Wendy Guevara pelusea a Ricardo Peralta luego de invitarlo a su programa y desata críticas: “Es de gente gata”

Wendy Guevara sigue dando de qué hablar, y no precisamente por su trabajo en televisión. Aunque actualmente es una de las conductoras confirmadas para las galas de la tercera temporada de La casa de los famosos México, su reciente comentario contra Ricardo Peralta durante un episodio de su pódcast Cómplices del desmadre encendió las redes.

El malestar de los internautas no se hizo esperar. Todo comenzó cuando Wendy y Nicola tuvieron como invitadas a Bellakath y Dania Méndez. En ese episodio, Wendy hizo una mención poco afortunada sobre Ricardo Peralta, exparticipante de La casa de los famosos México 2024, quien había estado como invitado anteriormente como la dupla Pepe y Teo. La crítica fue tan directa que los usuarios no tardaron en tacharla de malagradecida, doble cara y oportunista.

¿Wendy Guevara criticó a Ricardo Peralta? Estas fueron sus palabras que desataron la polémica

Durante la introducción del nuevo episodio de Cómplices del desmadre, Wendy Guevara quiso destacar la calidad de sus invitadas, pero terminó minimizando la participación de uno de sus anteriores invitados: Ricardo Peralta.

“Ustedes saben que siempre tenemos invitados muy top… Bueno, los que estuvieron en el otro capítulo no estuvieron tan top, porque los funaron mucho. Era Ricardo, y como la cag... mucho en La casa”, dijo sin filtros la influencer originaria de León, Guanajuato.

Y como si eso no bastara, continuó con tono sarcástico: “Bueno, ese es otro tema, pero no importa porque la vida es corta”, rematando su comentario con una risa cómplice junto a Nicola Porcella, dejando claro que no se trataba de una simple broma.

El problema, según muchos usuarios, no es solo lo que dijo, sino el hecho de haberlo hecho sin que Ricardo estuviera presente para defenderse. Más aún, cuando previamente había estado en el programa como invitado y fue parte de un capítulo que generó buena recepción entre la audiencia.

Una va tranquilita viendo videos en TT y nunca falta que toca ver éste tipo de cosas tan desagradables. Otros que no sueltan la casa y que si no hablan mal de los demás nomás no tienen vistas 🫩. Ricardo tuvo su momento de reflexión, hizo las cosas mal, las aceptó y decidió… pic.twitter.com/0YTR3piuS7 — M̶a̶j̶o̶ ᯽𖹭 (@Majsz24) July 8, 2025

¿Cómo reaccionaron las redes al comentario de Wendy Guevara hablando mal de Ricardo Peralta?

El clip con el comentario de Wendy Guevara fue compartido rápidamente en X (antes Twitter), donde las reacciones de los internautas fueron contundentes. Muchos señalaron lo desleal que resulta hablar mal de un invitado en su ausencia, especialmente si ese episodio aportó vistas y popularidad al pódcast.

Mientras que otros usuarios acusaron a Guevara y Porcella de usar a sus invitados para tener contenido, pero luego criticarlos sin ningún pudor.



“Wendy siempre quiere quedar bien con todos, y al final no queda bien con nadie.”

“No sé cómo Ricardo y César le fueron a dar de tragar a esos.”

“Yo diría que mejor nos pongamos a ver los videos de Pepe y Teo, y la temporada donde Loba ganó MasterChef , es mi favorita.”

, es mi favorita.” “¿Llevan invitados para que, cuando no estén, los humillen?”, cuestionó @formadevida626.

“Eso es de gente gata y cobarde.”

“Son tus invitados, gracias a ellos tuviste vistas en tu programa. Es muy lamentable lo que hacen.”

“¡Exacto! Al menos Ricardo no se escudó con el ‘era broma’. Todavía que les da foco con las views, este par está de ‘bromistas’ con sus comentarios pasivo-agresivos.”



¿Wendy Guevara ya contestó a las críticas por hablar mal de Ricardo Peralta?

Hasta el momento, ni Wendy Guevara ni Nicola Parcela, conductores de pódcast, han respondido públicamente a las críticas.

Cabe recordar que Cómplices del desmadre surgió como un espacio para que los fans revivieran la química entre ambos tras su participación en La casa de los famosos México. Y si bien su popularidad ha ido creciendo, no es precisamente por la interacción entre ellos sino por las polémicas de sus invitados.

Y es que el video de Ricardo Peralta es uno de los más vistos, sumando más de 700 mil vistas. Aunque no es el más popular, ya que ese lugar lo ocupa el primer capítulo del pódcast con 1.6 millones de vistas, seguido por el de Jair Sánchez con 1 millón, y el de Andrés Johnson con 861 mil vistas. Sin duda, el de Ricardo entra en el top 5 de los más vistos, empatando casi con el de Marie Claire, la nueva conductora digital de La casa de los famosos México 2025.