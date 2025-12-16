¡Teatro Silvia Pinal al borde de la demolición! Herederos lo venderán como terreno ¿Trabajadores sin indemnización?

El Teatro Silvia Pinal, ubicado en la colonia Juárez, en la CDMX, podría cerrar definitivamente el próximo 31 de diciembre, esto de acuerdo con lo que nos contó una persona que trabaja ahí, quien además explicó qué pasaría con este inmueble tras dejar de operar. Ante esta situación, por la cual perderían su empleo, hizo un llamado a los hijos de la ‘Diva del Cine de Oro’ para que les den la cara.

Herencia, silencio y despidos: el futuro del Teatro Silvia Pinal está en duda. Esto es lo que los trabajadores esperan de los hijos de Silvia Pinal. / Fotos: Archivo TVNotas

¿Cuándo podría cerrar sus puertas el Teatro Silvia Pinal?

Según lo que nos dijo nuestra fuente, el rumor del cierre del Teatro Silvia Pinal está muy fuerte: “La realidad es que no tenemos siempre el teatro abierto o con grandes producciones de largas temporadas. Venimos a trabajar contentos y estamos atentos a cualquier cosa, pero, aunque no nos han querido confirmar nada los jefes, se dice que el lugar cerrará para siempre este próximo 31 de diciembre. Ese será el último día, porque, según, ya lo van a vender para que se construyan departamentos de lujo”.

A un año de la partida de Silvia Pinal (†), los problemas, la toma de decisiones y, sobre todo, la herencia, siguen en el ojo del huracán. Recordemos que, según lo estipulado por la actriz, la herencia, en cuanto al teatro, quedó repartida de la siguiente manera: Alejandra Guzmán y Luis Enrique tienen cada uno el 30%, y después, Sylvia Pasquel y su hija Stephanie Salas, el 15% cada una, y el 10% restante queda para la inmobiliaria Periférico, la cual trabajó de la mano de Silvia durante muchos años.

La venta del Teatro Silvia Pinal podría dejar una herencia millonaria que se repartiría entre sus hijos. / Fotos: Archivo TVNotas

¿Cuántos propietarios tiene el Teatro Silvia Pinal?

Nuestra fuente reiteró que el recinto tiene varios propietarios: “Es una administración de varios dueños. La señora Pinal, que siempre nos trató muy bien, al igual que la señora Mónica Marbán, quien estuvo al frente del teatro durante años, no era la única dueña. Son varios socios que, en conjunto, mantenían el teatro con otros terrenos y negocios”.

“Ninguno de los hijos se ha parado por aquí en meses. No vienen a ver qué hay, qué hace falta o cómo van las cosas”.

“Me enteré de que los socios hablaron con las hijas, con Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán, para proponerles vender el teatro como terreno, porque sería un gran negocio. Entiendo que ellas hablaron con los demás herederos y al final parece que llegaron a un acuerdo”.

Silvia Pinal, la ‘Diva del Cine de Oro’. / Foto: Redes sociales

¿En qué condiciones está el Teatro Silvia Pinal?

De acuerdo con el trabajador del teatro, los hijos de la ‘Diva’ supuestamente no visitan el recinto, mismo que estaría en malas condiciones: “Se cae a pedazos, porque a nadie le importa. Es más, ya ni el aire acondicionado sirve bien, y en algunas obras hemos tenido que sacar hasta ventiladores para que el público no se sofoque. Hay muchos asientos que están en mal estado, la tela está vieja, rasgada, y por más que les dijimos nunca pasó nada”.

Con base en lo que nos comentó nuestra fuente, el teatro, que cuenta con una capacidad para 660 espectadores, uno de los más grandes de la capital, sería demolido en su totalidad: “Los departamentos de arriba están como bodega, al igual que la parte de abajo. Hay muchas cosas que doña Silvia Pinal ocupó en vida para sus obras y sus musicales, pero con el tiempo se fueron quedando ahí. Ahora de seguro ya ni sirve”.

Finalmente, el trabajador solicita que, si pierden su empleo, les den lo que les corresponde y manda un mensaje a los hijos de Silvia Pinal: “Pedimos que, si cierran el teatro, nos den lo justo: Una liquidación correspondiente a todos los años que trabajamos aquí. Entregamos cuerpo y alma cada día que pasaba y lo hacíamos con mucho amor, pero que nos den lo que nos corresponde. Nos encantaría que, aunque sea uno de los hijos, nos dé la cara y no solo nos vayan a mandar a decir las cosas, como lo han hecho últimamente”.

