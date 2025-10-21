Aristeo Cázares, entre lágrimas, sale de ‘Exaltlón México’, ¡directo al quirófano!

El pasado 19 de octubre, Aristeo Cázares sufrió una fuerte caída durante el duelo de eliminación de ‘Exatlón México’ que dejó a todos sus compañeros en shock.

La producción detuvo la competencia al notar la gravedad del golpe y decidió trasladarlo de inmediato a un hospital en República Dominicana para que recibiera atención médica y descartar daños mayores.

Tras un día fuera de las playas del Exatlón, la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Aristeo tendría que abandonar el programa debido a la severidad de su lesión. La despedida fue emotiva y dejó lágrimas tanto entre los habitantes del equipo rojo.

¿Qué le pasó a Aristeo Cázares en ‘Exatlón México’?

El accidente de Aristeo Cázares tuvo lugar en el circuito de fuego en ‘Exatlón México’, una de las zonas más demandantes y peligrosas del reality. Mientras ejecutaba la maniobra final, Aristeo tropezó al intentar atravesar un aro encendido y su pie quedó atrapado en la estructura, provocándole una caída directa sobre su rodilla. El impacto fue tan fuerte que el atleta no pudo ponerse de pie y se soltó a gritar y a llorar.

“Se quemó, necesita hielo”, se escuchó decir a uno de sus compañeros mientras los médicos ingresaban al set para auxiliarlo. Aristeo Cázares explicó que su pierna quedó atorada y que sentía una fuerte presión en la rodilla. Por protocolo, fue inmovilizado y trasladado en ambulancia para recibir atención especializada de emergencia.

Mira: Tras abandonar La casa de los famosos y veto en la competencia, conductor es anunciado en Exatlón México 2025

Aristeo sufre accidente en Exatlón y se cancela el duelo de eliminación. / Captura de pantalla

¿Cuál es el estado de salud actual de Aristeo Cázares tras caída en Exatlón México?

Luego de someterse a estudios médicos, Antonio Rosique —la voz y máxima autoridad de “Exatlón México”— confirmó frente a todos que Aristeo deberá ser operado.

“Tienes una lesión del ligamento cruzado y menisco y tendrás que operarte. Tendrás que ir a cirugía, Aris. Pero sabes algo, querido amigo, vas a salir bien, vas a salir mejor. Sí, aquí termina esta temporada para ti hoy, pero los grandes campeones han pasado por eso”, dijo Rosique en plena transmisión.

El atleta, que apareció en el foro con muletas y un vendaje en la rodilla, escuchó con atención mientras sus compañeros lo rodeaban para brindarle apoyo.

Rosique no ocultó la tristeza del momento: “Aris querido, yo sé que no la has pasado bien y nosotros tampoco la hemos pasado bien. Te conozco desde hace muchos años y has hecho cosas increíbles, pero bueno... aquí estás... todos somos humanos, todos somos vulnerables, todos nos lastimamos y todos sangramos”.

Aristeo Cázares llora y anuncia su salida en “Exatlón México” por una lesión. / Captura de pantalla

¿Por qué Aristeo Cázares tuvo que abandonar “Exatlón México”?

La lesión de Aristeo Cázares ocurrió durante una carrera en el duelo de eliminación. El atleta dio un mal paso y cayó con fuerza, provocando un fuerte dolor inmediato en la rodilla.

Los médicos del programa diagnosticaron una lesión en el ligamento cruzado y meniscos, lo que implica una recuperación prolongada y cirugía obligatoria. Por esa razón, Rosique confirmó que Aristeo debía dejar las playas de República Dominicana y enfocarse en su rehabilitación.

Mira: Exatlón México: Humberto Noriega sufre aparatoso accidente en el reality de TV Azteca, VIDEO

Así se despidió Aristeo Cázares de Exatlón México

Conmovido, Aristeo Cázares regresó al set con muletas para despedirse de sus compañeros. Entre aplausos y abrazos, el veracruzano agradeció a todos por su apoyo.

“Frustrado. En las temporadas que llevo he corrido con la fortuna de recibir golpes, pero nunca nada grave. Considero que soy bastante tolerante a la frustración, al dolor, pero uno no se espera... mis expectativas siempre habían sido otras. Me siento mal porque son fracciones de segundos cuando crees que todo está bien, te sientes bien... Yo no suelo fallar en los circuitos. Una fracción de segundos te toma pisar un poquito mal”, confesó con lágrimas en los ojos.

Horas después, en un live para ‘Exatlón México’, el atleta compartió cómo vive este proceso. “Me siento muy frustrado y triste, pero ya tendré tiempo de trabajar estas emociones. No deseaba ser eliminado y ni siquiera me imaginaba que existiera la posibilidad de ser eliminado por lesión”, dijo.

A pesar de la tristeza, Aristeo Cázares aseguró que volverá más fuerte: “Agradecido con Dios y con la vida. “Exatlón México” siempre me permite aprender y disfrutar, y en esta ocasión sacaré provecho a esto que me pasó... espero volver el próximo año”.

Mira: Exatlón México: Participante sufre accidente y es trasladada en ambulancia, ¿Cuál es su estado de salud?