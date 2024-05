María Celeste da detalles sobre la muerte de su novio Raúl Quintana

María Celeste, conocida por su trabajo en programas como ‘Al Rojo Vivo’ y ‘Primer Impacto’, compartió la trágica noticia del fallecimiento de su pareja, Raúl Quintana, a causa de un repentino infarto sufrido mientras se ejercitaba hace dos semanas.

La presentadora utilizó su cuenta oficial de Instagram para comunicar este suceso, acompañando el mensaje con un emotivo video que capturaba momentos especiales compartidos con su pareja, generando gran atención entre sus seguidores.

Ahora, la periodista revela más detalles sobre los acontecimientos previos a esta lamentable noticia. Se encontraba en Europa cuando sus hijos le informaron del fallecimiento de Raúl Quintana.

La exconductora de “Primer Impacto” y “Al Rojo Vivo” detalló lo difícil que resultó regresar a Estados Unidos en medio de esta situación.

“No había vuelos de regreso a casa sino hasta el día siguiente, pero por suerte estaba acompañada de un grupo de amistades de toda la vida que me cuidaron mucho y se encargaron de coordinar todos los pormenores para mi regreso. Hasta hablaron con la jefa de azafatas para que estuviera pendiente de mí y en ese avión ellas me cuidaron con una ternura que me dejó conmovida. ¡Nunca las olvidaré!”, detalló.

Finalmente Arrarás compartió que perder a quien amo en vida fue muy duro:

María Celeste





“Fue la persona que me enseñó lo que es el amor incondicional porque me quería en todas mis versiones, con todos mis defectos y virtudes. Siempre fui su persona favorita, su prioridad y no pasaba un día sin que me demostrara cuánto me quería”, dice sobre el empresario venezolano, con quien mantuvo una relación sentimental durante años. “Era un gran compañero, divertido y cómplice por eso deja un hueco muy profundo”.