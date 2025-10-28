Vidente revela cómo es la vida después de la muerte de Fernando del Solar, Silvia Pinal, Dulce y Daniel Bisogno

Un puñado de famosos del espectáculo nacional se han

ido de este mundo, dejando un gran legado. Sin embargo, al parecer solo viajan a otra dimensión en la que continúan su éxito y logros, así lo afirma el vidente, humanista y embajador de la paz, René Mey.

El 3 veces nominado al Premio Nobel de la Paz, afirma que, al morir todos siguen su camino hacia donde les corresponde, y nos revela qué famosos se encuentran en lo que él llama el paraíso o ‘el valle’ y cómo la están pasando.

¿Cómo es el “paraíso” según René Mey?

Nos describió cómo es el paraíso. “Es una belleza que no puedes imaginar. Cuando la gente vive allá, ninguno de ellos quiere venir aquí, y cuando están aquí no quieren morir. Es un mundo donde hay más verdad que aquí. Es el reflejo de lo que somos por dentro”.

“Allá no existe ninguna persona que pueda entrar a tu casa a robar lo que es tuyo. De la gente que muere y puede regresar a la vida solo ven el túnel las personas que tienen miedo a morir. Aquellos que ayudan a los otros y no tienen miedo viven la luz y para ellos el túnel no existe. Es algo que la humanidad va a descubrir”.

¿Cómo es el infierno, según el vidente René Mey?

Contrario a lo que se dice, René asegura que no existe el infierno. “No. Todos van a su paraíso. Ninguna persona tiene juicio. La gente que hace mucho daño va a lo que le corresponde. A un lugar oscuro. Va a tener miedo. El infierno no es como lo describen”.

“La vida aquí es una oportunidad de crecimiento y la única forma, porque en el paraíso no puedes crecer. Cuando llegas ‘al valle’, si tenías alguna discapacidad, enfermedad o limitante, allá no existe. Si pudieran conocer una fracción del paraíso y la belleza de lo que se vive...”.

Por último, reveló una de sus videncias mundiales: “Debemos estar conscientes de lo que pasó en Palestina, porque murieron niños y personas inocentes. No es normal en pleno 2025. Tuve una visión hace poco: Palestina va a existir como país, porque en casi 80 años no ha sido reconocido. Va a tener una vida normal y en el futuro termina bien para ellos”.

¿Quién es René Mey y a qué se dedica?

René Mey es originario de Francia y naturalizado mexicano . Es conocido por su labor humanitaria, a través de la Fundación Internacional René Mey, con presencia en 72 países.

El 28 de septiembre realizó la Magna Meditación por el Día de la Buena Acción, en el Parque Tezozomoc de la CDMX, donde transmitió un mensaje de paz y amor, y ayudó a mejorar la salud y el bienestar de los asistentes.

Actualmente construye el primer hospital en México que combina la medicina alópata y la medicina emocional en Playa del Carmen (QR), para que los pacientes tengan una mejor recuperación.

¿Cómo está Fernando del Solar después de su muerte?

Una de las personas a las que ve es a su entrañable amigo Fernando del Solar Estoy en contacto con él. Seguido hablamos, así como hablo contigo . Ahorita está viendo tener su propia televisora allá y sigue cumpliendo sus sueños. Está logrando lo que ya no pudo lograr en esta vida”.



. Ahorita está viendo tener su propia televisora allá y sigue cumpliendo sus sueños. Está logrando lo que ya no pudo lograr en esta vida”. “Fue un hombre que cambió muchísimo. Cuando llegó a mi casa estaba desahuciado y le habían dado poco tiempo de vida. Gracias a la atención de medicina emocional pudo sobrevivir 6 años más. Pudo cambiar y ser muy buena persona. Ayudó muchísimo. No murió de cáncer, sino de neumonía, cuando supo que su papá había fallecido”.

¿Cómo es la vida de Silvia Pinal en el “paraíso” después que murió?

Sobre Silvia Pinal, la ‘diva del Cine de oro mexicano’ reveló:



“La veo feliz en el paraíso. Nosotros le decimos ‘el valle’, porque así lo interpretamos. Se permite a la persona hacer lo que ya no pudo lograr en esta vida y estar donde le corresponde . A ella la veo con muchas personas del mundo artístico”.



. A ella la veo con muchas personas del mundo artístico”. Comentó que a Pinal ya no le preocupan los problemas de herencia que está teniendo su familia: “Eso allá no vale nada. Vale en la sociedad para tener una vida más confortable, pero en el otro lado no existe esa necesidad. A ella todo eso le parece muy primitivo, ver que su familia se pelea. Cada uno está en su derecho de hacerlo, pero no le da ningún valor”.

Tras morir, así es la vida de Dulce en el “paraíso”, según René Mey

“Vive libre. No le importa lo que digan las personas. Continúa su camino y lo que pasa aquí ya no le interesa”.

Sobre los problemas que enfrenta su hija Romina, nos dijo:

“ Va a pasar. La gente necesita algo nuevo y hablar de algo, pero todo está bien. No hay que darle tanto interés a eso ”.

¿Cómo se encuentra Juan Gabriel después de la muerte?

Asegura que Juan Gabriel sí trascendió y le manda un mensaje a su familia:



“El dinero separa a las personas. No podemos amar al dinero y a las personas al mismo tiempo. La gente se voltea la cabeza por dinero . Hace y dice cosas que no están bien. Por eso hay guerras por el poder, el ego y todo eso que la humanidad vive hoy”.



. Hace y dice cosas que no están bien. Por eso hay guerras por el poder, el ego y todo eso que la humanidad vive hoy”. “Un día va a desaparecer el dinero, con la inteligencia artificial. Poco a poco se van a acabar los robos, el abuso. Quitando eso, va a ver menos enfermedades y vamos a tener un mundo mucho mejor”.

¿Cómo están Vicente Fernández y Daniel Bisogno después de su muerte?

Vicente Fernández



De Vicente Fernández dijo: “Lo veo bien. Continúa su camino cantando en el paraíso. Es lo que sigue haciendo”.

Daniel Bisogno



Sobre el conductor de Ventaneando Daniel Bisogno, expresó: “Está con una mujer (su mamá), ahora caminando. Vive con ella”.

