Vocalista de Morat no logró entrar a un bar por no usar una vestimenta “más fresa”

El vocalista de la renombrada banda Morat, Simón Vargas, no pudo entrar a un bar exclusivo por no cumplir con el estricto código de vestimenta del lugar. Según relató la cuñada del cantante, incluso después de intentar ajustarse al protocolo cambiándose la camisa, Vargas no logró resolver el inconveniente.

Mira: Masterchef celebrity: Este fue el eliminado de este domingo 19 de mayo

Vocalista de Morat no entró por no vestir “más fresa” ¡Le rechazaron el ingreso a un bar

La anécdota fue compartida por la cuñada del vocalista a través de TikTok. En el relato Cons Arroyuelo reveló que durante el cumpleaños de su novio, habían hecho una reserva en un exclusivo bar en la Ciudad de México. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando su hermana, Nath Campos, y el vocalista llegaron al lugar y se les negó la entrada.

“Mi novio rentó un antro para hacer su fiesta de cumpleaños, después de un par de horas, mi hermana me marcó para decirme que no los dejaban entrar... Me dijeron que no cumplía con el código de vestimenta. Salió el gerente del lugar y dijo que como era un establecimiento privado, se reservaban el derecho de admisión”, dijo. Cons Arroyuelo

@consarroyuelo No estoy diciendo que los manden a chsm pero tampoco estoy diciendo que no🫢 ♬ sonido original - Cons Arroyuelo

Ve: La última aparición de Verónica Toussaint en televisión: “Nos vemos prontito”

¡Se reservan el derecho de admisión!

Cons relata que en ese momento llegaron a un “acuerdo” según el cual Simón, el vocalista, se comprometió a ir a cambiarse de ropa para poder ser admitido. Sin embargo, para sorpresa de todos, incluso después de que Simón regresara tras el cambio de vestimenta, aún les negaron la entrada.



“Se pone una camisa de botones y el cadenero dijo que el problema no era la camisa, sino que no saba el perfil para entrar al lugar. Me dijo ‘más fresa’. Ah, somos abiertamente clasistas”, finalizó. Cons Arroyuelo

Finalmente, Cons, Nath, el novio y Simón decidieron retirarse del lugar, pero no sin antes bromear con el establecimiento, ya que en ese preciso momento sonaba una canción de la banda.

Como era de esperarse en redes sociales se notó la sorpresa de no haberlo dejado pasar.

Lee: Cristian Castro y Mariela le ponen fin a su relación tras filtrarse conversaciones de ella hablando mal de él