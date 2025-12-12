Alejandra Guzmán demandaría a Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal, su madre, reportan

A unos cuantos días de que se haya cumplido el primer aniversario luctuoso de Silvia Pinal, trasciende que su hija, Alejandra Guzmán, presuntamente ejercería acciones legales en contra de Efigenia Ramos, quien fungió por más de 30 años como la asistente personal de la actriz.

Alejandra Guzmán / Redes sociales

Lee: Frida Sofía reaparece con mensaje polémico justo cuando Alejandra Guzmán preocupa por su salud ¿pide verla?

¿Quién es Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal?

Efigenia Ramos, a quien Silvia Pinal llamaba ‘Efi’ de cariño, fue su asistente personal por más de tres décadas. De acuerdo con lo dicho por la propia Ramos, conoció a la celebridad a finales de los años 80, cuando la contrataron para cuidarla.

La enfermera de profesión contó que, en su momento, dudaba si trabajar con ella. No obstante, con el paso del tiempo, fueron desarrollando una gran amistad, y Efi terminó volviéndose su mano derecha.

Pese a que es relativamente famosa por su relación con Pinal, muy poco se sabe de ella. Se desconoce si está casada o tiene hijos. Sin embargo, en diversas entrevistas ha dicho que una de sus prioridades siempre fue salvaguardar la integridad de su patrona.

Tras la muerte de Silvia, doña Efi se retiró por motivos de salud y actualmente maneja un negocio de comida para seguir activa.

Hace algunos días, se filtró un video en el que se le podía ver en un centro comercial, comprando ropa de marca. Esto llamó mucho la atención, pues, en ocasiones anteriores, ha dicho que no acostumbraba comprar cosas de lujo y los “objetos caros” que tiene han sido regalos de Silvia o adquiridos en oferta.

Efigenia Ramos / Redes sociales

Te recomendamos: La payasita Serpentina culpa a Alejandra Guzmán de quitarle recursos a los adultos mayores: “Estás mal”

¿Alejandra Guzmán demandará a Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal?

Durante la emisión del pasado 11 de diciembre del programa de Kadri Paparazzi, se compartió un video en el que se le ve a Alejandra Guzmán en un centro comercial, donde, presuntamente, habría pactado una comida con unos abogados.

Los presentadores del programa comentaron que su fuente les dijo que, presuntamente, la cantante habría quedado de verse en un restaurante con unos abogados para supuestamente hablar de una demanda contra Efi.

“Llegamos al restaurante Hunan…resulta que estuvo en el restaurante Hunan, evidentemente nos avisaron, evidentemente quien nos avisa estuvo al pendiente de aquella plática y me da mucha risa por que le pregunté si alcanzó a escuchar lo que estaban platicando y me dijo: ‘sí van a demandar a una tal Emi’... y dije ahhh no es Emi es Efi, ya después le platique la historia y me dijo: ‘ah sí, era de eso’” Kadri Paparazzi

Aunque no mencionaron los motivos por los que la artista presuntamente emprendería acciones legales contra Ramos, la información dio mucho de qué hablar en redes sociales. Se ha especulado que la demanda podría ser por alguno de estos dos motivos:

No respetar el contrato de confidencialidad

Por la supuesta pelea física que hubo entre ellas hace algún tiempo.

¿Por qué se dice que Alejandra Guzmán y Efigenia Ramos se pelearon a golpes?

En su momento, el periodista Maximiliano Lumbia reportó que, presuntamente, Alejandra Guzmán habría agredido a Efigenia Ramos tras saber que esta figura en el testamento de Silvia Pinal. Supuestamente, Efi habría ocultado el hecho por una razón poderosa que podría involucrar un contrato de confidencialidad o hasta amenazas.

“La información que a mí me llega es que Efigenia Ramos fue golpeada por un integrante de la familia Guzmán Pinal. Todo este tiempo lo ocultó (…) dudo mucho que le hayan pagado bien , posiblemente y tal vez la hayan amenazado y por eso prefiere decir que salió por las buenas y que salió bien”, informó.

Cuando Ramos fue cuestionada sobre este hecho, no lo negó ni lo confirmó, tan solo pidió a los medios que no le preguntaran más.

Al momento, Alejandra Guzmán y Efigenia Ramos no han confirmado estas especulaciones. Por esta razón, todo lo antes mencionado queda en puntual calidad de rumor.

Mira: ¿Alejandra Guzmán habría agredido físicamente a Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal? Esto lo aseguran