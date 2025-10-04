Florinda Meza hace frente a las críticas y lanza dardo a Karla Panini y Ángela Aguilar tras comparaciones

Tras el estreno de la bioserie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, la imagen de Florinda Meza en redes sociales y el público en general se fue volviendo negativa, dado que la actriz quedó “mal parada” por cómo inició su romance con Roberto Gómez Bolaños, cuando él todavía estaba casado con Graciela Fernández, madre de sus seis hijos. Ante este escenario, habló “irónicamente” al ser comparada con Ángela Aguilar y Karla Panini. ¿Qué dijo?

¿Por qué Florinda Meza se ganó el ‘hate’ del público mexicano tras el estreno de Chespirito: Sin querer queriendo?

Una de las razones más fuertes por la que Florinda Meza se ganó el título de ser una de las mujeres más “odiadas” en México fue en torno a su relación con Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, en la que la actriz habría sido la tercera en discordia en el matrimonio del comediante y Graciela Fernández.

La historia de amor entre Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños comenzó en 1971, cuando ella se unió al elenco del Chavo del 8 con tan solo 22 años. Según ha relatado la propia actriz en diversas entrevistas, él tenía 42 en ese momento. Aunque desde el principio hubo una atracción entre ambos, Meza intentó mantener una relación profesional estableciendo límites claros.

Sin embargo, la situación dio un giro cuando Florinda inició una relación con Enrique Segoviano, director del programa. Esto llevó a que Gómez Bolaños, presuntamente temiendo perderla, habría decidido luchar por su amor, aun siendo presuntamente infiel a su entonces esposa, Graciela Fernández, de quien eventualmente se separó para iniciar formalmente una relación con Meza.

Tanto Florinda Meza como Ángela Aguilar han sido objeto de fuertes críticas en redes sociales. La actriz reveló en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que la serie afectó seriamente su reputación y la expuso a un linchamiento mediático.

Es una forma de aventar la piedra y esconder la mano, pero el hecho de que la gente me relacionara con ese personaje provocó un linchamiento descarnado, mediático, en las redes, en el radio, la televisión, la prensa y eso no nada más es inhumano, injusto, es ilegal, es un daño moral, a mi profesión y a mi trayectoria, eso está prohibido por la ley Florinda Meza

La historia de Florinda Meza fue muy similar a la de Ángela y Karla Panini, siendo el público mexicano quien colocó a las tres como las mujeres más “odiadas” de México, por la forma en que conocieron a sus actuales parejas.



En redes comparan a Ángela Aguilar y a Florinda Meza / Redes sociales

¿Qué dijo Florinda Meza a los que la colocan como la tercer mujer “más odiada” de México?

La actriz y productora mexicana Florinda Meza, de 76 años, volvió a estar en el ojo del huracán tras un comentario que hizo en respuesta a quienes la consideran una de las personas más odiadas del país. En una reciente entrevista difundida por el canal de Las estrellas, Meza respondió con ironía:

“Por ahí alguien me dijo que estaba en el tercer lugar de las más odiadas y dije: ‘Pero, qué mal, si yo siempre he tenido primer lugar en todo, desde que estaba en la primaria’”. Florinda Meza

El comentario, que muchos interpretaron como una mezcla de sarcasmo y orgullo herido, fue recibido con todo tipo de reacciones en redes sociales. En TikTok, el video tiene todo tipo de comentarios, pero en su gran mayoría, negativos.

La bioserie de Chespirito ha reavivado el debate sobre la relación sentimental que ambos mantuvieron, mientras Gómez Bolaños seguía casado con Graciela Fernández, su primera esposa.

¿Quién es Karla Panini y por qué está entre las “más odiadas” de México?

Karla Panini es una comediante y conductora mexicana, conocida por su papel en el programa Las lavanderas. Alcanzó popularidad junto a Karla Luna, con quien formó un exitoso dúo cómico. Su carrera se vio marcada por la polémica tras mantener una relación a escondidas con el esposo de Luna. Actualmente está casada con Américo Garza y ha sido ampliamente criticada en redes sociales.

Y es que, todo cambió en 2014, cuando Luna descubrió que Panini tenía una relación con su en ese entonces marido, Américo Garza. Según el testimonio de Karla Luna, descubrió unos mensajes que comprobaban la infidelidad de Garza con su “amiga”, quien además le pedía a Américo que la maltratara, pues no soportaba que la tratara bien.

Después de esto, el dúo de Las lavanderas se separó definitivamente. En tanto que Panini y Américo se casaron en 2016. Poco después de esto, Luna falleció a causa del cáncer. En diversas ocasiones, Panini ha dicho que, pese a todo lo malo, ahora es muy feliz. Incluso, ha llegado a decir que volvería a “robarse el marido de su mejor amiga”.

