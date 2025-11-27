¿Natalia Sosa se peleó con Mariana Treviño en ‘Mentiras el musical’? Actriz lo aclara:“Terrible”

Si bien tanto la obra teatral como la adaptación a serie de ‘Mentiras el musical’ han sido un éxito total, no ha estado exenta de rumores. Y es que, en su momento, se habló sobre un supuesto pleito entre Natalia Sosa y Mariana Treviño cuando trabajaron juntas durante una temporada de la puesta en escena. Cuando se le cuestionó a Natalia Sosa sobre el asunto, no lo negó ni lo confirmó. Simplemente señaló que no quería estar involucrada en escándalos. A unos meses de esto, es la propia actriz quien finalmente decide romper el silencio y hablar claro sobre el asunto, ¿qué pasó?

¿Cuál fue el supuesto pleito entre Natalia Sosa y Mariana Treviño en ‘Mentiras el musical’?

En su momento, José Manuel López Velarde, creador del concepto ‘Mentiras’, reveló que, presuntamente, Natalia Sosa y Mariana Treiño casi se agarran a golpes durante una función por aparentes celos profesionales.

Según su testimonio, Natalia, quien interpretaba a ‘Daniela’, estaba cansada de que Mariana, quien encarnaba a ‘Lupita’, “enseñara” de más en el escenario. Y es que, al parecer, hubo un problema con el vestuario de Treviño y esta quiso usar esto para darle más “personalidad” a su personaje.

Al parecer, este hecho hizo que el personaje de ‘Lupita’ fuera más popular, algo que a Natalia le molestó, provocando una gran tensión entre ellas que se desencadenó en una casi pelea física.

“Natalia tenía la teoría de que eso era para robarle foco y llamar la atención. Un día volvió a pasar eso y se fueron a los golpes. Las que tuvieron que detenerlas fueron los técnicos, la gente oyó gritos, se escuchó en el público” Creador de ‘Mentiras el musical’

Esto ocasionó que muchos fans se quedaran con la idea de que Sosa era una “diva” y alguien “difícil con quien trabajar”.

¿Qué pasó realmente entre Natalia Sosa y Mariana Treviño en ‘Mentiras el musical’?

Durante una entrevista para el programa ‘Venga la alegría’, Natalia Sosa no solo negó haber tenido un conflicto con Mariana Treviño en ‘Mentiras’, sino que también aseguró que este rumor lo comenzaron unas personas con las que aparentemente sí habría tenido problemas.

Natalia Sosa “Había una reciprocidad y un agradecimiento increíble que, de pronto, cuando yo tenía la oportunidad de aparecer en programas de televisión, en donde la gente se dejaba ir creyendo saber todo lo que había a mi alrededor, dije: ‘Wow, qué terrible es esto’. Gente que no se atreve a decirte a la cara: ‘Me caer gorda’...Es valido, pero levantar falsos y, sobre todo, creerse los chismes cuando ni siquiera estuvieron allí”

Aunque dijo estar muy contenta de que, pese a todo, siempre “defendió su dignidad como artista”, también lamentó que muchos basen su carrera en “chismes”.

“El hate se deja venir y dijo: ‘Wow, la gente como es capaz de etiquetarte o de leerte cuando no viven el día a día contigo’. La gente no habla de la esencia del ser humano”, concluyó.

Pese a lo dicho por Natalia, una de las conductoras de ‘Venga la alegría’ resaltó que sí hubo un problema entre la actriz y Treviño, pero que presuntamente pudieron superarlo con el tiempo. Hasta el momento, Mariana no se ha pronunciado.

Natalia Sosa revela si es verdad que tuvo un conflicto con Mariana Treviño en el musical "Mentiras".



¿Quién es Natalia Sosa, actriz de Mentiras, el musical?

Natalia Sosa es una cantante, actriz y una importante figura del teatro musical en México

Desde chica, se formó con clases de canto y danza.

Su debut fue durante la década de los 90 en el teatro musical, participando en obras como ‘Cats’ y ‘Vaselina’.

Entró a ‘La Voz México’ en 2014, formando parte del equipo de Laura Pausini. Aunque no ganó, fue una de las voces más elogiadas.

No se sabe mucho de su vida personal, pues ha preferido mantener ese lado en secreto.

