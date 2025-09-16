Juan Gabriel veía a un chamán y se protegía de alguien de su propia familia, revela Silvia Urquidi

Se había rumorado por muchos años que Juan Gabriel creía en la brujería... Y ahora, a 9 años del fallecimiento del ídolo musical (28 de agosto de 2016), su gran amiga y confidente por más de 26 años, Silvia Urquidi, nos revela, en exclusiva, que... ¡‘El Divo de Juárez’ tenía un chamán!

Esta confidencia tiene lugar previo al estreno por Netflix, el próximo 30 de octubre, de la serie documental de Juan Gabriel, titulada ‘Debo, puedo y quiero’, que, supuestamente, revelará aspectos desconocidos de la vida del cantautor.

Silvia Urquidi amiga de Juan Gabriel nos confiesa que el cantante se reunía con su chamán cada año. / Alejandro Isunza

¿Por qué Juan Gabriel tenía un chamán, hacía brujería?

Juan Gabriel y su hechicero se reunían en época navideña, de acuerdo con Urquidi, pues para él era un tiempo de tristeza, dado que su madre, Victoria Valadez Rojas, falleció en diciembre de 1974.

“Cerca de la casa de Juan Gabriel, en Cancún, había una selva. Cada diciembre, él se adentraba junto con su chamán y regresaban una semana después, justo en Año nuevo. Mi amigo se limpiaba espiritualmente.No supe qué ocurría ahí, pero era muy creyente de esto, a pesar de ser guadalupano de corazón”.

También, asegura Urquidi, Juan Gabriel aprovechaba los servicios del chamán para cuidarse de alguien de su familia que deseaba perjudicarlo.

¿Quién le hacía brujería a Juan Gabriel?

Urquidi dijo de quién creía que se protegía Juan Gabriel con un chamán:

“Yo creo que se protegía de su excuñado, Jesús Salas (hermano de Laura Salas, madre de sus 4 hijos: Iván Gabriel, Joan Gabriel, Hans Gabriel y Jean Gabriel), que se dedicaba a la magia negra y pretendía hacerle porquerías. Una sola vez vi algo raro”.

“En una de sus casas de Miami, en un altar, había un frasco con agua turbia y, dentro de un plástico, la foto de Alberto (Alberto Aguilera Valadez fue el nombre real de Juan Gabriel). Después él destruyó ese lugar. Había muñecos raros y como carbón. No había más fotografías. Juan Gabriel sabía que Jesús Salas era malo”.

Juan Gabriel se protegía de su propia familia con ayuda de un chamán, revela Silvia Urquidi / Archivo TVNotas

¿Qué famosos consultaban al mismo chamán que Juan Gabriel?

Grandes figuras de la música mexicana, como Lola Beltrán y Queta Jiménez ‘la Prieta linda’, aseveró Urquidi, consultaban al mismo chamán, a quien ella conoció.

“Lola Beltrán y él eran grandes amigos. Decían que ellos eran mucho más energía que cualquier ser humano. Tenían su chamán. En México, Lola un día me dijo que la acompañara sin decir a dónde iríamos. Yo conducía por un área apartada muy lejana.

De pronto, me metió por un callejón. Recuerdo que había una vía del tren. Nos estacionamos y salió un señor extraño. Al interior de su casa, sin conocerme, me dijo cosas muy fuertes de mí, que solo yo sabía. Me quedé fría. Ella se atendía con él. Le llamaba ‘maestro’. No quise ir más allá porque soy escéptica”.

Lola Beltrán y Queta Jiménez ‘la Prieta linda’ consultaban al mismo chamán que Juan Gabriel. / Archivo TVNotas

Juan Gabriel se sigue manifestando después de su muerte

Y aunque Urquidi no cree en hechicería, afirma que siente la presencia de Juan Gabriel hasta la fecha. Los fenómenos paranormales continuaron en la vida de Silvia, ya que tiene una hija llamada Claudia, que es una niña índigo (personas que tienen una intuición elevada), a la que Juan Gabriel quería mucho. Nos contó que a los 13 años despertaba bañada en sudor y se le aparecía gente. Una vez le sucedió algo inexplicable.

“Años después de que falleció Lola Beltrán, mis hijas, junto con José, hijo de Lola, salieron corriendo de mi estudio. Mi hija dijo que se prendió el estéreo con canciones de Lola. No vi nada de malo. El problema fue que el aparato no estaba conectado. No quiero pensar más en todas estas cosas paranormales. Lo que siento por mi amigo Juan Gabriel es algo lleno de amor. Sé que está de una forma u otra conmigo y lo estará”.

Si bien Silvia no tiene certeza de si esto se mostrará en el documental, cree que será revelador hasta para la familia del ídolo.

Claudia, hija de Silvia Urquidi vivió suceso paranormal / Archivo TVNotas

“Este secreto casi nadie lo sabe. Ni siquiera el propio Iván Aguilera (hijo de Juan Gabriel). Ahora se enterará. Él era muy pequeño cuando esto sucedió. Hay cosas que ni él conocía de su padre, no convivían tanto. Juan Gabriel siempre dio prioridad a su carrera artística”.

La mejor amiga del cantautor comparte que aunque fue contactada para participar en el documental dirigido por María José Cuevas, y que facilitó como locación una casa que fue de Juan Gabriel y que ahora es de ella, finalmente no se concretó nada.

“Querían grabar en el baño de espejos. En ese lugar Alberto compuso muchas canciones en su tina, un lugar emblemático”.

El documental, de Juan Gabriel en Netflix, mostrará varios videos que produjo el propio cantautor. Silvia Uriquidi conoció al camarógrafo que captó dichas imágenes, Morris, un amigo del artista que documentaba todo aquello que el compositor consideraba interesante en su vida cotidiana.

“Él disfrutaba de momentos únicos. En muchos de sus videos aparezco. Iván tiene los derechos del documental y fue quien autorizó que salga al aire ese material. Ojalá se enaltezca el nombre de su padre”, finalizó.

Juan Gabriel se reunía con su chamán / Archivo TVNotas

¿ De qué trata el documental “Debo, puedo y quiero” de Juan Gabriel en Netflix?

Entre canciones, recuerdos y momentos capturados por el propio Juan Gabriel y nunca compartidos, es un recorrido íntimo por su vida dentro y fuera del escenario.

Consta de 4 episodios y muestra la vida del hombre detrás de su fama: Desde los inicios de su carrera hasta su muerte.

