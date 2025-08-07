Wendy Guevara revela que mantuvo a Marlon Colmenarez y a su familia y ¡la traicionaron!: “Cabr*n”

Wendy Guevara volvió a encender las redes tras hacer explosivas declaraciones sobre su ex amigo Marlon Colmenarez durante una entrevista con Adela Micha en el programa La saga. La ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos México compartió detalles nunca antes revelados sobre su estrecha y ahora rota relación con el venezolano, dejando claro que el vínculo terminó por completo y sin vuelta atrás. ¡La traicionó! ¿De la peor manera?

Marlon Colmenarez y Wendy Guevara / Redes sociales

¿Por qué terminó la amistad entre Wendy Guevara y Marlon Colmenarez?

En entrevista con Adela Micha, Wendy Guevara aseguró que su relación con Marlon siempre fue de amistad, aunque existía una dinámica complicada y emocionalmente intensa. Lo describió como una conexión marcada por altibajos, donde él era “c...broncito” y ella una “loca”, en sus propias palabras.

Pero todo se quebró cuando Marlon comenzó a hablar mal de ella públicamente, llegando incluso a organizar una rueda de prensa para lanzar indirectas, lo cual a Wendy le pareció ridículo.

“Ni yo, que soy la famosa, haría una rueda de prensa solo para hablar de alguien. ¡Qué p*do!” Wendy Guevara

Marlon Colmenarez / Johanny Sánchez

La influencer se mostró decepcionada porque sintió que, pese a todo lo que le dio y al apoyo incondicional que le ofreció, él nunca le tuvo un verdadero aprecio.

“Yo dije: ‘Este hijo de p*** jamás me tuvo un cariño. Jamás en la vida’. Y lo peor es que todavía se atreve a decir que yo no tengo talento.” Wendy Guevara

Wendy Guevara ya había sido amenazada sobre filtrar imágenes y videos de su celular robado. / Instagram

¿Wendy Guevara mantenía a Marlon Colmenarez?

La influencer Wendy Guevara, también reveló que sostuvo económicamente a Marlon y a su familia durante cuatro años, asegurando que todo lo hizo por cariño, sin esperar nada a cambio… hasta que él comenzó a hablar mal de ella públicamente.

“Te mantuve cuatro años, c...br*n, a ti y a tu familia, porque hasta mandaba yo dinero a su familia”, soltó Wendy, visiblemente molesta, durante la charla.

Y es que según explicó, no solo cubrió sus gastos personales, sino que además pagó la decoración y los muebles de su casa. Todo lo hacía por voluntad propia, sin sentirse obligada. Pero el dolor vino cuando, tras el distanciamiento, Colmenarez comenzó a criticarla y a descalificarla como persona y como figura pública.

¿Qué pasó con la camioneta que le regaló Wendy Guevara a Marlon Colmenarez?

Uno de los episodios más polémicos en esta historia fue el escándalo de la camioneta que Wendy Guevara le habría regalado a Marlon Colmenarez y que él habría intentado vender con papeles presuntamente falsificados.

Wendy contó que una agencia automotriz la contactó directamente para informarle que alguien estaba tratando de vender una camioneta a su nombre. Al revisar la documentación, se encontró con un contrato de compraventa con una firma que no era suya y un supuesto traspaso de derechos con una caligrafía “bonita” que no le correspondía.

“Hay un papel que sí no firmé, ese no. Dice que yo le vendí la camioneta en no sé cuántos miles de pesos y otro donde cedo los derechos, con una letra tan bonita... Yo dije: ‘Ah, c...brón’”, relató, con su característico estilo.

Marlon Colmenarez contó por qué se alejo de Wendy Guevara / Archivo tvnotas

Según Wendy, fue un amigo de Marlon, también venezolano y supuesto gerente de la agencia, quien habría facilitado el trámite. Lo más indignante para ella fue que Colmenarez primero afirmó haber comprado el vehículo “con el sudor de su frente”, y solo después admitió que fue un regalo.

Wendy Guevara “Yo no estaba peleando la camioneta. Me vale madre. Pero qué coraje que digas que te la compraste y luego ya cuando se destapa todo digas que sí fue un regalo mío.”

Wendy Guevara habla de la filtración de un video íntimo / Captura de pantalla

¿Wendy Guevara manda a atacar a Marlon Colmenarez en redes sociales tras polémica con la camioneta?

Uno de los rumores que más ha circulado es que Wendy Guevara ha enviado a sus amigas a hablar mal de Marlon Colmenarez en redes sociales, algo que ella misma desmintió categóricamente. Asegura que ha pedido que ya no se hable del tema, precisamente para cerrar el capítulo.

“No sabe la cantidad de mensajes que tengo diciéndoles a mis amigas: ‘Ya no hablen de él, güey. Ya chole con esto’. Yo ya pasé página.” Wendy Guevara

Aunque Wendy aclara que nunca hubo una relación romántica con Marlon, sí existió un lazo muy fuerte que hoy le genera más tristeza que enojo. Lamentó haber invertido tanto en alguien que, según dice, la mordió cuando ya no le fue útil.

“A veces damos el amor y la ayuda a las personas equivocadas. Le das la mano y te muerden la pata, el c*** y todo”, finalizó.

Así lo reveló Wendy Guevara: