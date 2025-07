Caeli pensó que entraría a “La casa de los famosos México”, pero quedo “vestida, alborotada, ¿por?

Caeli, una de las primeras youtubers en México, quien sonaba fuerte en los spoilers de posibles habitantes de “La casa de los famosos México 2025", reveló que le entristece que no fue invitada a esta temporada, aunque sí estuvo confirmada para la edición pasada, pero la bajaron de última hora, ¿por?

¿Por qué Caeli quedo fuera de “La casa de los famosos México 2024"?

Sobre los motivos por los cuales no estuvo en el elenco, Caeli contó que, aunque la producción le confirmó su participación, semanas antes de que comenzara “La casa de los famosos México 2024", ya no fue contactada nuevamente” y finalmente se presentó el elenco sin incluirla. Esta situación le dolió mucho, ya que le emocionaba participar y tampoco se le avisó porque quedó fuera.

“Estaba confirmada para entrar, y unas semanas antes ya no supe nada... empezó sin mí. Ya no supe. Yo había hablado con la producción y ya había quedado. Al final creo que cambiaron algunos de un día para otro y se vale, pero me quedé con el corazón roto”, expresó en entrevista a los medios.

Caeli no pierde la esperanza de que la llamen para la próxima temporada de La casa de los famosos México. / Redes sociales

Caeli pide ser contemplada para “La casa de los famosos México 2026"

Caeli reveló que no había firmado contrato, solo estaba pactado de palabra, por lo que entiende que cualquier cambio era posible, pero aún guarda la esperanza de que la llamen para el próximo año.

“No había firmado (contrato), pero sí había pasado las entrevistas y me dijeron: ‘Estás dentro’, y luego al final ya no. Yo sigo esperando, pero a ver si la próxima temporada... esta ya no, pero la otra”, dijo entre risas.

Sobre si pondría alguna condición para entrar a “La casa de los famosos México”, respondió:

“No sé, siento que si aceptara ir es para vivir la experiencia completa, no tanto poner condiciones, porque es como la vida real. Lo que sí no se permite es pelearse, y con toda razón, pero creo que entraría por vivir la experiencia”.

¿Quiénes son los favoritos de Caeli para ganar La casa de los famosos México 2025?

Caeli también compartió quiénes son sus favoritos para ganar “La casa de los famosos México 2025". La youtuber y cantante expresó su apoyo a Facundo por simpatía y por su amigo Aarón Mercury, pues asegura que aunque no es conocido por el público de televisión, es un chico de buen corazón que seguro le gustará a la gente.

“Facundo y Aarón Mercury, si es como él es afuera, la verdad la gente lo va a querer mucho”, aseguró. “Sé que dicen ‘¿ese quién es?’, es de redes, pero lo conocemos mucho. Él hace un en vivo y le llegan 20 o 30 mil personas. Desde que empezó no para en redes, y se me hace padre que le llegue esta oportunidad”, finalizó.

