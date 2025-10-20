Aristeo Cázares es hospitalizado de emergencia tras accidente en Exatlón México; su hermano pide oraciones

La producción de “Exatlón México” suspendió el duelo de eliminación tras el accidente que sufrió Aristeo Cázares, exintegrante de “Venga la Alegría: Fin de semana” y uno de los atletas más queridos del reality.

El deportista resultó lesionado durante una de las pruebas más exigentes del programa, lo que obligó a su inmediata hospitalización y a la suspensión del Duelo de eliminación.

El incidente ocurrió durante la competencia masculina, cuando Cazares disputaba su permanencia en el reality frente a su compañero Luis. El conductor Antonio Rosique ordenó detener de inmediato el reto y solicitar ayuda médica urgente.

Aristeo sufre accidente en Exatlón y se cancela el duelo de eliminación. / Captura de pantalla

¿Qué pasó a Aristeo Cázares en Exatlón México?

El accidente de Aristeo Cázares tuvo lugar en el circuito de fuego en Exatlón México, una de las zonas más demandantes y peligrosas del reality. Mientras ejecutaba la maniobra final, Aristeo tropezó al intentar atravesar un aro encendido y su pie quedó atrapado en la estructura, provocándole una caída directa sobre su rodilla. El impacto fue tan fuerte que el atleta no pudo ponerse de pie.

“Se quemó, necesita hielo”, se escuchó decir a uno de sus compañeros mientras los médicos ingresaban al set para auxiliarlo. Cazares, con evidente dolor, explicó que su pierna quedó atorada y que sentía una fuerte presión en la rodilla. Por protocolo, fue inmovilizado y trasladado en ambulancia para recibir atención especializada.

Aristeo sufre accidente en Exatlón y se cancela el duelo de eliminación. / Captura de pantalla

Hospitalizan a Aristeo Cázares: suspenden duelo de eliminación en Exatlón México

El conductor Antonio Rosique interrumpió la transmisión y se dirigió a los televidentes con visible preocupación:

“La caída de Aristeo nos tiene consternados. En este momento va camino al hospital para ser evaluado y recibir atención médica. El duelo de eliminación queda suspendido hasta conocer su diagnóstico”, comunicó Rosique.

La producción de Exatlón México confirmó que el episodio no se reanudará hasta que los médicos determinen la gravedad de la lesión. “Este lunes será clave para conocer la situación de Aristeo y el rumbo de la competencia”, agregó.

Ernesto Cázares, devastado, pide oraciones por su hermano Aristeo tras el accidente en Exatlón México

Ernesto Cázares, hermano menor de Aristeo y también integrante del “Exatlón México”, rompió el silencio en el reality tras el accidente y compartió su angustia por lo sucedido.

“Mi hermano se lastimó la rodilla, es algo que no esperaba. Cuando escuché su grito de dolor no lo podía creer. Verlo tirado fue muy difícil, porque él nunca se queja, nunca siente dolor. Espero que no sea grave y que pueda seguir en la competencia. Quiero verlo bien, pero nos toca esperar. Pido a todos que oren por él y por nosotros”. Ernesto Cazares

¿Cuál es el estado de salud de Aristeo Cázares y qué pasará con él en Exatlón México?

De acuerdo con los primeros reportes, Aristeo Cázares, exparticipante de La casa de los famosos, será sometido a estudios para evaluar posibles lesiones. Su participación en el reality depende del resultado de los estudios, pero hasta el momento no se ha dado a conocer más detalles.

Por su parte, el equipo encargado de las redes sociales del atleta emitió un comunicado agradeciendo las muestras de apoyo y pidiendo energía positiva para su pronta recuperación:

“Como equipo a cargo de las redes de Aristeo Cázares, queremos compartir con ustedes que, al igual que todos, estamos profundamente impactados por lo ocurrido hoy durante su participación en el duelo de eliminación del “Exatlón México”. Comunicado de Aristeo Cázares

“Agradecemos de corazón cada mensaje, muestra de cariño y preocupación que han enviado.En este momento, lo más importante es mandar toda la buena vibra, fuerza y energía positiva para que nuestro Aguileón se recupere pronto. Sabemos que nuestro Aris siempre se levanta más fuerte.”, agregaron.

Mientras tanto, la comunidad de fanáticos del programa ha inundado las redes con mensajes de apoyo, deseando la pronta recuperación del atleta veracruzano.

Aristeo sufre accidente en Exatlón y se cancela el duelo de eliminación. / Captura de pantalla

¿Quién es Aristeo Cázares, participante que sufrió accidente en Exatlón México?

Aristeo Cázares es un atleta mexicano originario de Veracruz que tiene 29 años.

Es conocido principalmente por su participación en realities deportivos, especialmente “Exatlón México”, donde fue ganador en la edición de 2019.

Su especialidad es el parkour, aunque también practica: ciclismo de ruta, paracaidismo, levantamiento de pesas.

Además de su carrera como deportista, ha sido conductor de televisión.Ha participado en otros programas como:"La casa de los famosos” de Telemundo, “Las estrellas bailan en Hoy, “Masterchef celebrity, “Venga la alegría” etc.



