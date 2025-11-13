Enfermeras de Silvia Pinal se defienden tras filtración de audio que las acusa de maltratar a la actriz

Silvia Pinal vuelve a ser tendencia en redes sociales. A unas semanas de que se cumpla su primer aniversario luctuoso, se filtra un audio en el que se podía escuchar a una de sus enfermeras aparentemente maltratándola. Luego de que la grabación se viralizara y de que Efigenia Ramos, quien fue asistente de Silvia Pinal por más de 30 años, confirmara su autenticidad, las cuidadoras de la actriz rompen el silencio y se defienden ante las acusaciones.

¿Qué se escucharía en el audio en el que una enfermera presuntamente maltratar a Silvia Pinal?

En el audio presentado en diversos programas de televisión, se puede escuchar a Silvia Pinal queriendo hacerle plática a una de las enfermeras. Esta última, aparentemente fastidiada y con un mal tono, le pide que guarde silencio, pues hay gente que está durmiendo en la casa.

“Usted, señora Pinal. Está hable y hable y los de al lado están durmiendo. Ya duérmase, por favor”. La celebridad se negó y quiso seguir hablando, a lo que la trabajadora volvió a exigirle que se callara. Tras unos momentos de tensión, finalmente Pinal accedió a dormirse.

Para muchos, esto es una señal de que la también presentadora habría sufrido presunto maltrato. Al preguntarle a Efigenia sobre este asunto, señaló que la grabación fue hecha en 2022 por otra enfermera que también trabajaba para su exjefa. La segunda cuidadora le habría dado el audio a Sylvia Pasquel, quien se lo mostró a Alejandra Guzmán.

“Sus hijos (las contrataron). Esa noche, de acuerdo a lo que yo estoy escuchando, estaban las dos enfermeras: la que estaba grabando y la que le estaba gritando. Yo me enteré hasta agosto de 2024 porque Sylvia le pasó los audios a su hermana (Alejandra Guzmán). Resulta que su hermana sí se enojó mucho y fue y corrió a esta enfermera” Efigenia Ramos

También indicó que la mujer que grabó el audio fue despedida en 2022 por, presuntamente, ser muy “floja” y no hacer bien su trabajo: “La que estaba grabando se le despidió en 2022 porque no colaboraba mucho… Cuando ella se fue, tengo entendido que le pasó estos audios a la señora Pasquel”.

Según Ramos, tras este hecho, la familia decidió colocar cámaras ocultas en toda la casa para poder vigilar mejor a su mamá y a la gente que la atendía.

¿Qué dijeron las enfermeras de Silvia Pinal ante las acusaciones de maltrato?

A través del programa de YouTube ‘En shock’, compartieron el testimonio de dos mujeres que dicen haber sido las presuntas enfermeras de Silvia Pinal. Dijeron sentirse sumamente molestas de que el audio saliera a la luz, pues consideran que solo mancilla la memoria de la actriz.

“Las enfermeras que cuidamos a la señora Silvia Pinal expresamos nuestro total rechazo a la difusión de audios e información privada que exhiben su vulnerabilidad y afectan su memoria, su dignidad y el respeto que merece como una de las máximas figuras del arte mexicano”, señalan.

También reprobaron que Efigenia Ramos haya difundido la identidad de la persona que grabó el audio, asegurando que la cuidadora siempre actuó con “ética” y buena fe al notificar a la familia Pinal sobre “posibles irregularidades en su cuidado”.

Para finalizar, pidieron la ayuda de Alejandra Guzmán para evitar que se siga difundiendo material que puede “afectar la memoria” de Silvia Pinal.

“Solicitamos respetuosamente a la señora Gabriela Alejandra Guzmán Pinal que instruya de manera directa al señor Iván Alejandro Cochegrus Rivera y a la señora Efigenia Ramos a abstenerse de seguir hablando o difundiendo información, audios o declaraciones sobre la vida privada de su madre”, indicaron.

¿De qué murió Silvia Pinal?

Silvia Pinal murió el pasado 28 de noviembre de 2024, a los 93 años, tras varias semanas de haber estado hospitalizada en una clínica de la Ciudad de México. Fue ingresada por una infección en las vías urinarias.

Aunque se mencionó que estaba estabilizándose, desafortunadamente falleció por una neumonía que se complicó y afectó sus pulmones.

“Déjenme confirmarles que la causa del lamentable fallecimiento de doña Silvia fue una neumonía que se complicó, esto fue a raíz de varias complicaciones que tuvo desde el miércoles pasado”, reportó el periodista Ernesto Buitrón.

