Pamela Verdirame destapa presunta infidelidad de Heliud Pulido con compañera de Exatlón y ¡muestra pruebas!

La polémica volvió a sacudir al Exatlón México luego de que Pamela Verdirame reveló que Heliud Pulido presuntamente le fue infiel con una de sus compañeras del reality deportivo. La declaración, hecha de manera directa y sin rodeos, encendió las redes sociales al compartir supuestas evidencias de la situación.

Escándalo en Exatlón: Pamela Verdirame acusa a Heliud Pulido de infidelidad y muestra pruebas. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Pamela Verdirame sobre las pruebas de presunta infidelidad de Heliud Pulido?

Pamela Verdirame compartió en sus historias de Instagram una captura de pantalla de una conversación que sostuvo con una exparticipante de Exatlón México, en la que se observa un intercambio cordial relacionado con su ingreso al reality. En el mensaje, Verdirame escribe: “No manches. Bienvenida al Exatlón”. A lo que la otra persona responde: “Muchísimas gracias. Ya conocí a Heliud y neta me ayudó muchísimo, espero pronto coincidir con los dos. Mil ganas de conocer a Rafaela”. Pamela concluye el diálogo con el mensaje: “Qué bueno que te ayudó mucho. Sí, esperemos coincidir prontito”.

La historia estaba acompañada por la frase “Tengan cuidado que así empieza”, lo que generó especulación entre seguidores del reality show.

En una segunda historia, Verdirame publicó un recuerdo fechado en agosto de 2025. En el video, aparecen también Heliud Pulido acompañado de su hija, junto a Ingrid Treviño y Sofía Arroyo, ambas exintegrantes del equipo rojo de Exatlón México, durante una convivencia en un restaurante. La publicación fue acompañada únicamente por la palabra “Recuerdos”, sin agregar contexto adicional ni explicaciones, pero resaltaban las etiquetas de ambas mujeres.

Tras la difusión de ambas historias, páginas de fans y cuentas dedicadas al programa señalaron a Sofía Arroyo como la presunta tercera en discordia dentro de la relación entre Pamela Verdirame y Heliud Pulido.

Evidencia de la presunta infidelidad de Heliud Pulido. / Foto: Redes sociales

¿Sofía Arroyo responde a Pamela Verdirame?

Sofía Arroyo se pronunció públicamente luego de que su nombre circuló en redes sociales a raíz de las declaraciones y publicaciones de Pamela Verdirame, quien no la mencionó de manera directa. Ante la especulación generada por páginas de fans, la exintegrante de Exatlón México decidió fijar postura a través de una historia, donde dejó claro que no participará en confrontaciones mediáticas. “No voy a entrar en ataques ni en versiones falsas”, escribió al inicio de su mensaje.

“No formé parte de ninguna infidelidad ni de una relación vigente”, destacó, al tiempo que expresó respeto por quienes se han visto involucrados emocionalmente en la polémica. Sin embargo, también subrayó que tiene derecho “a la verdad, a la privacidad y a la tranquilidad”, marcando distancia de la narrativa que comenzó a circular en plataformas digitales.

Finalmente, Sofía Arroyo advirtió que no continuará haciendo declaraciones sobre el tema y lanzó un mensaje directo a quienes difunden acusaciones sin sustento. “Por este motivo, no haré más comentarios sobre el tema”, señaló, antes de recordar que “la difamación y la violencia digital son delitos” y que ejercerá acciones legales si lo considera necesario. Con este posicionamiento, la exatleta cerró el capítulo sin aludir directamente a Pamela Verdirame y enfocó su mensaje en desmentir las versiones que la señalan.

Mientras que hasta el momento Heliud Pulido no ha dado ningún posicionamiento respecto a la situación y acusación de presunta infidelidad.

Reacción de Sofía Arroyo ante los rumores de infidelidad de Heliud Pulido. / Foto: Redes sociales

¿Cómo empezó la relación de Pamela Verdirame y Heliud Pulido?

La relación entre Pamela Verdirame y Heliud Pulido comenzó lejos de las cámaras y antes de que ambos se convirtieran en figuras recurrentes de Exatlón México. En 2020, tras su salida del reality deportivo, Verdirame contó en una entrevista con Venga la alegría que el vínculo entre ellos se construyó tiempo atrás, cuando coincidían con frecuencia en distintos viajes. De acuerdo con su relato, el contacto constante fortaleció la relación, al grado de que ella viajaba a Veracruz para visitarlo, mientras que Pulido se trasladaba a Monterrey, Nuevo León, para verla.

Ese ir y venir marcó el inicio de una historia que, con el paso del tiempo, se hizo pública y tomó mayor relevancia conforme Heliud consolidaba su presencia en Exatlón México. Aunque en un principio mantuvieron su relación con discreción, más adelante compartieron distintos momentos de su vida personal, lo que permitió que su vínculo fuera conocido por seguidores del programa y del medio del espectáculo. Fruto de esa relación, Pamela y Heliud tienen una hija en común, quien se convirtió en uno de los principales lazos entre ambos.

Sin embargo, la estabilidad de la pareja comenzó a ponerse en duda años después. En septiembre de 2025, surgieron rumores sobre una posible separación, luego de que ambos redujeran su presencia conjunta en redes sociales y dejaran de compartir publicaciones relacionadas con su vida en pareja.

Heliud Pulido y Pamela Verdirame. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Heliud Pulido?

Heliud Pulido es un atleta mexicano de alto rendimiento, nacido el 18 de agosto de 1995, cuya trayectoria se ha desarrollado principalmente en el canotaje. Su carrera deportiva lo llevó a representar a México en los Juegos Olímpicos de Verano de 2016, donde compitió como piragüista, marcando uno de los momentos más importantes de su camino profesional. Un año después, consolidó su presencia en el deporte al coronarse Campeón Panamericano en 2017, resultado que lo colocó entre los referentes de su disciplina a nivel continental.

Además de su desempeño en competencias internacionales, Heliud amplió su proyección pública al participar en el programa de competencia deportiva Exatlón México, donde destacó por su resistencia y constancia, hasta convertirse en campeón de la tercera temporada. Desde entonces, mantiene una presencia activa en redes sociales, especialmente en Instagram, donde comparte imágenes relacionadas con su entrenamiento, competencias y aspectos de su vida personal.

