María León y Yahir confirman noviazgo en redes con romántica fotografía ¿Cómo inició el romance?

Las redes sociales se encendieron este fin de semana con la noticia de que María León y Yahir anunciaron su romance.

Fue con una una fotografía en la que ambos comparten un romántico beso, lo que desató la emoción de los fans que llevaban años soñando con ver a esta dupla junta.

María León, quien anunció hace meses su separación de Allen Genkin, coreógrafo de “Mira quién baila”, y Yahir han trabajado juntos en múltiples colaboraciones. Canciones como “Dame tu amor” y “Ya no somos ni seremos” han mostrado una química indiscutible que los fans interpretaron siempre como algo más que profesional.

¿Qué mensaje publicó María León y Yahir para confirmar su relación?

María León y Yahir compartieron un mensaje compartido con una dedicatoria que mostró su complicidad y amor que nació de una sólida amistad.

“Después de 15 años amistad, complicidad y música juntos, hoy puedo decir que lo que sentimos va más allá del escenario. Contigo cada nota se siente más fuerte, cada risa más auténtica y cada momento más especial. Gracias por hacerme creer en la magia del amor otra vez. Te adoro, @Yahir. #Amor #NuevaEtapa #Juntos”, se lee.

El beso, compartido en la publicación viral, provocó miles de comentarios en redes. Los seguidores no dejaron pasar la oportunidad de celebrar la nueva pareja y llenaron la publicación de emojis de corazón, reacciones de sorpresa y mensajes de apoyo.

Y es que, se reveló que tanto María León y Yahir habían tenido cierto temor de iniciar una relación, ya que son amigos desde hace años y han trabajado juntos en múltiples proyectos musicales. Sin embargo, el amor pudo más, y finalmente decidieron dar el paso hacia un romance.

Fans reaccionan a la relación de María León y Yahir

El anuncio del romance entre María León y Yahir no tardó en volverse viral, y los fans no dejaron pasar la oportunidad de expresar su emoción.

En redes sociales, seguidores compartieron memes, comentarios y diversas felicitaciones a la pareja.

Algunos celebraron con entusiasmo:

“¡Por fin juntos! Siempre supe que tenían química”

“La pareja del año ha nacido, ¡los amamos!”.

“Siempre supe que había algo más que una amistad entre ustedes. Hacen una hermosa pareja”

“Llévala al cielo por nosotros Yahir”

“Están guapísimos los dos. Hermosa pareja. Me encantan”

Sin embargo, llega la parte más difícil: si te habías ilusionado… todo formaba parte de una broma del Día de los Inocentes. Como dice el dicho, “Dulce palomita que te dejaste engañar”, Yahir y María León no son novios .

