Karla Panini revive a la Comadre güera y manda mensaje “a su estilo” ¿sobre Karla Luna?

Karla Panini reapareció interpretando a la ‘comadre Güera’, el personaje que la hizo famosa en Las lavanderas, programa que compartió durante años con la fallecida Karla Luna. Su regreso entre las polémicas que siempre protagoniza por la traición que cometió contra Karla Luna, pero ¿cómo fue el momento de ‘la Lavandera’? Aquí te contamos todos los detalles.

Karla Panini volvió a la Comadre Güera y las redes explotaron. / Foto: Redes sociales

Karla Panini regresa a ser la ‘comadre Güera’ de Las lavanderas

Karla Panini sorprendió a sus seguidores al volver a dar vida, después de varios años, a la ‘comadre Güera’ en un nuevo video difundido en sus redes sociales. En las imágenes, la comediante aparece caracterizada como el famoso personaje, retomando los gestos, el tono pícaro y el estilo directo que la hicieron tan popular entre el público durante la época de Las Lavanderas.

En el clip, Panini envía saludos a sus seguidores mientras suelta frases cargadas de humor y doble sentido, elementos que definieron a la ‘comadre Güera’ y que aún generan respuesta entre quienes recuerdan esa etapa de su carrera.

La comediante comentó la publicación tras las diversas polémicas que ha protagonizado tanto en su vida personal como profesional: “Siempre he amado interpretar a esta loca”.

Aunque solo hizo comedia con su afamado personaje, Karla Panini no dio otro mensaje sobre quien fue su compañera en escena y amiga fuera de la ficción. No obstante, los usuarios no tardaron en hacerse presentes y criticarla por esta polémica acción.

Karla Panini y Karla Luna: la traición que fracturó la amistad de Las lavanderas

Karla Panini y Karla Luna fueron durante años una de las duplas cómicas más populares de la televisión mexicana gracias a Las lavanderas, el programa que transmitía Telehit en 2010 y que convirtió a ‘la Comadre Güera’ y ‘la Comadre Morena’ en personajes entrañables para el público. Su química en escena y la amistad que compartían fuera de cámaras las mantuvieron en el gusto de la audiencia, hasta que una fuerte polémica terminó por fracturar esa relación.

El quiebre llegó cuando Karla Luna descubrió, a través de mensajes en un celular, que su entonces esposo Américo Garza mantenía una relación extramarital con Karla Panini. La revelación marcó un antes y un después no solo en su amistad, sino también en la percepción pública de las tres figuras involucradas, generando un debate que se extendió durante años en redes y medios de comunicación.

En 2017, Karla Luna falleció a causa de cáncer, un hecho que profundizó la controversia alrededor de la historia, pues apenas un año antes, en 2016, Américo Garza y Karla Panini se casaron. Desde entonces, el caso permanece como uno de los escándalos más recordados del entretenimiento mexicano.

Karla Panini y Karla Luna, una amistad que terminó en traición. / IG: @kpaninimx / @karlalunatv

¿Quién es Karla Panini, la Lavadera Güera?

Karla Panini es una comediante y conductora mexicana cuya carrera tomó fuerza en la televisión regiomontana antes de alcanzar proyección nacional. Nacida en Monterrey el 21 de diciembre de 1979, comenzó su camino en los medios desde joven, primero a través de la radio y más tarde en televisión, impulsada por su interés temprano por las artes escénicas y la comunicación. Su participación en programas locales le abrió paso a nuevos proyectos y a consolidarse dentro del entretenimiento.

Su salto más importante llegó en 2004, cuando formó el dueto Las Lavanderas junto a Karla Luna, donde interpretó a la popular ‘lavandera Güera’. El humor irreverente, el estilo desenfadado y la química entre ambas las convirtieron en un fenómeno televisivo, posicionándolas como uno de los actos cómicos más reconocidos de la época. Este proyecto marcó un antes y un después en su carrera, dándole una visibilidad que trascendió la pantalla.

Previo a este éxito, Panini había trabajado en programas como En cabina Live y posteriormente El Club, espacios que le permitieron mostrar su facilidad para la comedia y la conducción. Con el paso del tiempo, su vida personal también acaparó atención mediática, especialmente tras la separación del dueto en 2014 y su posterior relación con Américo Garza, exesposo de Karla Luna. A pesar de la polémica que esto generó, Panini ha continuado activa en redes y proyectos propios, manteniendo presencia en el mundo del entretenimiento.

