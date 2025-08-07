Wendy Guevara: Hombre del video íntimo filtrado de la Perdida rompe el silencio: “Nos grabábamos”

El video íntimo filtrado de Wendy Guevara desató total revuelo en las redes sociales. ‘La Perdida’ se vio envuelta en un fuerte escándalo por la difusión del material explícito en el que aparece ella junto a un hombre, quien, por fin, rompió el silencio y externó su postura con respecto a esta polémica.

Wendy Guevara abrió su corazón y expresó a Adela Micha su sentir ante la exposición mediática que sufrió por la filtración del video polémico con un sujeto. Sin embargo, dejó claro que ya habría tomado las medidas legales necesarias para protegerse de esta violencia digital. Específicamente, con la Ley Olimpia.

Wendy Guevara video filtrado

¿Qué dijo Wendy Guevara sobre su video íntimo filtrado en redes sociales?

Wendy Guevara, líder de ‘las Perdidas’, relató que, después de que le robaron el celular, comenzó a notar movimientos inusuales en su cuenta de Instagram. Repentinamente, un video íntimo y con contenido para adultos fue publicado sin su autorización.

Aunque logró eliminarse casi de inmediato, muchas personas lo habían visto. Incluso, comenzaron a compartir capturas.

“Se metieron a mi Instagram, y desde ahí lo subieron… Yo soy muy abierta y siempre he dicho que me grabo… pero eso no justifica que alguien viole tu privacidad”, dijo sentenció Wendy Guevara.

Sin embargo, este escándalo sigue latente en las redes sociales. Incluso, la mayoría de los usuarios en redes sociales se dio a la tarea de indagar sobre la supuesta identidad del hombre que aparece en el video, así como generó inquietud sobre cuál sería su postura ante esta controversia.

Wendy Guevara habló sobre si video íntimo / IG: @soywendyguevaraoficial

¿Qué dijo el hombre que aparece en el video íntimo de Wendy Guevara?

En medio de esta controversia, Wendy Guevara no solo contó cómo reaccionaron sus papás a su video filtrado en redes sociales, también reveló qué le dijo el hombre que también quedó expuesto en este clip.

Mediante su reciente entrevista con Adela Micha, Guevara detalló cuál fue la postura del sujeto que salió en su video, aunque no reveló la identidad del hombre, sí compartió qué fue lo que le dijo de este escándalo.

Wendy Guevara revela qué le dijo el hombre del su video íntimo que se filtró / IG: @soywendyguevaraoficial / YT

“Sentí muy feo por el muchacho, porque el muchacho, pues, él tiene su vida. Entonces, yo, como quiera, a mí me vale ma… Me importaba, en ese momento, el chico, dije: ‘Qué pena’. Hablé con él y el muchacho me dijo: ‘No te preocupes, bebé. No te preocupes, tú sal adelante, tú trabaja, tú tranquila. No pasa nada, Wendy, las cosas están hechas y nos grabábamos”. Wendy Guevara

Asimismo, Guevara destacó que los hombres con los que ha tenido encuentros siempre han estado consientes de que existen grabaciones. Apuntó que ellos también corrían el peligro de que les robaran el celular y se filtrara este tipo de contenido y ella no se molestaría si se filtraba.

Finalmente, Wendy Guevara compartió que todavía recibe amenazas y extorsiones de las personas que le habrían robado. Sin embargo, puntualizó que ya tomó cartas en el asunto para dar con los responsables.

Así lo dijo Wendy Guevara:

Wendy Guevara ROMPE EL SILENCIO y dice la verdad sobre el asalto.



• dice que si las golpearon a Vanesa, Paola y a ella

• la amenazaron/siguen de m.uerte

• por miedo les deposito todo su dinero que tenía en su tarjeta a los extorsionadores

• le enviaron todos sus vídeos… pic.twitter.com/aJwV6t15pP — La Wendy (@LaWendyGuevara) August 7, 2025

¿Quién es el hombre que sale en el video filtrado de Wendy Guevara?

En redes sociales, varios usuarios especularon que el hombre que saldría en el video de Wendy Guevara se trataría del bailarín exótico Abraham Medina. Sin embargo, esas versiones quedaron en rumores, ya que ni él ni ‘la Perdida’ han confirmado esta información.

Se dice que Medina es creador de contenido exclusivo y participó como bartender en las postgalas de La casa de los famosos México en 2024, lo que alimentó las sospechas por su vinculación con Wendy , con quien se le vio en diversas ocasiones. Sin embargo, algunos usuarios descartaron su participación en el video. Señalaron que su silueta y otros detalles no coinciden con su apariencia.

Al momento, no se ha confirmado oficialmente la identidad del hombre que aparece junto a Wendy Guevara en el video íntimo filtrado.