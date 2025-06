Lambda García estrena romance ¡con un productor!

Lambda García se describe como afortunado en el trabajo y en el amor. No solo triunfa en la televisión, con su personaje ‘Patricio Ferrer’ y su historia gay en la telenovela ‘Juegos de amor y poder’, sino que también, en la vida real, tras 1 año soltero, estrena una relación sentimental con el productor teatral Daniel Delgado.

¿Qué dijo Lambda García de su noviazgo con Daniel Delgado, querido productor teatral?

La pareja aún no lo ha confesado abiertamente, pero Lambda nos confirmó este noviazgo: “Estoy muy contento. Es alguien a quien le tengo toda la confianza del mundo. Nos conocemos hace 24 años, por amigos en común. La vida siempre ha sido muy bonita conmigo. Primero me regaló su amistad y ahora se han dado las cosas de manera distinta. Disfrutamos el día a día. Lo que venga”.

Nos comentó qué le conquistó de Daniel: “Son muchos años. Ahorita lo que más valoro es estar en paz, tener tranquilidad. Me encanta su sentido del humor. No hubo propuesta de: ‘¿Quieres ser mi novio?’. Se sobreentendió. Se platicaron las cosas como personas maduras que somos. Físicamente, me gusta todo de él. Es la primera vez que ando con alguien tan alto. Todos mis ex han sido pequeñillos”.

En cuanto a irse a vivir juntos, nos dijo: “Todo lo vamos viendo conforme va sucediendo. Si te creas expectativas de algo que podría llegar a pasar y no ocurre, viene el m4dr4z0 más fuerte”.

¿Lambda García quiere casarse con Daniel Delgado, su actual novio?

Al actor le llama la atención casarse: “Soy feliz con la idea romantizada del matrimonio, aunque hijos no, porque vivimos en una época muy complicada. Tengo mis gatos, perros. Tener niños es mucha responsabilidad, gasto y ganas de dejarte a ti para dárselo todo”.

Su pareja se lleva perfectamente con la mamá y hermana de Lambda: “Es que ya lo conocen desde hace 24 años. Cuando la familia sabe que estás feliz, ellos también lo están”.

Sobre la posibilidad de trabajar con él, ya que Daniel es productor, comentó: “No creo. No me gusta mezclar una cosa con la otra. El talento y las oportunidades se dan. Más bien, en un futuro, sería si se da y se puede, no porque realmente tenga la posibilidad a la mano. Eso se me hace desleal. No me gustaría que la gente dijera o dudara de mi talento por estar con alguien así. Por el momento no. Si se da, que se dé, y por qué no, producir a su lado”.

¿Qué dijo Lambda García sobre su trabajo en la telenovela ‘Juegos de amor y poder’?

No podíamos evitar hablar de su trabajo, que ha sido tan alabado, en la telenovela Juegos de amor y poder. Al respecto nos platicó: “Me ha encantado que la gente entienda que hay diferentes tipos de personalidad, de ideologías y que solamente se tienen que aceptar. No es que te guste o no. Hay que respetar lo que al otro le gusta. Ha habido una excelente retroalimentación”.

“La historia con ‘Germán’ (Alan Slim) ha cautivado mucho a la gente y se ha podido ver que los personajes también son humanos. La ‘cajetean’,pueden amar y romperse el corazón. A Alan Slim lo conozco hace 15 años y, además de considerarlo un gran actor, es un excelente amigo. Hay confianza y seguridad con quien trabajo”, finalizó.

¿Qué dijo Daniel Delgado sobre su relación con Lambda García?

“Estamos muy contentos. Nos conocemos desde chiquitos. Ha sido una experiencia muy enriquecedora ver cómo crecimos juntos y cómo estamos ahora. Está muy bonito”.

“De repente hay conexiones que suceden. Es lo emocionante del amor y de las relaciones. Lo que más me gusta de él es todo: Su forma de ser, que es muy trabajador, que cuida a su familia, su trato hacia mí… Todo”.

“Con su familia me llevo excelente. Los conozco desde hace 24 años. Son encantadores”.

“Actualmente produzco la obra Siete veces adiós, el musical Waitress y regresaré con Asesinato para dos. Ya tengo 22 años de trayectoria y he estado en producciones muy importantes. Empecé con Gerardo Quiroz. Estuve en Wicked, la versión pasada de El rey león y Mary Poppins. Incluso trabajé con Lambda en 2006 en Aladdín”.

¿Cómo ha sido la carrera artística de Lambda García?

Debutó como actor en 2007, en la telenovela ‘Se busca un hombre’, de la televisora del Ajusco, en la cual hizo otros melodramas como:



Cachito de mi corazón,

Pasión morena y

Las Bravo, entre otros.

En 2019 se cambió a las filas de la televisora de San Ángel, con un rol estelar en la telenovela: La reina soy yo. Le siguieron Amor dividido y Papás por conveniencia.

En 2020 se incorporó al programa Hoy como conductor, donde además ganó el reality Las estrellas bailan en Hoy.

Ha participado en realities como:



Reto 4 elementos,

Top chef VIP,

Los 50 y

Mira quién baila, la revancha.

