¿Belinda hizo exigencias a su llegada al musical ‘Mentiras, all stars’? El productor Alejandro Gou responde

La participación de Belinda en la obra ‘Mentiras, all stars’ desató un sin fin de especulaciones sobre las supuestas exigencias que habría hecho para formar parte del proyecto. Sin embargo, el productor del musical, Alejandro Gou, rompió el silencio y aclaró todos los rumores que enredaron a la cantante. ¿Qué fue lo que dijo?

Cabe recordar que Jorge Carbajal reveló que la cantante y actriz, Belinda, presuntamente, pidió que todo el vestuario que usará durante sus funciones fuera de su propiedad, y no solo eso, habría exigido que la producción le pagara por usar su ropa.

“La petición es que ella lleve su propia ropa, que a ella le paguen el uso de su ropa (...) no quiere que le manden a hacer ni que le manden vestuario, nada”, dijo el periodista.

Alex Gou compartió que seguirá siendo parte de obras muy importantes en México. / Instagram: @alexgouboy

¿Qué dijo Alex Gou, productor de ‘Mentiras, all stars’, sobre las supuestas exigencias de Belinda para participar en la obra?

Ante lo dicho por Jorge Carbajal, el reconocido productor Alejandro Gou aclaró todo lo que se especuló sobre las supuestas exigencias que habría hecho Belinda para participar en la obra ‘Mentiras, all stars’. En entrevista con Excélsior, desmintió esta información y destacó que la colaboración de la cantante ha sido ejemplar. “Belinda es la más puntual y compañera”, dijo.

Incluso, destacó que la intérprete siempre ha mostrado una actitud profesional, colaboradora y humilde. “Es totalmente falso que haya pedido camerinos especiales, ni catering, ni trato de estrella. Son mentiras, como dice la obra”, agregó.

Además, Gou recordó que, en sus experiencias previas con la cantante, su disposición ha sido notable: “Cuando trabajamos juntos, antes, nunca pidió nada fuera de lo normal. Al contrario, fue un placer trabajar con ella”.

Finalmente, el productor enfatizó que, lejos de imponer condiciones, Belinda solo ha ayudado a reducir costos al usar en la obra su propio equipo de trabajo: “Va a usar su propio vestuario, ¡imagina una chamarra Gucci! Yo solo tengo que poner seguridad para que no se la roben”.

¿Cuáles fueron las condiciones de Belinda para regresar a los escenarios con Mentiras? / Instagram

¿Belinda ganará más por actuar en ‘Mentiras, all stars’ que en un concierto?

Según Gou, Belinda, ex de Nodal, ha mostrado una gran voluntad por ser parte de este musical. Incluso, el productor reveló que, no sólo usará parte de su propio guardarropa para su personaje, sino que también aceptó un pago de teatro, muy por debajo de lo que cobraría en un concierto.

“Yo no podría pagarle lo que cobra por un show. Ella lo hace porque ama el proyecto y quiere estar en el escenario. Le tengo que pagar como se paga en el teatro y se portó superlinda con lo que nos está cobrando”, explicó Gou.

“Lo que le doy como presupuesto no le alcanza ni para una manga, pero ella no pidió más. Todo lo demás es por voluntad”, señaló.

Belinda / Redes sociales/Captura de pantalla

¿Cuándo estará Belinda en el musical ‘Mentiras, all stars’?

En las funciones de ‘Mentiras, all stars, Belinda compartirá escenario con Mariana Treviño en el teatro Centro Cultural Teatro 1. Por ahora, ellas son las dos primeras confirmadas en el musical. Las fechas de las funciones son: 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de octubre de 2025.

Adicionalmente, la actriz Mariana Treviño, también conocida por su papel como “Isabel Iglesias” en la serie Club de Cuervos, se presentará en varias funciones con “Mentiras, el musical” en la Ciudad de México, Mérida y Guadalajara:

Ciudad de México - Teatro Aldama: 25 al 28 de septiembre

Mérida - Auditorio Coca-Cola: 18 de octubre

Guadalajara - Teatro Galerías: 23 al 25 de octubre

En cuanto al trabajo de ambas artistas, Alex Gou comentó: “Se llevan increíble. Belinda respeta mucho la trayectoria de Mariana y no pidió ningún trato especial. Me pidió que la traten igual que al resto”, aseguró el productor.

El elenco también contará con integrantes de MentiDrags, fusionando personajes del universo expandido de la serie con los clásicos del musical. Además, Gou adelantó que habrá invitados sorpresa en algunas funciones, tales como:

Amanda Miguel,

Yuri y

María Conchita Alonso

