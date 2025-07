Critican a Vanessa Labios 4K por un ‘en vivo’ cenando tras reciente muerte de Bella Galilea ¿Y el luto, mana?

El duelo puede vivirse de muchas maneras, pero cuando se trata de figuras públicas como influencers o celebridades, parece que hay una lista no escrita de cómo deben comportarse. Cualquier gesto fuera del molde se convierte en blanco de críticas en redes sociales, y eso fue justo lo que le ocurrió a Vanessa Labios 4K tras la muerte hace unos días, de su amiga y colega, Bella Galilea .

Luego de compartir un emotivo mensaje sobre el fallecimiento de Bella, Vanessa reapareció en una transmisión en vivo con una actitud que muchos calificaron como “fuera de lugar”. Su comportamiento desató opiniones divididas, y como suele pasar en estos casos, la polémica no tardó en explotar .

Bella Galilea y Vanessa “Labios 4K” / Captura de pantalla internet

¿Por qué provocó tanta polémica el Live donde Vanessa Labios 4K estaba cenando?

Vanessa labios 4k, conocida por su estilo directo y su presencia constante en redes y ser parte del clan de las “Perdidas”, apareció en una transmisión en vivo horas después de anunciar la muerte de su amiga Bella Galilea. Lo que debía ser un homenaje íntimo se transformó en un campo de batalla digital cuando los usuarios comenzaron a notar que la influencer estaba comiendo mientras hablaba de su amiga.

“Esta come y come... ¿qué no tiene respeto por la difunta?”, fue uno de los comentarios más repetidos, mientras otros cuestionaban si realmente había dolor en su actitud. La influencer no respondió directamente a las críticas, pero sí trató de enfocarse en hablar sobre los deseos de Bella: que la recordaran con alegría y sin tanto drama.

Algunos internautas intentaron defenderla argumentando que en los velorios muchas veces se ofrece comida, especialmente si son largas jornadas, y que el comer no cancela el duelo. Pero otros no lo vieron así y cuestionaron la “falta de sensibilidad” de Vanessa.

Bella Galilea hacía en vivo con Vanessa “Labios 4k” / Redes sociales

¿Cómo era la relación entre Bella Galilea y Vanessa “Labios 4K”?

No era solo una conocida más. Bella Galilea y Vanessa “Labios 4K” compartieron mucho más que transmisiones en vivo. Eran amigas cercanas, de esas que se autodenominaban “hermanas del alma”, y habían trabajado juntas en las calles a lo que llamaban “la oficina”.

Bella, además de ser influencer, fue modelo erótica y actriz de contenido exclusivo, reconocida dentro de la comunidad LGBTQ+ por su autenticidad, belleza y carisma. Vanessa la acompañó en muchos momentos difíciles y fue una de las primeras en confirmar públicamente su muerte.

Por eso, a muchos les chocó verla tan tranquila. Pero también es cierto que no todas las personas llevan el dolor de la misma manera. En su transmisión, Vanessa explicó que prefería recordarla con cariño y celebrar su vida, tal como Bella le había pedido.

Bella Galilea se le manifestó a Vanessa 4k, de ‘la Pérdidas’ / IG: @bellagalilea / @vanessavazquez4k

¿Por qué criticaron los internautas a Vanessa “Labios 4K” sobre la muerte de Bella Galilea?

Aunque la crítica parecía centrada en un supuesto “descuido emocional”, no faltaron quienes señalaron que hay un trasfondo más profundo. “Si fuera una actriz de Televisa llorando sin lágrimas, nadie diría nada”, comentó una usuaria en TikTok, insinuando que el juicio sobre Vanessa podría estar cargado de prejuicios hacia mujeres trans o hacia la comunidad LGBT+.

Y es que las “Perdidas”, el grupo al que pertenece Vanessa, han sido blanco de señalamientos constantes, algunos claramente discriminatorios. En este caso, la idea de que una mujer trans no tiene derecho a vivir su duelo a su manera también fue puesta sobre la mesa.

