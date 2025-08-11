Natanael Cano golpea a su DJ y destruye equipo en el Baja Beach Fest: ¿Qué pasó en el escenario? VIDEO

El mundo de los corridos tumbados ha encontrado en Natanael Cano a uno de sus mayores exponentes, un artista que no le teme a la controversia. Ejemplo de ello es lo que pasó en el cierre del Baja Beach Fest, un evento muy esperado en las playas de Rosarito. La noche prometía ser inolvidable, con el estreno del nuevo disco del cantante titulado “Porque la demora” y una gran expectativa por su show en vivo. Sin embargo, lo que muchos esperaban como una celebración de su música, terminó en un violento incidente que rápidamente se hizo viral. ¡Adelante con los videos del encontronazo!

Mira: Abelito: Así fue su participación en el polémico video de Natanael Cano que fue eliminado

La agresión de Natanael Cano a su DJ quedó grabada desde las primeras filas del festival. / Instagram: @natanael_cano

¿Qué pasó con Natanael Cano en el Baja Beach Fest 2025? El escándalo que marcó el festival

Según los testimonios y los videos que circulan en redes, el incidente comenzó a raíz de problemas técnicos con el audio durante su presentación. Parece que las fallas en la pista de audio colmaron la paciencia de Natanael Cano, quien se dirigió visiblemente molesto hacia su DJ. Lo que inició como un reclamo verbal, rápidamente se convirtió en un momento tenso y agresivo. Los asistentes grabaron cómo, en un instante, el cantante pasó de la discusión a los golpes, llegando a impactar a su compañero de staff.

La situación no se detuvo ahí. Después de la agresión física, la furia de Natanael Cano se extendió al equipo de trabajo de su DJ, cuya identidad aún se desconoce. Los videos muestran cómo el cantante toma parte del equipo y lo estrella contra el suelo, evidenciando un total descontrol.

Lee: Natanael Cano sin poder cantar en Estados Unidos por supuesto fraude con documentos: ¿Tiene visa religiosa?

¿Natanael Cano resultó herido tras golpear a su DJ en el Baja Beach Fest?

Después de agredir físicamente a su DJ y destruir parte del equipo técnico en pleno escenario, En lugar de retirarse o disculparse, Natanael Cano regresó al escenario acompañado de sus músicos y staff. Frente a los asistentes, levantó la mano para mostrar sus nudillos lastimados y, entre risas, presumió que la herida era resultado de la pelea.

“Así me quedaron los nudillos”, habría señalado en tono burlón, mientras algunos seguidores aplaudían y otros lo abucheaban.

Lee: Belinda manda indirecta ¿para Nodal? El verdadero significado de ‘Heterocromía’, nueva canción de “Indómita”

¿Cómo reaccionaron los fans y redes sociales ante la agresión de Natanael Cano en el Baja Beach Fest 2025?

Las reacciones no se hicieron esperar. En redes sociales, el comportamiento de Natanael Cano fue duramente criticado. Muchos usuarios señalaron que el cantante parecía estar en estado inconveniente, lo que habría influido en su conducta agresiva. Otros lo defendieron, argumentando que los errores técnicos arruinaron su presentación y que su reacción fue “parte del show”.

En el público, las opiniones también estuvieron divididas. Algunos celebraron su actitud rebelde, mientras otros se mostraron preocupados por el nivel de violencia y la falta de profesionalismo. Lo cierto es que el momento quedó registrado y se convirtió en uno de los más comentados del festival.

Fans divididos: unos celebraron y otros reprobaron la actitud de Natanael Cano tras golpear a su DJ. / Redes sociales

¿Qué consecuencias legales y profesionales podría enfrentar Natanael Cano tras golpear a su DJ en el Baja Beach Fest?

Hasta el momento, el Baja Beach Fest no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el incidente con Natanael Cano. Tampoco se ha confirmado si habrá sanciones para el cantante o si el DJ presentará alguna denuncia por lesión o destruir su equipo de trabajo. Lo que sí es claro es que este episodio podría afectar la imagen pública de Cano, quien ya ha protagonizado otras polémicas en el pasado.

Hace apenas unas semanas, se viralizó un video donde Natanael Cano se estacionaba en un lugar para personas con discapacidad. Ahora, la controversia no gira en torno a sus letras o declaraciones, sino a un acto de violencia física que quedó grabado y que podría tener repercusiones legales y profesionales.