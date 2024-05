Cristian Castro y Mariela le ponen fin a su relación tras filtrarse conversaciones de ella hablando mal de él

¡El gusto les duró muy poco! Hace 9 días, Cristian Castro y Mariela Sánchez anunciaron que habían retomado su relación, luego de haber terminado abruptamente en febrero de este año. Aunque los dos decían estar muy enamorados y felices de retomar su relación, todo cambió.

La mañana de este lunes 20 de mayo, Mariela Sánchez utilizó su cuenta de Instagram para anunciar que terminó su relación con el cantante, luego de haberse filtrado audios y conversaciones en los cuales habla muy mal del hijo de Verónica Castro.

En el breve comunicado que dio, la argentina nuevamente se disculpó con Cristian Castro por todo lo que había dicho de él y aseguró que se encontraba muy arrepentida de lo sucedido.

Además, Mariela le agradeció todas las muestras de cariño que Cristian Castro tuvo hacia ella, pero lamentablemente el cantante escuchó todos los audios que filtraron de la empresaria, en los cuales ella aseguraba que era “malísimo” en la alcoba.

Debido a esta situación, y aunque este fin de semana se reencontraron en Miami y ambos se mostraron felices, la relación terminó, pues según las palabras de Mariela, el romance era “insostenible”.

Mariela Sánchez

“Me sorprende que la gente no celebre el amor y disfrute del dolor y quiera destruir. Agradezco haber conocido una persona romántica que, a pesar de todo, desde su enojo me habló y me enseñó con mucho cariño lo que es el amor. Cristian escuchó todos los audios y finalmente llegamos al final de la relación. Era insostenible”.