El nieto de Héctor Bonilla forma parte de la obra '¿Puedes verme?’

Actualmente en el teatro Helénico se presenta los sábados y domingos a la 1 de la tarde la obra ´¿Puedes verme?´, dirigida y escrita por Valentina Sierra.

En su elenco se encuentran Juan Carlos Medellín, Daniela Arroio, Valeria Fabbri, Malcolm Méndez, María Kemp y Demetrio Bonilla, nieto de Héctor Bonilla y con quien justamente platicamos del montaje.

¿De qué trata la obra de teatro '¿Puedes verme?’?

“Cuenta la historia de una niña llamada Bárbara que despierta un día y se da cuenta que se está borrando, primero sus pies, luego sus manos, hasta que se borra por completo y toda la obra es ella intentando volverse a encontrar y aparecer de nuevo. Lo que la compañía Puño de tierra quiere plantear es que cuando una persona desaparece, se invisibilizan muchas otras cosas a su alrededor”.

Demetrio de 19 años, nos dijo: “Es un espectáculo dirigido a un público joven que ahonda en el tema de la desaparición y lo que ésta causa en la infancia con música en vivo, clown, actos circenses y multimedia, de una manera muy lúdica”.

El actor nos comentó que además tienen una importante novedad: “Los sábados contamos con funciones relajadas y para público en general, adecuada para personas con autismo y otras condiciones de neurodiversidad. No se la pueden perder, estaremos hasta el 14 de julio”.

Finalmente Demetrio nos compartió lo que representa para él ser nieto de un gran primer actor como lo fue Héctor Bonilla: “Alcanzó a verme trabajando. Me felicitó y para mí fue un honor recibir ese comentario de él siendo una persona tan objetiva. Ha sido dolorosa su pérdida pero es un fantasma a través de los demás- Todo el tiempo me encuentro a gente que me dice que lo conocía y que tuvieron un gran gesto de su parte. Fue alguien muy chido mi abuelo”.

