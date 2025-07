Héctor Bonilla: Ella es la hija mayor del actor, a quien no le permitieron reconocer ¡Secreto de familia!

Hace algunos años, una actriz que ya falleció y que en su momento nos pidió permanecer en el anonimato, nos contó uno de los secretos mejor guardados del actor Héctor Bonilla y su familia: Tuvo una hija con la directora de teatro Dolores Bravo, 21 años mayor que él. Fue su maestra y directora de teatro. El amor habría surgido de la admiración mutua, cuando Héctor era un joven y atractivo principiante actor de teatro y ella una mujer consagrada en los escenarios. Ahora, la actriz Evangelina Martínez, quien fue cuñada de Bonilla, confirma a TVNotas esta información.

¿Qué sucedió con la herencia del fallecido actor Héctor Bonilla?

Le preguntamos si sabe qué pasó con la herencia de su excuñado, Héctor Bonilla. Si le dejó todo a su esposa o repartió sus bienes entre su esposa y sus hijos.

Nos dijo: “Yo no sé nada. Supe por Héctor que les dejó parejo a sus 3 hijos. Héctor era muy justo en sus cosas. Sí creo que haya pensado obvio en su hija Leonor, que es la mayor, y en Sergio. También en Fernando, que es el hijo de Sofía, pero Sergio y Leonor, que son de mi hermana Socorro, sí fueron contemplados. Sus nietos, no sé”.

Evangelina Martínez / Liliana Carpio / TVNotas

¿Quién es la hija no reconocida del actor Héctor Bonilla y quién es la mamá?

Sobre que una actriz ya fallecida nos contó que Héctor tuvo una hija no reconocida con una directora de teatro, cuando era muy joven, comentó:

“Yo también me enteré de eso. Si mal no recuerdo, era la directora Dolores Bravo. Tengo entendido que la hija se llama Estela, pero lleva el apellido del señor que se casó con su mamá (Guillermo Serret). Yo no la conocí. Aunque el padre biológico haya sido Héctor, ella no llevaba el apellido Bonilla. Mi hermana (Socorro) sí supo de ella. Yo tengo entendido que la mamá fue la que le dijo: ‘Cortamos. La niña tiene a su papá y hasta ahí. Ahí nos vemos’. Eso es lo que tengo entendido. Si no, yo creo que Héctor sí hubiera respondido, si se lo hubieran permitido. Era un chamaco. Mis sobrinos, que yo sepa, no tratan con ella, que no sería mala idea. Es hermana de sangre de alguna manera”.

Estela es una prestigiada académica de la UAM, con formación en filosofía política y sociología / Redes sociales

La actriz Evangelina Martínez y sus actuales proyectos en el cine

Por otra parte nos habló de sus proyectos de trabajo. “Estamos preparando la película Toco madera, escrita y dirigida por Ximena Montemayor, hija de Carlos Montemayor, un escritor muy connotado y defensor de las etnias mexicanas”.

“La película es una comedia. Somos varias viejillas viviendo en una casa de asistencia. Algunas todavía nos sentimos de buen ver y le encargamos a una de las chicas que tiene permiso de salir y entrar que lleve botellitas de chupe, cigarrillos, y algunas hasta condones”.

“En el reparto están Norma Lazareno y Gina Moret, entre otras. Yo de cigarro, nunca. Ni mot... he fumado. Escuché a un señor por ahí que dijo, y no sabe el bien que me hizo tan grande: ‘Es que es muy difícil dejar el cigarro’. Entonces dije: ‘Si es difícil dejarlo, entonces no hay que tomarlo’. Como adolescente se me metió en la cabecita y lo tomé muy en cuenta. No así el alcohol. Soy bebedora social. Me gusta de vez en cuando antes de la comida un aperitivo, un mezcalín, un tequila. O vino en la comida”.

Socorro Bonilla e hijos de Héctor Bonilla / Liliana Carpio, Archivo TVNotas y redes sociales

Leonor y Sergio Bonilla, hijos de Héctor Bonilla / Redes sociales

La actriz Evangelina Martínez habla sobre su estado de salud y la familia

La vemos muy bien de salud. “Suelo ir a nadar desde hace más de 30 años cada tercer día. Es una disciplina que no he dejado y es lo que me sostiene. Sí he visto a un nutriólogo y ya me ha dicho qué debo comer y qué no. Debo bajarle al dulce. Me he hecho esos análisis y afortunadamente ahí la llevo”.

Sobre sus hermanas nos contó: “Mi hermana Socorro está en México, en Canal 11. Tengo entendido que hace una serie de televisión del 68, dirigida por Juan Antonio de la Riva. Un tema que a todos nos ha dolido y nos dolerá. Estábamos en la Escuela Nacional de Bellas Artes cuando el 68”.

“Alma Delfina (su hermana) vive en Los Ángeles, pero actualmente está en México en una telenovela. Andan muy activas mis hermanitas”.

“Nosotros fuimos 7 mujeres y 3 hombres. Ya se han ido los mayores en orden. Sigo yo. Digo: ‘Vamos a hacer una buena pausa, no hay prisa, que no empujen’. Tengo 88 años. Mis hijos me dicen: ‘Madre, ya no es pena decir la edad, en tu caso, es para presumirla’. Pues sí, estoy presumiendo

que tengo dos 8. Dos infinitos”, concluyó.



Héctor Bonilla y Dolores Bravo

Dolores Bravo de Serret dirigió a Héctor Bonilla en la obra de teatro Puños de oro , de Clifford Odets, en la Compañía de Teatro Popular del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).

, de Clifford Odets, en la Compañía de Teatro Popular del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). En el reparto también participaron: Raúl Zermeño, Ángel Casarín, Liza Willert y Rogelio Quiroga, entre otros.

La reseña teatral data de 1962. En ese entonces Bonilla tenía 23 años y Dolores Bravo, 44.

Héctor Bonilla y Dolores Bravo revista / Liliana Carpio, Archivo TVNotas y redes sociales

¿Quién fue Dolores Bravo?

María Dolores Bravo Canales nació el 21 de diciembre de 1918 y falleció en Oaxaca el 10 de mayo de 2004.

y falleció en Oaxaca el 10 de mayo de 2004. Fue directora de teatro, actriz y dramaturga.

Tuvo 4 hijos: Alejandra, Estela, Miguel Ángel y Guillermo.

Fue fundadora de varios grupos de teatro en la Ciudad de México y varios lugares de la República.

en la Ciudad de México y varios lugares de la República. Como actriz debutó en 1946, en Cumbres borrascosas .

. Se casó con Guillermo Serret. Con él fundó el teatro Del globo y montaron Hoy invita la güera .

. Fundó la Escuela de Teatro de Monterrey.

Años después formó grupos teatrales como la compañía del IPN , que dirigió durante 28 años, y la Compañía de Teatro Popular del INBA.

, que dirigió durante 28 años, y la Compañía de Teatro Popular del INBA. En los 80 radicó en Oaxaca, donde dirigió la compañía estatal de teatro.

En 1960, recibió el Premio Xavier Villaurrutia a la mejor dirección experimental por La cita , de Jean Anouilh, en 1984, en reconocimiento a su trabajo en Monterrey.

a la mejor dirección experimental por , de Jean Anouilh, en 1984, en reconocimiento a su trabajo en Monterrey. En 1995, recibió el galardón de la Universidad de Nuevo León como fundadora de la escuela de teatro.

Su hermana menor fue la bailarina Guillermina Bravo.

