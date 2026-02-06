¡Laura Flores aclara todo! Rompe el silencio sobre su supuesto romance con Yahir: ¿Relación o malentendido?

Laura Flores decidió hablar sobre las especulaciones que comenzaron a circular en los últimos días y aclaró públicamente la naturaleza de su relación con Yahir, luego de que surgieran rumores que los vinculaban sentimentalmente. Ante la atención que generó el tema, la actriz y cantante explicó el contexto de su cercanía, buscando frenar las versiones que se difundieron en torno a ambos.

Laura Flores desmintió su supuesto romance con Yahir. / Foto: Redes sociales

¿Cómo surgieron los rumores de romance entre Yahir y Laura Flores?

La actriz y cantante Laura Flores ofreció una entrevista al programa Hoy en la que habló sobre su situación sentimental actual y confirmó que se encuentra soltera tras su rompimiento con el periodista Lalo Salazar. Durante la conversación, la actriz explicó que en este momento no mantiene ninguna relación formal y que se encuentra enfocada en su vida personal, por lo que no tiene un vínculo amoroso con nadie.

Laura Flores mencionó que solo podría enamorarse de una persona con características similares a las de Yahir, pues ambos son compañeros en la obra de teatro ¿Por qué los hombres aman a las cabronas?, junto a Ninel Conde, comentario que llamó la atención durante la charla. La conductora aclaró que se refería a un perfil específico y no a una persona en particular, y añadió que incluso alguien mucho más joven podría cumplir con esas cualidades, al señalarlo en tono de ejemplo.

“El día que me encuentre un señor como Yahir, entonces lo voy a pensar”, expresó Laura Flores durante la entrevista televisiva.

¡Laura Flores aclara todo! Así desmintió su supuesto romance con Yahir. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Laura Flores sobre su presunto romance con Yahir?

Laura Flores salió a aclarar los rumores que la vincularon sentimentalmente con Yahir, luego de que sus declaraciones fueran sacadas de contexto y generaran especulaciones. La actriz explicó que el comentario que detonó las versiones surgió durante una rueda de prensa y que en ningún momento habló de una relación ni insinuó un romance con el cantante.

De acuerdo con Laura Flores, todo comenzó cuando fue cuestionada sobre su situación sentimental y respondió de manera hipotética, usando a Yahir solo como un ejemplo. La actriz subrayó que sus palabras fueron malinterpretadas y enfatizó que el cantante tiene su propia vida personal, por lo que descartó cualquier posibilidad de vínculo amoroso entre ellos.

“Alguien me preguntó, estábamos en rueda de prensa, ‘Oye, ¿cómo estás? ¿Ya tienes nueva pareja?’ y yo dije ‘Nombre, el día que me encuentre un hombre así como Yahir, entonces sí’. De ahí se agarraron, claro que no, casi, casi, podría ser, no sé si su mamá, pero sí su tía. Yahir tiene pareja y tiene un hijo”, expresó Laura Flores durante un encuentro con medios al desmentir los rumores.

Laura Flores y Yahir trabajan juntos en una obra de teatro. / Foto: Redes sociales

¿Laura Flores está abierta al amor?

Laura Flores dijo que, aunque se encuentra soltera, no descarta la posibilidad de iniciar una nueva relación en el futuro. La actriz explicó que no tiene una idea definida sobre el perfil o la edad de una posible pareja y que, por ahora, se mantiene abierta a lo que pueda surgir.

La cantante y actriz señaló que volver a involucrarse emocionalmente es una decisión que no tiene tomada y que dependerá del momento y de las circunstancias personales. La actriz dejó claro que no se trata de una búsqueda activa, sino de una posibilidad que contempla con calma.

“Más joven, no sé, de mi edad tampoco sé porque ya algunos están muy acabados, tengo amigas que dicen ‘Ay no, cargar con eso’, no sé, si me quisiera volver a involucrar emocionalmente el día de mañana”, puntualizó Laura Flores.

