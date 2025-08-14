Wendy Guevara es sorprendida por Manuel Turizo, quien le envío un ramo de rosas con Flores ‘el Patrón’

En medio de semanas complicadas a nivel personal, Wendy Guevara celebró este martes 12 de agosto su cumpleaños número 32. La conductora e influencer atraviesa un gran momento profesional como presentadora de la posgala de La casa de los famosos México 2025, pero también ha confesado que en el plano personal no ha sido fácil, tras ser víctima de robo, extorsión y la filtración de un video íntimo.

Aunque Wendy Guevara reveló que enfrentaría momentos difíciles en su vida personal, no dejó que nada opacara su día. Rodeada de amigos y seres queridos, recibió múltiples muestras de afecto, pero hubo una sorpresa que se llevó todas las miradas: la visita de su amigo y cómplice, Flores ‘el Patrón’.

Wendy Guevara ya había sido amenazada sobre filtrar imágenes y videos de su celular robado. / Instagram

Flores ‘el Patrón’ sorprende a Wendy Guevara con flores enviadas por Manuel Turizo

Fiel a su estilo efusivo, Flores “el Patrón” llegó con una doble sorpresa para la festejada: dos ramos de rosas enviados por figuras muy especiales para Wendy Guevara. El primero, nada menos que del cantante colombiano Manuel Turizo, y el segundo de Los Ángeles azules.

Sin duda, ambos gestos fueron muy celebrados por Wendy Guevara, pero el nombre de Manuel Turizo se llevó toda la atención.

La conductora ha expresado en varias ocasiones la admiración y cariño que siente por el intérprete colombiano, tanto que, durante su participación en La casa de los famosos México la producción la sorprendió con su visita justo en el día de su cumpleaños.

Visiblemente emocionada, Wendy compartió el momento en sus redes sociales, dejando ver su reacción genuina y la alegría que le provocó el detalle. Entre risas, expresó su agradecimiento: “Muchísimas gracias, Manuel Turizo y Los Ángeles azules. De verdad, voy a andar bien mamo… toda la semana”.

En la publicación de Wendy Guevara, Manuel Turizo dejó un mensaje a la cumpleañera:“Felicidades reinaaa!!!”

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de apoyo y felicitaciones, destacando que, pese a las adversidades, Wendy sigue transmitiendo carisma, humor y autenticidad, características que la han convertido en una de las personalidades más queridas de la televisión mexicana.

¿Cómo y cuándo fue el primer encuentro entre Wendy Guevara y Manuel Turizo?

La producción de ‘La casa de los famosos México’ sorprendió a la influencer el día de su cumpleaños número 30 llevando a Manuel Turizo como invitado especial, ya que Wendy siempre había declarado que el colombiano era su crush. El momento fue muy emotivo para ella y desde entonces mantienen una relación amistosa.

El cantante Manuel Turizo le cantó en vivo “La bachata”, “Una lady como tú” entre otras canciones, además se puso bailar con ella,la abrazó y hasta le entregó un regalo especial: unas gafas de su propia marca.

El encuentro fue tan agradable que Manuel Turizo expresó maravillas de Wendy Guevara cuando le cuestionaron en el programa ‘Hoy’ qué tal le había caído la influencer: “Es un amor conmigo”, dijo en ese momento.

