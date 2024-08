Juan Gabriel: A 8 años de su muerte revelan que dijo: “Me quieren matar” ¡Fuertes declaraciones!

Este 28 de agosto es el octavo aniversario luctuoso de Juan Gabriel. Una de las personas más allegadas al Divo de Juárez fue Silvia Urquidi, quien fue su mánager años atrás, pero también fue como su familia. Nos cuenta que lo importante no es el litigio que enfrenta con Iván Aguilera, hijo del Divo de Juárez, y el licenciado Guillermo Pous, albacea, por las propiedades que ella adquirió de Juan Gabriel, sino lo oscuro de su muerte, que por primera vez revela.

“Compré las propiedades de Juan Gabriel y están escrituradas. Después de 24 años vienen Iván Aguilera y Pous a demandarme con documentos y firma que ellos falsificaron. Cometen un fraude procesal que se sigue de oficio”, dijo Silvia Urquidi.

Francisco Mancera

Silvia Urquidi, exmánager de Juan Gabriel, revela las fuertes declaraciones del cantante días antes de morir

“Pous apareció de repente como ‘albacea’ de Juan Gabriel. Él odiaba a los abogados y nunca hubiera nombrado ‘heredero universal’ a uno solo de sus hijos. Pous nunca fue abogado de Alberto Aguilera Valadez sino de Iván. Después lo corrió. Lo importante es por qué a nadie le ha interesado cómo murió Juan Gabriel”, dijo.

“Tengo en mi poder una USB del psiquiatra doctor Gómez, uno de los mejores amigos de Juan Gabriel de Los Ángeles. Él estuvo dos días antes de su muerte y escuchó una fuerte discusión entre ‘el Divo’ e Iván. Alberto le dijo al doctor: ‘¡Me quieren matar!’ Le confesó que lo estaban explotando”. Silvia Urquidi

“Juan Gabriel ya estaba enfermo y le contó que (su hijo Iván) acababa de vender 28 fechas y que él no estaba en condiciones físicas. El doctor vino a México a hacer estas declaraciones en el bunker (Fiscalía General de Justicia). Hay una carpeta de investigación abierta por anomalías de su muerte”.

Juan Gabriel / Instagram

El cuerpo de Juan Gabriel fue encontrado en el baño ¡Las paredes estaban salpicads de sangre!, aseguró Urquidi

“3 días antes de fallecer, Juan Gabriel sufrió un desmayo caminando en la playa. Su chofer lo encontró tirado. Aunque a él no le gustaran los médicos porque era naturista, Iván lo debió llevar a un hospital y no lo hizo”.

“Cuando Juan Gabriel falleció, el doctor llegó de inmediato y dijo que la mucama de Santa Mónica le había comentado que, en el baño en donde murió, las paredes estaban salpicadas de sangre”. Silvia Urquidi

“Gilberto Andrade (mánager), Sonia y Efraín (asistentes) llamaron al 911. Se escuchó una voz que dijo: ‘¡Cuelga!’, pero se registró la llamada. Llegaron paramédicos. Todo está grabado”, agregó.

“El doctor Gómez siguió a la carroza fúnebre y descubrió que llevaron a Juan Gabriel a otro crematorio del que habían dicho. Ese lugar ya no existe”, mencionó.

“En un país donde se supone que no existe la corrupción se dio todo esto. Movieron mucho dinero. No sabemos en dónde están las cenizas de Juan Gabriel. Iván agarraba las supuestas cenizas con frialdad en Bellas Artes, porque sabía que no eran las de su padre”.

Francisco Mancera

“Su hijo biológico, Luis Alberto Aguilera González, que vive en Las Vegas, es quién va a comprobar que esas cenizas no son”, mencionó.

“El peor error que cometieron fue demandarme, por todo lo que sé. Iván tenía 9 años cuando compré las propiedades de Juan Gabriel. Él sigue moviéndose por dinero, Alberto no quería a Simona (esposa de su hijo Iván). Ella es la mano que mueve la cuna. Me dicen que maneja el dinero”, señaló.

Francisco Mancera

“Iván es mal agradecido. Juan Gabriel les llamaba ‘adaptados a mí’, en lugar de ‘adoptados’. Juan Gabriel podía tener hijos, pero sabía que había muchos niños necesitados. Iván fue vendido por sus padres en Chiapas y tiene un hermano gemelo, del que nunca se supo”.

Silvia Urquidi

Silvia Urquidi asegura que Juan Gabriel no está vivo

“Me molesta que digan que Juan Gabriel está vivo. Yo tengo las actas de defunción y en la morgue está la sangre que le sacaron. Yo vivo tranquila. Si algo me pasa, la ley se iría tras Iván. Todo lo dejo en manos de Dios”, concluyó.

Así ha sido el pleito legal:

2011 Se dan a conocer 11 propiedades que supuestamente eran de Juan Gabriel y salieron a nombre de Urquidi.

2018 El licenciado Guillermo Pous, abogado de Iván Aguilera, pide a Silvia Urquidi que las devuelva.

2022 Iván rompe relación laboral con el abogado Pous, aparentemente por malos manejos en el testamento del Divo de Juárez.

2023 Silvia Urquidi inicia una demanda contra Iván Aguilera y Pous ante la Fiscalía de Investigación Territorial de la alcaldía Cuauhtémoc, por presuntamente dar documentos falsos.

2024 Hace unos días Silvia Urquidi ratificó la denuncia contra Pous e Iván Aguilera por fraude procesal, al haber, aparentemente, falsificado la firma y documentos de ella.

Juan Gabriel murió el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California. Se reportó que fue por un infarto agudo al miocardio.

