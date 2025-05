Ema Pulido, la Jueza de hierro, reflexiona sobre la soledad y el amor en la obra de teatro, Café amor

La participación de Ema Pulido como juez en los concursos de baile nos ha hecho percibirla como una mujer que no se toca el corazón, pero como dice el dicho: No hay que dejarse llevar por las apariencias. Ema Pulido, sí, es una mujer disciplinada y exigente, pero con una capacidad y necesidad de amor como cualquier ser humano. En TVNotas platicamos con la llamada “Jueza de hierro” sobre su posible participación en realities como La casa de los famosos México 2025 y Las estrellas bailan en Hoy, su salud y el estreno de la obra Café Amor. En la entrevista le acompañaron los actores Moisés Suárez y Jaime Rojas.

Ema Pulido y Paola Durante / Instagram: @soypaoladurante/ @ema_pulido_

Ema Pulido: Más allá de la “Jueza de hierro” ¿Cuál es su estado de salud?

Respecto a la propuesta de Ema Pulido de entrar a ‘La casa de los famosos México’ 2025 cuenta a TVNotas:

“Ya me mandaron, pero para ‘La casa del retiro’. Ya lo dijeron en las redes sociales que me van a llevar ahí. Yo puedo organizar bailes, muchas cosas en ‘La casa del retiro’, por supuesto que también puedo hacerlo en ‘La casa de los famosos’, el exceso de juventud. Entonces con ese plan, no sé qué vaya a pasar. Hay cosas más interesantes aquí afuera que se están cocinando. En televisión, pienso que sí voy a estar en la temporada de ‘Las estrellas bailan en Hoy’, si Dios me da vida, en octubre, si soy necesaria. Yo feliz por ver bailar a la gente y tratar de ayudarlos, que amen más la danza, el teatro, que estén vivos todo el tiempo, que se muevan, que sientan”.

“Estoy bien de mis dolencias pasadas. Hay otras nuevas. Tengo una vértebra que pellizca la médula y los nervios, y yo siento que están inventando porque no me duele nada. Dolencias hay muchas nuevas, el dolor de estómago porque estamos en los ensayos de la obra ‘Café Amor’. Cada ensayo es distinto. A veces te jalas los pelos y dices: ¿qué vamos a hacer? Pero de pronto hay magia y empiezan a moverse, y cada ensayo es un placer. Disfruto los ensayos de danza y teatro, ya cuando está, cuando tienes tu bebé, nada más es cultivarlo: que no se enchueque, que no salga cojo, que no se crea mucho. Cualquiera puede hacer una obra con su lana, pero en esta obra sí hay magia”.

Mira: Teatro en breve: Estrena temporada ¡con un musical de Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu!

Ema Pulido se encuentra mejor de salud / Instagram

¿De qué trata ‘Café amor’, la obra de teatro en la que participa Ema Pulido?

Jaime Rojas nos cuenta: “La obra trata temas actuales como la soledad, y cómo nos sentimos muchos a cierta edad: solos, sin pareja tal vez. Entonces nos congregamos en el ‘Café Amor’. La escribió hace 20 años, Jesús Escamilla, un joven de Monterrey y ha tenido mucho éxito. Ya hubo una temporada en México y Alex Durán compró esos derechos para ponerla de nuevo”.

Ema nos contó: “El mundo está loco. Yo creo que hay tanta información, tanta tecnología, guerras, poderes, que se nos está olvidando lo principal, un valor necesario en la vida de cualquier ser humano: el amor. El amor mueve montañas, puedes crear muchas cosas, de eso trata la obra. Yo ya he pasado por esos momentos. Es la obra que necesitas sobre todo como mujer, con las historias de amor y desamor”.

No te pierdas: Brujas: una obra con Gaby Spanic, Sabine Moussier y grandes actrices en escena

Moisés Suárez participa en la obra de teatro ‘Café amor’

Moisés Suárez, también actor de ‘Vecinos’, dice: “No solo es físico sino espiritual, esa necesidad interna que tenemos de comunicarnos y no sentirnos solos. Es muy contradictorio, existen muchas redes sociales, pero no las usamos como deberíamos. No resuelven en muchos casos estos problemas de soledad”.

“Voy a contar una anécdota: Había una actriz que tenía cáncer, pocos meses de vida. Ella comentó en una entrevista: ‘Yo me quejaba de que mis compañeros no me hablaran, aun sabiendo que estaba enferma. Luego me di cuenta de que la que no se estaba comunicando con ellos era yo’. Es el error que cometemos, queremos que los demás se comuniquen conmigo sin que nosotros nos comuniquemos con ellos”.

“Si no te ofreces con la otra persona nos vamos a quedar con la duda siempre. Café Amor nos hace reflexionar sobre qué puede ser, dónde podemos encontrar la solución. Está en tono de comedia, nos hace pensar en esta necesidad de comunicación, y si no la hay, las cosas no se dan o se malinterpretan. No sé si estamos enfermos de soledad, pero al final es una necesidad que hay que cubrir”, señaló Suárez.

Puede gustarte: Las dos Cassandras: Estreno en el Foro Lucerna con Majo Pérez y Vicky Pérez

Jaime Rojas participa en la obra de teatro ‘Café amor’

Ema Pulido habla del amor a cualquier edad

Ema Pulido, conocida por decir la verdad de frente, asegura que siempre se necesita tener un amor que nos haga compañía: “Creo que sucede a cualquier edad, desde los niños, adolescentes, los de la 3ª, 4ª, 5ª edad. Necesitamos a lo mejor ese amor, una tablita, alguien con quien hablar, con quien acompañarnos y tener ese amor, no en la forma que pensamos sino en lo que es amor”.

Moisés Suárez también opinó sobre las redes sociales: “Nos hace reflexionar al respecto y sobre las redes sociales, cómo reacciona la gente ante ellas, cuánta información nos dan, pero cuánta es verdad. A veces hacemos mal uso de ellas, no razonamos, lo tomamos como una verdad, se acomoda más a la idea que queremos. Yo quiero creer esta verdad y no la otra verdad. Pensemos qué pasará si tomo esta decisión, déjenme reflexionar, sopesar los puntos de vista y entonces llegar a mi propia conclusión”.

En cuanto a su participación en la obra de teatro ‘Café amor': “Siempre me han encantado las artes escénicas. Participo en la parte creativa. En todo lo que pueda ser útil, estoy feliz”, finalizó Ema.