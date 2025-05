Sobrina de Juan Gabriel desmiente al supuesto hijo no reconocido del cantante: VIDEO

Recientemente un supuesto hijo no reconocido de Juan Gabriel reapareció para desatar una batalla legal por la herencia del cantante, según lo revelado por el abogado Guillermo Pous. Ahora, una sobrina de Juan Gabriel se pronunció al respecto y negó conocer al supuesto hijo. ¿Qué dijo?

Aparece supuesto hijo no reconocido de Juan Gabriel, ¿quién es? / Captura de pantalla de ig y fb: @soyjuangabriel_ / El gordo y la flaca

Sobrina de Juan Gabriel desmiente supuesto hijo del cantante

Hace unos días reapareció un supuesto hijo de Juan Gabriel llamado Joe García, el cual vive en Estados Unidos y asegura ser descendiente del ‘Divo de Juárez’, por lo que está dispuesto a reavivar la batalla legal por su herencia.

A casi una década del fallecimiento del intérprete de ‘Querida’, el presunto hijo se comunicó con Guillermo Pous, abogado y albacea de Alberto Aguilera (verdadero nombre del cantante).

Según una llamada grabada por el abogado, Joe García aseguró haber mantenido comunicación con Silvia Aguilera, hija de Pablo Aguilera, hermano del artista. En esta, el presunto hijo habría ofrecido su apoyo para impugnar el testamento del fallecido cantautor, del cual su hijo, Iván Aguilera es el heredero universal.

En entrevista telefónica para el programa ‘Ventaneando’, la sobrina de Juan Gabriel desmintió conocer al supuesto hijo de ‘el Divo de Juárez': “No, no, no, yo no conozco ni nada. No lo llegué a conocer para nada. No tengo ninguna relación, ningún contacto con él ni lo conozco”.

Así lo dijo (en el min 20:50)

¿Supuestos hijos de Juan Gabriel se aliarán para impugnar herencia?

La sobrina de Juan Gabriel alegó que la única posibilidad que tiene Joe García es realizarse pruebas de sangre con los otros supuestos hijos del cantante: “Ahora el ADN se comprobará con los hermanos de él. Si él dice que Joao y Luis Alberto son sus hermanos, pues ya que se compruebe con ellos, ya con nosotros ya no. Su momento ya pasó".

Además, Silvia Aguilera consideró que la posible razón por la que Joe García dé la cara nuevamente, puede deberse a que quiera reconocimiento. Por otro lado, piensa que la motivación de los supuestos hijos de Juan Gabriel tiene que ser especialmente económica:

“Casi todos lo hacen por interés económico. Ellos trabajan con interés económico. Entonces, a lo mejor y si les pagan bien, pues igual y sí lo aceptan. En el caso de nosotros y de mi papá, nunca hubo un interés económico”.

¿Le apareció otro hijo a Juan Gabriel? Joe García asegura ser su hijo / Captura de pantalla

¿Quién es Joe García, supuesto hijo de Juan Gabriel?

De acuerdo con la llamada grabada por el abogado Guillermo Pous, transmitida por ‘Ventaneando’, el hombre llamado Joe García afirmó ser fruto de la relación entre Juan Gabriel y su prima hermana, María Rodríguez. Supuestamente, el hombre no supo de esta relación hasta que su madre se lo confesó antes de morir.

Joe García vive en Estados Unidos y aparentemente habría nacido allá. Sin embargo, alegó que presuntamente Juan Gabriel sabría de su existencia y lo intentaría buscar sin éxito, pues supuestamente al cantante le dijeron que su hijo estaba muerto.

Además, el susodicho hijo declaró que el cantante de ‘Abrázame muy fuerte’ le habría comprado una casa en Palm Springs, por lo que él quiere “pelear por su papá", para, supuestamente, saber qué le pasó, pues cree que le robaron.

No obstante, el abogado Guillermo Pous sostuvo que no había duda de que el heredero legítimo de Juan Gabriel es Iván Aguilera, pues todo se hizo conforme a la ley, por lo que le advirtió a García que sólo perdería el tiempo si intentaba pelear por la herencia del ‘Divo de Juárez’.