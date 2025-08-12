Armando Araiza pide trabajo en redes, pero ruega a Dios no encontrarlo: “La que tiene la echa a perder”

Hace unos días, Armando Araiza, a través de sus redes sociales, pidió apoyo al público para promover su carrera de actor. En el post pidió que no se olvidaran de él y no lo jubilaran. Sin embargo, hace unos meses se dijo que estaría en la puesta “Soltero, casado, viudo y divorciado”, donde iba a compartir escenario con actores como Leonardo García, Julio Mannino y Rodrigo Vidal, entre otros, pero al final ya no quedó en el proyecto

¿Por qué Armando Araiza quedo fuera de la obra “Soltero, casado, viudo y divorciado”?

Una persona de la producción nos contó que Armando Araiza tuvo una actitud negativa en los pocos ensayos a los que acudió: “Desde que se armó el grupo de actores, todos estuvieron en la mejor disposición. Se hacían las juntas de trabajo, estaban todos emocionados. El único que no estaba en la misma sintonía fue Armando. Desde el día 1 empezó a ponerle peros a todo”.

Entre ensayos, entrevistas y su agenda complicada, pocas fueron las veces que Armando estuvo dispuesto: “Pretextaba que tenía una agenda llena, que no podía llegar a los ensayos e incluso que le quedaban lejos, cuando siempre se pensó en una zona céntrica para todos. No fue una, sino varias veces que dejó plantada a la producción en ensayos y compromisos. Eso no gustó en absoluto”.

Mira: Armando Araiza ya se aburrió de los mismos insultos y reta a sus haters

Armando Araiza pidió ayuda a sus seguidores para encontrar trabajo en redes sociales / Redes sociales

“Si es que llegaba a los ensayos, quería cambiar las cosas, poner sus condiciones en cuestión de dirección y trazos escénicos. Empezó a cansar a todos, especialmente a Antonio Escobar, el productor. La gota que derramó el vaso fue cuando pidió más dinero porque, según Armando, decía que lo valía y que el fuerte de la obra era él. Antonio habló con él y le dijo que lo mejor para todas las partes era que saliera del proyecto”.

Le preguntamos a la fuente por qué cree que Armando, si está pidiendo trabajo en redes, se comporta de esta manera y nos dijo: “No lo sabemos. Se queja en redes de falta de oportunidades y la que tiene la echa perder, da problemas y lo tuvieron que correr”, finalizó.

Checa: Hermano de El Negro Araiza, Armando salva a una mujer que era violentada

Armando Araiza no se habría presentado a algunos compromisos con el elenco de la obra producida por Antonio Escobar. / Archivo TVNotas

¿Armando Araiza tuvo conflictos con la producción de “Soltero, casado, viudo y divorciado”?

También buscamos al productor y actor Antonio Escobar, quien nos dio su versión sobre Armando Araiza.

“Armando se incorporó a los ensayos de la obra. Ensayamos un buen tiempo. Dimos una función en Monterrey. Al regresar, ya hubo ciertos conflictos en los ensayos y con los demás actores”.

“Platicamos y me dijo que él quería más dinero en México, cosa que no era posible, porque apenas estábamos arrancando la temporada y tengo que hacer un tabulador para saber precios”.

“No se prestaba a muchas entrevistas ni a dinámicas en los programas de televisión. De hecho, aquí en México no quiso ir a ningún programa. Siempre su argumento era sumar, sumar. Si no le daba esa cantidad de dinero o por lo menos una garantía de una temporada larga, pues decía que no le convenía”.

Antonio asegura que la obra está recibiendo muy buenas críticas: “En donde nos hemos presentado llenamos. Nos va muy bien. Espero que sigamos así. Con los actores hay una excelente comunicación y nos están pidiendo más fechas”, concluyó.

Mira: Tunden a Armando Araiza por impartir conferencia sobre el empoderamiento femenino

Aseguran que Armando Araiza consiguió trabajo en obra de teatro, pero lo corrieron por problemas. / Archivo TVNotas

¿Quién es Armando Araiza y cuál es su trayectoria?

Inició en la década de los 80, con novelas como: “El maleficio” y “Senda de gloria”. Tomó notoriedad en “Quinceañera”

En los 90, Armando Araiza participó en novelas como: “Tres mujeres” y “La antorcha encendida”.

En la década de los 2000 se convirtió en uno de los villanos más cotizados, en proyectos como: Así son ellas,"Barrera de amor”, “Mi pecado” y “Abismo de pasión”.

Su último trabajo en la pantalla chica fue en 2021, en “Diseñando tu amor”.

Checa: Critican a Armando Araiza por ofrecer su asesoría para superar las adicciones

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .