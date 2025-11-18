La payasita Serpentina culpa a Alejandra Guzmán de quitarle recursos a los adultos mayores: “Estás mal”

Lourdes Trujillo, quien en el pasado vivió su gloria artística como la payasita “Serpentina” al lado de su amado “Monito” (†), comenzará este mes a recibir un apoyo económico de la Asociación Rafael Banquels. Triste, lo primero que hace es mandarnos este mensaje para Alejandra Guzmán: “Estás mal. Tienes mucho dinero. ¿Por qué le quitas a las personas mayores que realmente lo necesitan? Supe que tuvo que ver con que quitaran el apoyo a la asociación de su mamá (Silvia Pinal †)”.

Te puede interesar: ¿Iván Cochegrus filtró audio de Silvia Pinal? El productor explota tras amenazas de demanda de las enfermeras

Payasita Serpentina / Luis Pérez y Redes sociales

¿Qué problemas enfrenta la asociación Rafel Banquels actualmente?

“Serpentina” expresó: “Creo que fue por ego que hicieron que le retiraran el apoyo a la Asociación Banquels”.

Esta asociación enfrenta problemas derivados de las declaraciones del productor Ivan Cochegrus, quien aseguró que hubo desfalcos y malos manejos, así como de Alejandra Guzmán, quien los acusó de haber destituido a su madre como presidenta y haberse aprovechado de ella a raíz de sus problemas de salud, lo que provocó la pérdida de los recursos de Fundación Jumex, y con ello la disminución de las aportaciones a sus miembros. El apoyo otorgado a los beneficiarios se redujo de 3 a 2 mil pesos mensuales. Si con el paso del tiempo no reciben otros apoyos, podría desaparecer.

Como los otros beneficiarios de dicho apoyo, “Serpentina” desconoce qué ha pasado con la creación de la Fundación Silvia Pinal, que anunciaron Alejandra Guzmán y su hermana Sylvia Pasquel, hace un año.

Te puede interesar: Enfermeras de Silvia Pinal se defienden tras filtración de audio que las acusa de maltratar a la actriz

Payasita Serpentina / Luis Pérez y Redes sociales

¿Cuál es la historia de ‘Serpentina’ y cómo fue su vida como payasita?

A los 71 años, “Serpentina” trabaja para sobrevivir, aún canta y vende ropa interior en un puesto. Se ayuda con el dinero que recibe de la pensión del Bienestar, el cual es insuficiente para sus necesidades. Nos recibe en el cuarto que renta por 1,200 pesos en Valle de Chalco, donde la pasa sola. Sus únicos compañeros son los recuerdos de un pasado mejor. Enviudó hace 2 años.

En el cuarto que habita tiene todas sus cosas, principalmente las de valor sentimental, que tanto consuelo le dan en una realidad triste, como la de muchos adultos mayores del medio artístico, con necesidades vitales y pocas oportunidades.

Lulú, como le dicen, cuenta emocionada sus inicios: “Cantaba en las iglesias. Después conocí al ‘Monito’ (su esposo), que me dijo: ‘Quiero que seas payasita’. A mí me daban miedo los payasos, los veía muy grotescos. Él no me dijo que era payaso ni que se llamaba Gilberto”.

Sorpresivamente, Lulú un día le informó a Gilberto: “Dijiste que iba a ser payasita. Me voy a llamar ‘Serpentina’, por las serpentinas que tanto me gustan. Aprendí con él. Como payasita inicié en el Teatro Blanquita en el homenaje a ‘Bozo’ (†). Nos llamábamos ‘Los payasos desafinados’”.

La payasita relató cómo era uno de los números que hacía con su esposo en su show: “‘Monito’ tocaba en una tina para lavar ropa, a la que le ponía un tololoche en la cuerda y sacaba música, mientras yo cantaba. Gilberto y yo nos casamos en el 91. No pudimos ser padres. Él tuvo una hija con la cantante Mary Robles, pero su mamá se la llevó a Mexicali para ocultarla de él”.

Te puede interesar: Silvia Pinal: vandalizan tumba de la diva del Cine de oro; denuncian saqueo y daños antes de su aniversario

Serpentina Payasita / Luis Pérez y Redes sociales

¿Qué dijo Serpentina sobre los abusos que sufrió de algunos famosos?

“Serpentina” fue feliz con su marido, pero padeció los abusos de figuras del medio. “Mucha gente abusó de mi marido, e Ivan Cochegrus fue uno de ellos, ¡¿de quién no abusó?! Era productor y actor. Estuvo en el teatro Hidalgo. Ahí le pidió a mi esposo, quien también era carpintero, que le hiciera una carpita… Nunca le pagó, decía que no tenía”.

Beto ‘el Boticario’ (†) le pedía trabajos y apenas si le daba para el camión, mientras que José Luis Duval, cuando era tesorero en la Asociación Nacional de Actores (ANDA), le pidió ayuda para cobrar las aportaciones. Trabajó 2 meses y no le pagó. “No vivimos muy bien. Cuando trabajó mi esposo en Estados Unidos, teníamos coche y todo, pero después no hubo trabajo y se presentaba en burlesques. Silvia Pinal le dio un reconocimiento como ‘El ‘fonomímico’ de México’”.

Gilberto fue presidente de “Carpa y Circo” en la ANDA, pero tenía una debilidad, los compañeros estaban antes que él y su esposa: “Una vez fuimos al teatro Jorge Negrete a hacer un homenaje a Polo Ortín (†), yo hacía globoflexia. Vendí todo. Al terminar, me dijo: ‘¿Cuánto vendiste? Dámelo, no me va a alcanzar para pagarle a los compañeros’. Él cumplía, aunque nos quedáramos sin zapatos”.

Le entristece saber que ella y su marido, que tantas alegrías llevaron a la gente, regalaron mucho de su trabajo y por ello la pasaron mal. “Nos llamaba Carlos Amador para presentarnos en un asilo, de cortesía. A veces nos pagaba, otras no, y así otros”.

Al enviudar, vivió con su hermana menor, pero huyó. “Se portó un poco mal. Tuve problemas por su marido. Fueron 23 días de terror. Me hicieron muchas groserías”.

Se fue con otra hermana, pero no quiso vivir con ella, prefiere su independencia. Al funeral de su marido no llegó nadie del gremio. “Él siempre vio por ellos y ni se acordaron de él. Argumentaron que no fueron porque murió en domingo”.

Te puede interesar: ¿Silvia Pinal era maltratada por su enfermera? Su exasistente confirma audio y ¿revela negligencia familiar?

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.