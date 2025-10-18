Juan Gabrie se ponía vestidos y tacones de Lyn May, asegura la vedette

Lyn May, la reconocida vedette mexicana, sorprendió a sus seguidores al compartir detalles inéditos sobre su relación con Juan Gabriel, el icónico ‘Divo de Juárez’.

En una reciente entrevista con los medios la bailarina reveló que a Juan Gabriel le encantaba probarse sus vestidos.

La cercanía entre Lyn May y Juan Gabriel se remonta a su juventud, cuando compartieron múltiples experiencias y personales. Ahora, años después, la vedette decidió contó algunas historias poco conocidas del cantante. ¡De empacto!

Juan Gabriel / Redes sociales

¿Qué decía Lyn May sobre los vestidos que Juan Gabriel se probaba?

Durante la entrevista, Lyn May recordó con detalle cómo Juan Gabriel disfrutaba de probarse su ropa, especialmente un vestido amarillo que le fascinaba.

“Tenía yo un vestido amarillo que le gustaba mucho y siempre se lo probaba, se estaba viendo en el espejo, se probaba mi ropa y yo lo dejaba. Pero estaba muy delgadito, él era un muchacho muy guapo en esa época porque estaba muy delgadito. Después engordó, pero al principio era delgado, se veía guapo”, contó la vedette entre risas.

No solo los vestidos llamaban la atención de Juan Gabriel; según Lyn May, también disfrutaba de usar tacones y otros accesorios.

“También (los tacones), todo, yo lo dejaba, no me quitaba nada”, agregó. La cantante destacó que estas anécdotas muestran un lado más íntimo y desconocido del compositor.

Lyn May sorprendió al contar que sacó el cuerpo de su esposo del ataúd para dormir con él. / IG: @lyn_may_

¿Qué dijo Lyn May sobre la magia negra y Juan Gabriel?

Lyn May también reveló que, conforme Juan Gabriel alcanzaba fama y fortuna, desarrolló interés por la brujería y lo esotérico.

“Además hacía brujerías, cada vez que iba a salir hacía sus brujerías, tenía en su camerino todo para salir a trabajar”.

Aunque mencionó que Juan Gabriel practicaba magia negra, pidió prudencia al respecto: “Sí (hacía magia negra), no lo menciones porque como quiera ya pagó todo, ya está descansando”.

Juan Gabriel se reunía con su chamán / Archivo TVNotas

Lyn May describe a Juan Gabriel como “sangrón” y “chocante”

La vedette no dudó en hablar del carácter del intérprete. Según Lyn, Juan Gabriel era un talento excepcional, pero su personalidad cambió con la fama.

“Cambió totalmente, se volvió muy chocante, sangrón. Que me disculpe la gente, pero a mí me tocó vivir esa época y por eso lo digo, era un talentazo, pero sí tenía su carácter”, explicó.

Facebook: Juan Gabriel /Captura de pantalla Sale el sol

¿Qué revelará Lyn May en su libro sobre Juan Gabriel?

Por último, Lyn May adelantó que está preparando un libro en el que contará con lujo de detalle todo lo que vivió junto a Juan Gabriel, incluyendo sus hábitos, rituales y momentos personales. “Voy a sacar todo lo que yo viví con Juan Gabriel, con toda la verdad”, concluyó la famosa.

Con estas declaraciones, Lyn May promete ofrecer una visión personal y diferente del Divo de Juárez, mostrando facetas de su vida que pocos conocieron.

