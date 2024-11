Ricardo Peralta: Polo Morín lo defiende tras abucheo en premier, pese a que el influencer lo criticó

Tras el abucheo que recibió Ricardo Peralta en la premier de ‘Wicked’ en México, Polo Morín pide que dejen de criticar al influencer, pese a que este, supuestamente, quiso desprestigiarlo en su momento.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el actor comenzó diciendo que comprende el “rechazo” que siente el público hacia Ricardo, principalmente por sus malas acciones dentro y fuera de ‘La casa de los famosos México’.

Sin embargo, considera que insultar a alguien, ya sea a través de redes sociales o en la vida real, no está justificado.

Polo Morín “Entiendo que #RicardoPeralta la regó en muchas cosas, comentarios y actitudes, pero gritarle insultos y tratar de hacer sentir mal a QUIEN SEA, NUNCA va a estar justificado desde mi perspectiva. El bullying y cyberbullying nunca están bien”

Y añadió: “Yo solo creo que ojo por ojo, diente por diente, y el mundo acabará ciego y chimuelo’. Se trata de ser mejores”.

— Polo Morín (@Polo_Morin) November 12, 2024

Polo Morín revela que Ricardo Peralta contrató gente para hacerle “bullying” a él

En otra publicación, Polo Morín mencionó que, en su momento, Ricardo y su “gente” se habrían unido para hacerle “bullying” hace algunos años, pero que después habló con él para, aparentemente, arreglar el asunto.

“A mí me hizo bullying y mandó a su gente a hacerme bullying hace muchos años y lo hablé con él y su equipo personalmente”, señaló.

También reiteró que “lastimar” a Ricardo no logrará aliviar el descontento que dejó en la gente: “Yo no estoy diciendo que él esté bien. Solo no creo que herir a alguien más cure ningún mal. Solo deja más heridos en la totalidad”, puntualizó.

Pese a las buenas intenciones del también presentador, muchas personas estuvieron en contra de su postura. Los detractores aseguraron que el influencer solo está sufriendo “las consecuencias” de sus acciones.

Algunos comentarios que se pueden leer en redes son:

“No, bebé, está sembrando lo que cosechó”

“No fuiste la única víctima. Por años acosó a muchos y siempre decía ‘internet haz lo tuyo’, incitando con eso a sus fans a ir a tirarle hate a otros”

a otros” “La manera en que están disfrutando hacerle daño me preocupa, porque lo ven como que son justicieros y tienen el permiso para hacerlo”

“Nadie es merecedor de nada. El karma solito actúa”

“No está bien, pero estas situaciones deberían aterrizarlo y no lo está haciendo”

Polo Morín acusa a Ricardo Peralta de hacerle bullying / Redes sociales

¿Qué pasó con Ricardo Peralta en la premier de ‘Wicked’?

El pasado 11 de noviembre, se realizó la premier de ‘Wicked’. A dicho evento, asistieron varias celebridades e influencers, incluido Ricardo Peralta.

Durante la alfombra amarilla, la audiencia comenzó a abuchear al creador de contenido, gritándole cosas como “Fuera Ricardo” y “Nadie te quiere”, así como varios insultos.

Si bien Peralta ignoró los comentarios y siguió sonriendo ante las cámaras, poco después reconoció que el incidente lo había afectado. Incluso, confesó en sus redes sociales que, durante la madrugada de este 12 de noviembre, tuvo un fuerte ataque de ansiedad.

