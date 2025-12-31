Heliud Pulido, tras presunta infidelidad a Pamela Verdirame, reacciona con mensaje: “Lo malo ya pasó”

La controversia regresó al entorno de Exatlón México después de que Pamela Verdirame compartiera imágenes que sugerían una presunta infidelidad de Heliud Pulido. Las historias provocaron un fuerte revuelo en redes sociales, especialmente tras la difusión de lo que serían pruebas del presunto engaño y, aunque Pulido se había mantenido en silencio, recientemente realizó una publicación que fue tomada como una reacción en redes sociales. ¿Qué dijo exactamente?

¿Por qué acusan a Heliud Pulido, exparticipante de Exatlón, de haberle sido presuntamente infiel a Pamela Verdirame?

Hace unas horas Pamela Verdirame publicó en sus historias de Instagram una captura de una conversación que mantuvo con Sofía Arroyo, exconcursante de Exatlón México, donde se aprecia un diálogo amable relacionado con su llegada al reality. En el intercambio, Verdirame le escribe: “ No manches. Bienvenida al Exatlón ”, a lo que la otra persona responde: “Muchísimas gracias. Ya conocí a Heliud y neta me ayudó muchísimo, espero pronto coincidir con los dos. Mil ganas de conocer a Rafaela”. Pamela cierra la conversación con: “ Qué bueno que te ayudó mucho. Sí, esperemos coincidir prontito ”.

La historia incluía la frase “ Tengan cuidado que así empieza ”, lo que despertó diversas especulaciones entre los seguidores del programa sobre la situación que estaba pasando.

Posteriormente, en una segunda historia, Verdirame compartió un recuerdo fechado en agosto de 2025. En el video se observa a Heliud Pulido junto a su hija, acompañados de Ingrid Treviño y Sofía Arroyo, ambas exmiembros del equipo rojo de Exatlón México, durante una reunión en un restaurante. La publicación solo llevaba la palabra “Recuerdos”, sin mayor explicación, aunque destacaban las etiquetas a ambas mujeres.

Luego de que se difundieran estas historias, páginas de fans y cuentas especializadas en el reality comenzaron a señalar a Sofía Arroyo como la presunta tercera persona involucrada en la relación entre Pamela Verdirame y Heliud Pulido. ¿Será?

¿Cómo reaccionó Heliud Pulido a los señalamientos de presunta infidelidad a Pamela Verdirame?

Tras las historias compartidas por Pamela Verdirame en su cuenta oficial de Instagram, sobre Heliud Pulido, los internautas comenzaron a hacer conjeturas y posibles escenarios sobre la presunta infidelidad del atleta, pero lo que destacaba era el silencio de él a esta situación.

Si bien su respuesta no fue inmediata, fue la noche del martes que compartió un reel en su Instagram (heliudpulido), y aunque no hacía referencia directa de lo que se le acusó recientemente, algunas frases, a parte de una motivación religiosa, intenta hacer frente a la polémica:

Deja la ira en mis manos, deja que yo haga justicia. (...) Verán cómo te bendigo aún en medio de la escasez. (...) No temas, que lo malo ya pasó, no te angusties, que yo estoy aquí para calmar tu dolor. (...) El malvado quiere intimidarte. Extraído de reel compartido por Heliud Pulido

El vídeo no retoma las acusaciones ni intenta aclararlas, por lo que las especulaciones en redes sociales aún continúan en su contra, dado que la mayoría tomó este mensaje como una indirecta al escándalo que lo enreda actualmente.

¿Cómo respondió Sofía Arroyo, a quien acusan de ser la presunta amante de Heliud Pulido?

Sofía Arroyo se manifestó públicamente después de que su nombre comenzara a circular en redes sociales, derivado de declaraciones y publicaciones hechas por Pamela Verdirame, quien en ningún momento la mencionó de forma directa. Frente a las especulaciones impulsadas por páginas de fans, la exatleta de Exatlón México decidió aclarar la situación mediante una historia, en la que dejó en claro que no se prestará a polémicas públicas. “ No voy a entrar en ataques ni en versiones falsas ”, expresó al inicio de su mensaje.

Arroyo recalcó que no estuvo involucrada en ninguna infidelidad ni en una relación activa y señaló que mantiene respeto por las personas que han resultado emocionalmente afectadas por la controversia. No obstante, afirmó que tiene derecho “ a la verdad, a la privacidad y a la tranquilidad ”, deslindándose así de las versiones que comenzaron a difundirse en redes.

Para cerrar, Sofía advirtió que no hará más declaraciones al respecto y dirigió un mensaje a quienes continúan propagando acusaciones sin pruebas, recordando además que “ la difamación y la violencia digital son delitos ”, y que no descarta emprender acciones legales si lo considera necesario.

