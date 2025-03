Ex de Lambda García confiesa que quiso morir tras su ruptura

Polo Morín y Lambda García vivieron un intenso romance que inició en 2017. Su relación se hizo pública y ambos compartieron numerosos momentos juntos en redes sociales, emocionando a sus seguidores. Sin embargo, la felicidad no duró mucho, ya que dos años después la relación llegó a su fin en medio de rumores de infidelidad.

Fue Polo Morín quien anunció la separación a través de sus redes sociales, lo que generó especulaciones sobre los motivos de la ruptura. Con el tiempo, se confirmó que Lambda García había sido infiel, lo que dejó una profunda huella en Polo Morín.

Lambda García y Polo Marín / Instagram

Polo Morín enfrentó una crisis emocional tras la ruptura

Recientemente, durante una entrevista en el pódcast de Roberto Carlo, Polo Morín compartió detalles sobre el difícil proceso que vivió después de su separación. Confesó que la ruptura lo afectó profundamente, llevándolo a una crisis emocional tan severa que incluso pensó en quitarse la vida.

“Cuando corté con él, me llevó la fregada. Me puse muy mal, me deprimí muchísimo”, reveló el actor.

La situación se tornó tan complicada que Morín recurrió a su madre en busca de apoyo. Con profunda tristeza, recordó el momento en que la llamó desesperado: “Le hablé a mi mamá como niño chiquito de ‘mami’. Le dije: ‘Por favor, vente conmigo porque no estoy pudiendo, ya no quiero estar en esta vida’. En mi cabeza era, me están dejando por alguien más. Mi mamá me limpiaba las lágrimas. Me llevaron a un psiquiatra”.

El especialista le explicó que había desarrollado una fuerte codependencia emocional con Lambda García, lo que agravó su estado anímico.

La soledad y el estilo de vida poco saludable agravaron su situación Polo Marín

Polo Morín también reconoció que, a pesar de su fama y de estar rodeado de muchas personas, no contaba con verdaderos amigos a quienes pudiera confiarle sus emociones. Aunque siempre tenía compañía para salir de fiesta, sentía un vacío emocional enorme.

“Cuando eres una persona frágil y no tienes cimientos, te caes. Fue lo que pasó con mi ex. En ese momento sentía que no tenía amigos. Tenía miles, pero solo los que se quieren ir de fiesta, no había nadie a quien yo sintiera y decirle: ‘No puedo parar de llorar’”, confesó.

Además, admitió que su estilo de vida no era el más saludable. Bebía con frecuencia y no realizaba ejercicio, lo que también afectó su salud mental y física en ese momento.

Polo Morín logró superar la ruptura y encontró el amor nuevamente

Aunque en su momento la relación con Lambda García fue significativa para él, el actor reconoció que su expareja le fue infiel con un amigo en común.

“Él siguió su historia con otro amigo que era amigo mío, y está bien, ya le doy vuelta a eso”, comentó Polo Morín, dejando en claro que ha logrado cerrar ese capítulo de su vida.

Actualmente, los actores mantienen una relación cordial. Sin embargo, el motivo principal de la estabilidad emocional de Polo Morín es que ha vuelto a encontrar el amor. Hoy en día mantiene una relación con el nadador mexicano Bernardo Abascal, con quien ha construido un vínculo basado en el respeto y el amor mutuo.