¿De qué murió Bella Galilea? Vanessa Labios 4K comparte tristes detalles de su muerte

La influencer y creadora de contenido Galilea Ferreira, mejor conocida como Bella Galilea murió recientemente tras haber sido hospitalizada de emergencia. La noticia fue confirmada por su amiga cercana y también youtuber, Vanessa Labios 4K, durante una emotiva transmisión en vivo donde no pudo contener el llanto y se refirió a ella como “su hermana”.

Previamente, Vanessa ya había informado que Galilea se encontraba grave y había sido intubada. En su transmisión, explicó que fue la propia familia de Bella quien le comunicó que la joven ya se sentía demasiado débil y había expresado su deseo de descansar.

“Como oyeron en mi otro en vivo, falleció Bella Galilea. Estoy en shock. Acabo de colgar con su hermana. Lo poco que pude entender es que ella ya tenía ganas de partir, estaba cansada. Me dijo que lo único que le dijo fue: ‘Hermana, yo quiero que estés aquí, pero si tú estás cansada, vete’, y como no podía hablar, solo le apretó la mano y le dijo que sí”, relató entre lágrimas Vanessa Labios 4K.

Bella Galilea y Vanessa “Labios 4K” / Captura de pantalla internet

¿Cuál fue la causa de muerte de la influencer Bella Galilea?

Según Vanessa, Bella Galilea sufría por una infección bacteriana grave que los médicos no lograron identificar. Esta bacteria comprometió severamente su salud.

“Ella ya desvariaba, como que ya no coordinaba, como que la bacteria la estaba consumiendo. Me sorprendí porque ya la había visto muy bien. Pero ayer, que hablaba con su hermana… imagínate su mamá, hace un año falleció su nieta y ahora su hija en un accidente automovilístico, y ahora Gali”, compartió conmovida la influencer.

Vanessa también mencionó una posible relación entre la enfermedad y un procedimiento dental al que Bella Galilea se había sometido semanas antes. Aclaró que no busca responsabilizar a nadie, pero considera importante investigar el origen de la infección.

“Yo dije: para sacarte dientes te tienen que hacer estudios. Ella se hizo lo de los dientes y después me decía que estaba acostada con escalofríos tras quitárselos. No le echo la culpa a la dentista, yo solo digo que investiguen porque tenía una bacteria que no le encuentran qué es”, comentó.

Además, reveló una conversación que tuvo con la hermana de Bella Galilea sobre el costo del procedimiento y la sospecha de que la complicación inició tras la extracción.

“Le dije a su hermana: tienes que investigar desde dónde se vino este proceso. Me dice que la doctora que le quitó los dientes le cobró 18 mil. Ella me dijo: ‘Yo sé que fue desde que se le extrajeron los dientes, porque regresó muy mala’. Le dije que investigue para que no le pase a nadie más”.

Vanessa Labios 4K rompió en llanto tras recibir noticia de la muerte de su amiga Bella Galilea. / Redes

Bella Galilea ya había revelado complicaciones de salud

En un video que Bella Galilea publicó el 12 de mayo, la influencer se grabó desde un hospital y explicó que uno de sus pulmones estaba gravemente afectado. Vestida con bata blanca y cubrebocas, dijo que ya se había sometido a varios estudios.

“Aquí estoy hospitalizada, estoy en rayos X. Ya me hicieron otros estudios, el de los rayos X, el de los pulmones”.

Detalló que tenía uno de los pulmones lleno de pus, lo que dificultaba su respiración, y también reveló que su estómago estaba lleno de líquido.

“Traigo un pulmón lleno de pus, por eso estoy de lado. Me van a hacer una pequeña incisión para sacarme la pus, por eso me hacía falta el aire (...) Mi estómago está lleno de agua y eso lo van a sacar por una sonda”.

Previamente, en su canal de Youtube, reportó haber tenido una llaga en su glúteos, aunque nunca reveló la causa de esta herida mencionó que se había inyectado biopolímeros.

¿Quién era Bella Galilea, la influencer amiga de “las Perdidas”?

Bella Galilea, amiga de Vanessa Labios 4k y del clan de las Perdidas. Se destacó por generar videos en plataformas como YouTube e Instagram, donde compartía momentos de su vida. También aparecía en algunos videos con Vannesa Labios 4 K.

Además de sus transmisiones en vivo y contenido personal, también incursionó en la creación de contenido y sesiones fotográficas para mayores, lo que le valió una conexión muy cercana con sus seguidores

Era conocida por su carisma, alegría y autenticidad. En Instagram acumulaba más de 50 mil seguidores, quienes valoraban su estilo encantador, su amor por el maquillaje y la forma cercana en la que conectaba con su comunidad y platicaba de manera cercana sus problemas del día a día. Tras su muertes varios de sus seguidores han expresado tristeza por su muerte.

