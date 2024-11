Aristeo y Caeli tienen su primera pelea en pleno baile ¡y ella rompe en llanto! ¿Se terminó el amor?

La sexta temporada de “Las estrellas bailan en Hoy” sigue dando de qué hablar. En esta ocasión, la pareja conformada por los influencers Caeli y Aristeo Cázares ha acaparado los titulares tras protagonizar una acalorada discusión durante uno de sus ensayos, la preocuparía a sus fans quienes han seguido su romance desde el principio de la competencia.

TVNotas fue la primera en revelar el romance entre Caeli y Aristeo, quienes habían mantenido su relación en secreto a pesar de los rumores.

Según fuentes cercanas, la pareja se enamoró desde el primer momento en que se conocieron en los ensayos de “Las estrellas bailan en Hoy”. Su relación avanzó rápidamente y pronto comenzaron a vivir juntos en el exclusivo departamento de Caeli en Reforma. A pesar de tratar de mantener su romance bajo perfil, han sido vistos en varias ocasiones disfrutando de citas románticas en la ciudad. Finalmente, Caeli confirmó públicamente su relación con Aristeo, con lo que reconocio lo que muchos ya sospechaban.

Aristeo y Caeli tienen su primera pelea en pleno baile

Las cámaras captaron un momento de tensión entre Caeli y Aristeo durante los ensayos, donde una discusión sobre la coreografía escaló hasta el punto de hacer llorar a Caeli.

Según Aristeo, la creciente conexión emocional entre ambos ha hecho que Caeli sea más sensible a su manera de expresarse. En el video, se observa cómo un miembro de producción interviene para calmar los ánimos, asegurando a Caeli que Aristeo no está enojado, sino frustrado por las dificultades que enfrentan en el baile. Sin embargo, Caeli también se frustró, pues aseguraba era su culpa por lo que decidió retirarse del foro para buscar un momento de tranquilidad.

La tensión, que había estado latente durante los ensayos, estalló de forma evidente al llegar al foro.

“No me parece que me hables así", expresó Caeli, mientras que Aristeo respondió: “A mí no me parece que solo entendamos tus puntos”.

Aristeo y Caeli liman asperezas

Gracias a una dinámica junto a su coreógrafa, ambos expresaron su compromiso por mejorar su desempeño en la competencia y superar los obstáculos que se presenten.

Ya en el foro, Caeli reveló a Galilea que la presión de la competencia ha generado roces con Aristeo, debido a sus diferentes prioridades. A pesar de estos obstáculos, ambos están decididos a darlo todo en la pista de baile.

“Es muy intensa la competencia y también entre nosotros que tenemos mucha química y ‘team’ chispita, pues de repente tenemos cosas que a veces no acordamos. Ayer nos tocó una discusión fuertecita que uno se enfocaba que otro no. A mí no me salían los paso. Me llegó todo. Nos estamos conociendo es proceso de la competencia”, explicó Caeli, dijo Caeli.

El arrebato que tuvieron antes de la presentación tuvo consecuencias negativas en su desempeño. La maestra Ema Pulido señaló específicamente los problemas de ritmo y coordinación que afectaron su baile, y Latin Lover secundó en que su presentación no estuvo a la altura.