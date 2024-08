Caeli revive su traumática historia con su ex en TVNotas con Horacio Villalobos

En reciente entrevista en TVNotas en el programa ‘El mitangrit’, conducido por Horacio Villalobos, la influencer y cantante Caeli abrió su corazón y compartió algunas de las experiencias más difíciles de su vida. Durante la charla, Caeli habló sobre su vida amorosa, su incursión en la música, y los momentos traumáticos que ha vivido, incluyendo dos intentos de abuso, uno de los cuales fue perpetrado por su exnovio.

La influencer relató cómo la música le ayudó a superar momentos difíciles y a llenar el vacío que antes sentía en busca de una pareja.

“La música me llenó ese vacío de querer tener una relación. Ahora aprendí a estar conmigo misma y me siento bien”. Caeli

Caeli le confesó a Horacio que es más cuidadosa a la hora relacionarse

La influencer, que ha sido una figura pública durante años, confesó que siempre le ha gustado estar en relaciones, pero tras sus malas experiencias, decidió ser más cautelosa.

“Siempre he sido bien noviera, pero después de lo que me ha pasado, me di cuenta de que tengo que ser más cuidadosa a la hora de confiar en alguien”, comentó. Actualmente, lleva dos años soltera y feliz, enfocándose en su carrera musical, que ha llenado muchos de los vacíos emocionales que sentía en el pasado.

Caeli en El mitangrit. / Captura de pantalla TVNotas

Caeli vivió experiencia traumática en Argentina

Sin embargo, no todo ha sido fácil para Caeli. En 2019, vivió uno de los momentos más traumáticos de su vida en un viaje a Argentina. Durante su estancia, fue víctima de un intento de abuso por parte de un grupo de amigos, también creadores de contenido, quienes intentaron darle una sustancia para aprovecharse de ella.

“Recuerdo que salí al balcón buscando una manera de escapar. Le pedí a mi mánager que llamara a la policía, porque no me sentía segura en esa casa”, relató.

Gracias a la intervención rápida de su mánager, la policía llegó a la residencia, lo que permitió que Caeli pudiera escapar de la situación. Aunque logró salir ilesa, las secuelas emocionales fueron profundas.

Caeli en El mitangrit. / Captura de pantalla TVNotas

“Ok, me doy la vuelta en el balconcito y, en cuanto la policía deja de verme, estos tipos me tiran al piso. Siempre que hablo de esto, me duele recordar cómo me tiraron al suelo. Comenzaron a patearme y decían: ‘No la podemos dejar salir. ¿Qué vamos a hacer?’ Mientras tanto, yo intentaba quitármelos de encima, defendiéndome como podía. Logré ver que había unas escaleritas y la policía ya estaba cerca, pero uno de ellos me puso en pie y dijo: ‘Es que no la podemos dejar salir’. Entonces, me lancé por las escaleras. Te lo juro, ha sido de lo más fuerte que me ha pasado.”

Caeli recuerda cuando su exnovio intentó abusar de ella

Días después, al regresar a Los Ángeles, enfrentó otro intento de abuso, esta vez por parte de su exnovio, a quien consideraba una persona de confianza.

Caeli en El mitangrit. / Captura de pantalla TVNotas

“Fue más fuerte porque regresé a Los Ángeles, y mi persona de confianza era mi exnovio venezolano. Yo le decía: ‘¿Sabes? Necesito a alguien a mi lado’. Nos vimos como tres veces, no para estar como pareja, sino para que me apoyara, solo estar juntos. Lo llamé porque era mi persona de confianza, ¿sabes?”

Un oso de peluche la salvó

“Un día de los que lo vi, de la nada, él me agarró y me bajó los pantalones, pero lo que me salvó fue un oso de peluche. Estaba bajo los efectos de algo y pensó que el oso tenía una cámara oculta. Se asustó y salió corriendo”. Caeli

Estas difíciles experiencias la llevaron a entrar en una profunda depre... y a alejarse temporalmente de YouTube. “Tuve que tomarme un tiempo para sanar. Fue duro, pero ahora me siento orgullosa de haber superado todo eso”, concluyó.

Caeli espera enviar un mensaje de fortaleza y superación a todos aquellos que han pasado por situaciones similares, recuerda la importancia de buscar ayuda y nunca perder la esperanza de salir adelante.

