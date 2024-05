María León recuerda como casi pierde su esencia para encajar en la industria de la música

Desde muy pequeña, María León se ha destacado por su carácter aguerrido y su forma de afrontar el mundo. A los 19 años, ingresó a Playa Limbo, banda que la llevó al estrellato, pero también la expuso a desafíos que casi la hicieron perder su feminidad al convivir con 14 hombres integrantes del grupo.

En entrevistas pasadas, la cantante aseguró que, gracias a esas vivencias, creó un personaje para poder sobrevivir: “la sargento León”, quien le ayudó a sentirse “un hermano más” en la agrupación. Pero, ¿a qué costo?

‘Sargento León’ como un personaje para sobrevivir

En una reciente entrevista para el canal de YouTube, “El rincón de los errores”, conducido por Efrén Martínez y Marimar Vega, la también actriz y bailarina se sinceró y contó cómo el intento de encajar casi la hizo perderse a sí misma.

“No quería ser la niña, yo quería que tomaran mis decisiones con la misma importancia, y así se fue construyendo ‘la Sargento’” María León





Marimar Vega le preguntó si en algún momento la personalidad de “la Sargento” se impuso sobre la de María, a lo que la cantante reflexionó y afirmó que sí sucedió.

“En esa época, pensaba que no podía ser débil. No quería que me vieran llorar. Hubo mucho tiempo en que no me vieron llorar hasta que ya no pude más”, confesó León. Añadió que, a lo largo de su carrera, las traiciones, la falta de orientación en su carrera y los permisos desiguales respecto a sus compañeros la llevaron a poner límites.

“Si yo no estaba, la banda no podía funcionar. Y yo pensaba: ‘Chale, ¿qué tal si tuviera un bebé, si estuviera en mis días y no pudiera actuar?’. Nunca me di la oportunidad de considerar esas diferencias entre hombres y mujeres.” María León

María León deja Playa Limbo para ser ella misma

Todo cambió cuando María León decidió participar en una serie con Alberto Guerra. Este proyecto la hizo replantearse su vida y dejar la banda atrás, entregándose a un mundo donde ella tenía el control.

“Dejé de pedir permisos. Dije: ‘Voy a hacer esta serie, pueden esperarme o seguir sin mí'. Así que dejé la agrupación y vino todo este proceso de redescubrimiento.” María León

Sin embargo, este proceso de descubrirse sola también le causó miedo, ya que no sabía qué quería o qué le gustaba a la verdadera María.

“Volver a encontrar a María y decir:'¿Dónde estás, amiga? Te he perdido mucho tiempo. ¿Qué quieres decir?’”, dijo la cantante, mostrando su vulnerabilidad y fortaleza al mismo tiempo.

Actualmente, la cantante María León sigue triunfando como solista, participando en musicales y emprendiendo grandes proyectos como “Pequeños gigantes”, "¿Quién es la máscara?” y “La voz kids México” “Vaselina”, entre otros.

Sobre su decisión de trabajar por su cuenta, María comenta: “Nunca he sido más feliz. Cuando empecé a abrazar a María, fue cuando más plena me sentí.”

