Caeli ¿infiel a Aristeo con Nacho Casano? ¡El atleta encelado y la influencer cansada de su indecisión!

Una persona del fraccionamiento en el que vive el actor Nacho Casano nos contactó para platicarnos que la youtuber Caeli visitó su casa. Recordemos que el pasado 21 de noviembre, en ‘Las estrellas bailan en Hoy´, quedaron como pareja de baile por una semana. Sin embargo, parece que la conexión traspasó la pantalla.

"¿Recuerdan que hace unos días se hizo un boomerang (cambio de pareja) en el reality? Resulta que a Caeli le encanto bailar con Nacho. Anda fascinada. Como dicen por ahí: ‘Le movió el tapete’” Fuente a TVNotas

“Vimos en las cápsulas del programa que ambos comenzaron a ensayar de manera muy normal. Fue notorio que tuvieron química desde el día uno. Sin embargo, nadie se percató de que la conexión iba más allá. Todos quedaron sorprendidos cuando los dos salieron a la pista y finalizaron el número con un besito”.

Caeli y Nacho Casano ¡se besaron en la pista de baile!



Mira: Caeli y Nacho Casano ¿Son pareja? ¿Ella ya tronó con Aristeo Cazares?

Caeli y Nacho ¡una conexión fuera del set!

“Ese momento fue sorpresivo para nosotros como espectadores. A lo mejor la adrenalina los llevó a dárselo. Creo que el baile se prestaba perfecto para darse un piquito (ríe). Eso no ha sido todo. Esta parejita se está saliendo de control. Hace unos días caché a Caeli visitando a Nacho en su casa”

“No sé qué fue lo que pasó entre ellos. Los vi muy platicadores y risueños. Es evidente que la química sobrepasó la pantalla. El boomerang les benefició mucho. A los dos los veo contentos cuando están juntos”, dijo el vecino de Nacho.

Te puede interesar: Aristeo y Caeli tienen su primera pelea en pleno baile ¡y ella rompe en llanto! ¿Se terminó el amor?

Aristeo ¿furioso con Caeli? Aunque la influencer ¡ya está cansada del atleta!

El contacto reveló que Aristeo Cázares se disgustó con Caeli por eso. “Era evidente que se iba a enojar. Se molestó muchísimo cuando vio que a Caeli no le desagradó el beso. Sobre todo, porque no era algo planeado. Yo creo que si el beso hubiera sido parte del guion, todo habría sido diferente. Lamentablemente no fue así".

“Aristeo se sacó de onda porque, aunque no habían formalizado, ya tenían algo. Los dos tenían pláticas muy padres”. Fuente a TVNotas

Aristeo Cazares y Caeli



Por si te lo perdiste: Caeli confirma que viven juntos ella y Aristeo: ¿Vienen los primeros bebés de “Las estrellas bailan en Hoy”?

“Caeli se cansó de esperar a Aristeo. Sintió que las cosas no iban en serio. Así que decidió conocer un poco más a Nacho. Para serles muy honesto, la cautivó. Aunque es obvio que ella le anda dando picones de celos a Aristeo para ver si se pone las pilas (rie)”.

“No sé qué pase en este trío. El único consejo que le puedo dar a Aristeo es que se ponga abusado con esos movimientos. Si realmente quiere algo serio con Caeli, no le quedará más que luchar por ella”, concluyó.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas! y búscanos en tu plataforma favorita de pódcast.