¿Pelea entre María León y Mar Contreras? La verdad detrás de su supuesta rivalidad en Mentiras, el musical

El elenco de Mentiras, el musical vuelve a acaparar la atención del público. Esta vez, la controversia surgió en torno a María León, quien interpreta a Lupita en la exitosa obra teatral. En redes sociales comenzaron a circular videos donde supuestamente la cantante y actriz observa con “mala cara” a su compañera Mar Contreras, encargada del papel de Daniela.

Las imágenes se difundieron rápidamente, provocando una ola de comentarios sobre una posible rivalidad entre ambas intérpretes. La polémica escaló cuando algunos usuarios aseguraron que María León no estaba contenta con el trabajo de Contreras, quien recientemente ganó popularidad tras su paso por La casa de los famosos México, donde fue una de las finalistas.

Mentiras, el musical / Redes sociales

¿Por qué criticaron la actuación de Mar Contreras en Mentiras, el musical?

Todo inició por la participación de Mar Contreras en Mentiras, el musical, la cual generó una ola de comentarios divididos entre los asistentes y usuarios de redes sociales. La actriz, conocida por su paso en La casa de los famosos México, se integró recientemente a la gira nacional del exitoso montaje, interpretando a Daniela, uno de los personajes más icónicos de la obra. Sin embargo, su debut no pasó desapercibido y despertó una fuerte polémica en plataformas como TikTok y X (antes Twitter).

De acuerdo con diversos asistentes a las funciones presentadas en Monterrey, las críticas hacia Contreras se centraron en su desempeño vocal y en la fuerza escénica de su interpretación. Algunos usuarios señalaron que su voz no alcanzaba la potencia ni el matiz que el personaje requiere, sobre todo en los números musicales que demandan un alto rango interpretativo. Otros comentarios la compararon directamente con Belinda, quien también ha interpretado el papel de Daniela tanto en el teatro como en Mentiras All Stars, una adaptación que recibió elogios por su energía y carisma.

En redes sociales circularon mensajes como:



“No le quedó el papel”,

“Mar lo hizo ver súper barato” y

“no está a la altura de lo que la obra requiere”.

Aunque otros defendieron su trabajo recordando que Mentiras es una producción con elencos rotativos, donde cada actriz aporta su estilo y visión al personaje, las comparaciones con figuras previas encendieron el debate sobre el nivel de exigencia que enfrentan las nuevas incorporaciones en una obra tan reconocida dentro del teatro musical mexicano.

Mar Contreras interpretará a Daniela en Mentiras, el musical / Especial

¿Qué dijo María León sobre los rumores de conflicto con Mar Contreras?

Frente a los rumores, María León decidió aclarar la situación sobre la supuesta cara que le hizo a Mar Contreras. A través de una publicación en TikTok, difundida por la cuenta de Hits FM, la artista de 39 años respondió en los comentarios los señalamientos que la ponían como protagonista de una supuesta disputa. En el video, la exvocalista de Playa Limbo aparece involucrada en una escena junto a Mar Contreras y ella le hizo una presunta “mueca”. Mientras en el texto se lee: “¿Todo bien en casa, María León?”.

La actriz no dejó pasar la oportunidad para ponerle fin a las especulaciones. Con humor y sin entrar en conflictos, comentó:

“Ay, no sean liosas. Vengan a ver la obra pa’ que sepan de qué va. Les mando amors” María León

Su mensaje fue interpretado como una forma de restarle importancia al tema y de dejar claro que no existe ninguna diferencia con su compañera.

María León contestó en los comentarios de la pulicación de TikTok / Captura de pantalla Canva

¿Qué respondió Mar Contreras a los comentarios negativos sobre su papel en Mentiras, el musical?

Ante la creciente ola de críticas, Mar Contreras decidió responder directamente a los señalamientos en redes sociales. Todo comenzó cuando una usuaria de TikTok publicó un video quejándose de la actuación de la actriz. En lugar de ignorar el mensaje, Contreras optó por contestar de manera frontal, escribiendo:

“¿Fuiste a la obraaaa? ¿En serio pagaste para ir a verme? Pase la foto del boleto y videito de donde estuviste sentada y con gusto te devuelvo lo que pagaste”. Mar Contreras

Su respuesta rápidamente se volvió viral y dividió opiniones. Algunos internautas interpretaron sus palabras como un gesto de humor y defensa ante los ataques que recibe constantemente desde su salida de La casa de los famosos México. Otros, en cambio, consideraron que su comentario sonó provocador y que alimentó aún más la polémica.

