Muere Bella Galilea, amiga de las Perdidas, Vanessa Labios 4K colapsa en vivo: ‘Está con Dios’ | VIDEO

Todo parecía ser una transmisión más de la amiga de Wendy Guevara y Paolita Suarez, Vanessa Labios 4K, la influencer que ha conquistado las redes con su carisma, frases como “De mujer” y su amor eterno por Lana del Rey. Sin embargo, el 7 de julio el tono de la transmisión cambió drásticamente cuando, en pleno en vivo, Vanessa recibió una llamada que le confirmaría una de las noticias más devastadoras para ella y muchos de sus seguidores: la muerte de Bella Galilea, actriz de contenido exclusivo, chica trans icónica de las “oficinas” de Vanessa y entrañable amiga suya.

Con lágrimas en los ojos y la voz completamente quebrada, Vanessa dio la noticia entre gritos y sollozos. No lo podía creer. Apenas días antes había confesado que no tenía certeza sobre el estado de salud de su amiga, pues había perdido su número y no había podido hablar con ella. Pero la sospecha de que algo andaba mal se confirmó de la peor manera posible, cuando al aire recibió la llamada con l a triste noticia.

Bella Galilea y Vanessa “Labios 4K” / Captura de pantalla internet

¿Qué dijo Vanessa Labios 4K, integrante del clan de “Las perdidas”, al enterarse de la muerte de Galilea en el vivo?

En la transmisión en la que se enteró del fallecimiento, Vanessa “Labios 4K”, amiga de Wendy Guevara y de las Perdidas, no pudo contener el dolor. Mientras hablaba por teléfono, se escuchaba el llanto desgarrador del otro lado de la línea y su rostro cambió por completo. Después de unos segundos de silencio, soltó: “Acaba de fallecer Bella Galilea”.

Lo más conmovedor fue su respuesta ante los comentarios malintencionados que empezaron a aparecer en el chat, cuestionando si Bella podría “estar en el cielo”. A lo que Vanessa respondió con firmeza:

“Para mí sí, para mí está en un lugar bonito, descansando y para mí está en el cielo. Si tú la juzgas por tu manera de ser, tú sabrás, pero para mí sí está con Dios y es mi hermana. La quiero mucho, la voy a amar siempre.”

Este momento tan íntimo y desgarrador fue compartido y replicado por cientos de usuarios, quienes reconocieron la autenticidad del dolor de Vanessa, enviándole mensajes de apoyo y acompañándola en su luto.

Esto fue lo que dijo Vanessa “Labios 4K” sobre la muerte de Bella Galilea:

¿Quién era Bella Galilea, amiga de “Las perdidas” y de qué murió?

Bella Galilea, amiga de Vanessa Labios 4k y del clan de las Perdidas no solo era conocida por su incursión en la industria del contenido exclusivo, sino por ser una figura auténtica, irreverente y llena de carisma en la comunidad trans. Quienes la en persona o a través de las plataformas digitales, han expresado en redes que la recuerdan como una mujer con mucho ángel, siempre dispuesta a arrancar una carcajada en las famosas “oficinas” de Vanessa Labios 4K.

De acuerdo con la información que Vanessa dio días antes, Bella Galilea habría estado enfrentando serios problemas de salud tras haberse extraído los dientes para colocarse una dentadura postiza. Esta intervención, aparentemente, derivó en una fuerte infección que avanzó hasta convertirse en encefalitis. Lamentablemente, su cuerpo no resistió más.

Aunque aún no se tiene un parte médico oficial o pronunciamiento familiar público, los fans y cercanos de Galilea han comenzado a compartir mensajes de despedida, recordando sus mejores momentos y su lucha constante por vivir con autenticidad.

Bella Galilea hacía en vivo con Vanessa “Labios 4k” / Redes sociales

¿Qué ha dicho el clan de ‘las Perdidas’ sobre la muerte de Bella Galilea?

Hasta el momento, ninguna integrante del famoso clan de ‘las Perdidas’, es decir, Wendy Guevara, Paola Suárez, ni Karina Torres, etc. ha emitido un mensaje público sobre el fallecimiento de Bella Galilea.

El silencio ha llamado la atención de algunos internautas, especialmente porque el vínculo entre algunas de ellas y la comunidad trans cercana a Vanessa es conocido.

En redes sociales, ya hay quienes se preguntan si dirán algo o si han decidido guardar luto en privado. Lo cierto es que, por ahora, todo el peso emocional ha recaído en Vanessa, quien ha hecho de su perfil un altar improvisado para honrar la memoria de su amiga.