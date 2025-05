María León vive un amor a distancia con su novio: “Me siento más cerca de él al estar lejos”

Cuando escuchamos hablar a María León (39 años) sobre su novio, Allen Genkin, entendemos que, aunque muchos quisieran, no tiene ningún interés romántico por Yahir, con quien trabaja muy de cerca en la música. Para la actriz y cantante, el bailarín es la mejor persona que ha conocido y un ejemplo.

María León presenta a su novio en televisión; así reacionó Yahir en ‘Juego de voces’ / Instagram: @sargentoleon @yahirmusic

María León: Una carrera llena de éxitos

María cuenta con 22 años de carrera. Vive un momento de esplendor en lo profesional y personal. En entrevista nos contó sobre el amor de su vida y si ya está preparada para ser mamá: “Vivo en una constante en la que todo el tiempo es trabajar. Siempre agradezco. Espero que esto no sea el mejor momento de mi vida, que sea el siguiente. Con esa fe uno trabaja durísimo. A veces hay trabajos bien complicados que crees que son parte de la siembra, y no, son la cosecha”.

“A mí lo que me funciona es vivir el presente. Agradecer lo que tengo hoy y no pensar si es lo mejor o peor que me va a pasar, porque de alguna manera se genera tristeza: Si es lo mejor que me pasa, no lo voy a volver a tener. O bien, una expectativa de que tal vez me espera algo mejor te da ansiedad o depresión”.

María León podría enfrentar consecuencias legales por su error en el Himno Nacional / Clasos/ Twitter: @sangentoleon y @jesus_emma311/ Facebook: María León

María León en ‘Juego de voces’

“‘Juego de voces’ me puso muchos retos independiente de competir contra ‘las Leyendas’. Me tocó cambiar estilo, cantar otros géneros. Cantar con invitados súper imponentes como Gilberto Santa Rosa. Creo que una de las cosas más bonitas es que los productores generaron una parte vulnerable en cada uno de los participantes. Como artistas no nos gusta abrirnos. Preferimos generar una idealización, entretener, hacer que la gente vea lo bonito. Aquí entraron directo a nuestro drama familiar, tristezas, el trabajo que nos ha costado, carencias. Esto te conecta con la gente de forma distinta. Me trajeron a mi hermana, a mi novio, a mi infancia”.

“Nací con un problema en las piernas, por eso empecé a bailar. Tenía rodillas en X y pies planos. Caminaba y me caía. Usé zapatos ortopédicos hasta los 13. Era candidata una operación de rodilla, porque además tenía sobrepeso. Entonces, la danza era para que rotaran mis piernas. Empecé a bajar de peso. Me enamoré del ballet. Mucha gente me dijo: ‘Yo pasé por lo mismo que tú’. Es bello”.

María León formará parte de ‘Entre cómplices tour’ junto a Yahir, Lucero Mijares y Alexander Acha / Redes sociales

¿Quién es el novio de María León?

Su novio es ucraniano. Nos contó cómo ha vivido con él el tema de la guerra con Rusia. “Lo ha vivido al doble, porque es judío también. Le ha tocado lo que pasa en Israel y en Ucrania. Tiene familia allá que está resguardada. La mayoría está en EU, pero les ha tocado vivir ataques en su comunidad. Ha sido muy complicado, pero mi novio es la persona con la mayor inteligencia emocional que conozco. Ha vivido cosas muy complicadas. Por eso, sabe valorar la vida a cada instante”.

“Cuando lo conocí, pensaba: ‘No es posible que exista alguien tan feliz como él’. Todo el tiempo encuentra cosas positivas. Si quiere llorar o está triste, llora. Tiene esa libertad que a veces me da envidia. Digo: ‘Qué padre que hace lo que le place’. A veces nosotros nos sentimos juzgados y nos gana el ego para no hacer las cosas que nos nacen del corazón. Él es un ejemplo para mí”.

“Me siento muy afortunada. Desde la pandemia han sido años hermosos. He aprendido a valorar otra parte de mi vida, a darle el mismo tiempo que le dedico a mi trabajo a mi familia, al amor. Ha sido muy dura esta industria. Obviamente no todo se cuenta. Uno siempre pone la cara bonita. Soy coherente con lo que pienso. Creo que es una forma exitosa de cabalgar en la vida”.

Allen Genkin es el novio de María León. Esta es su trayectoria:



Es bailarín y coreógrafo profesional. Su carrera comenzó a los 12 años. Se especializó en baile latino de salón rápido. Ganó reconocimiento cuando se convirtió en campión regional de California. a los 15.

Ha participado en competencias internacionales como el ‘Blackpool dance festival’ y el ‘UK open’.

Ha sido finalista en varios concursos de EU. También encontró lugar en la industria del entretenimiento, en programas como: ‘Dancing with the stars’ y ‘So you think you can dance’

También fundó su propia academia de baile fitness, ‘Sweet dancefit’. También es cofundador de Fred Astaire dance studio.

María León y su novio Allen Genkin son pareja desde hace 2 años / Redes sociales

¿María León se casará y tendrá hijos?

Sobre si quieren tener hijos confesó: “No sabemos. Parece que las mujeres tienen misiones en la vida: Crecer, realizarse, casarse, tener hijos, pero no es el camino para todas. Vivo en plenitud mi relación. Llevo dos años con Allen. Tenemos una relación a distancia, porque se realiza en EU y yo acá”.

“Me siento más cerca de él al estar lejos, que con otras personas con las que he compartido techo. Nos extrañamos, pero, aunque viviéramos juntos, él viaja mucho. Compite en EU. Tiene su escucha en San José , California. Yo también me la paso de viaje. Respetamos nuestra relación. No sé si es el momento. No sé si nos va a tocar. Lo que sí sé es que quiero estar con él. Entonces, lo que venga alrededor, será lo que sea mejor”, concluyó.

María León contó su historia de amor con su novio en Juego de voces. / Instagram: @sargentoleon

