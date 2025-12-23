¿Wendy Guevara en riesgo tras cirugía estética? Influencer confiesa las duras secuelas del procedimiento

Hace algunas semanas, Wendy Guevara reveló que se había sometido a una serie de procedimientos para cambiar su imagen. Si bien la celebridad se dijo muy contenta con los resultados, hace poco habló de la dura secuela que enfrentó por la cirugía estética, ¿la ‘Perdida’ está en riesgo?

¿Cuál fue la cirugía estética a la que se sometió Wendy Guevara?

Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’, contó que se había sometido a lipoescultura, lipo transferencia, luxación de costillas, aumento y proyección de glúteos y piernas; así como a un ajuste y aumento de busto.

Aunque la famosa había descartado hacerse la luxación de costillas, al final decidió hacerlo. La cirugía duró más de lo esperado, pero afortunadamente todo salió muy bien.

Tras salir de la operación, y evidentemente bajo los efectos de la anestesia, la creadora de contenido contó su sentir ante todo esto en un video para redes sociales y agradeció el apoyo que ha recibido.

“Hago este video para agradecerle a todos los que me han mandado mensajes bonitos, pero sólo que ando muy llorona. Ando llorando mucho, porque siempre que me cirujeo siempre me da mucho sentimiento después de la anestesia. Me siento un poquito adolorida; no me duele mucho”, indicó.

Horas después de esto, se viralizaron las primeras imágenes de la operación. En las fotos, se puede ver un cambio físico drástico en Wendy. Y es que se nota un aumento notable en sus glúteos y las caderas más definidas.

¿Cómo está Wendy Guevara tras su cirugía estética?

En una entrevista reciente, Wendy Guevara relató que, si bien la cirugía fue todo un éxito, tuvo que lidiar con un problema que pudo haber puesto en riesgo su vida.

Y es que mencionó que, tras la operación, la presión se le subió a un punto crítico y tuvieron que darle medicación para solucionarlo. También la habrían diagnosticado con hipertensión.

“Después de la cirugía se me subió la presión a 240. Me tuvieron que dar pastillas. Luego me diagnosticaron, estoy en tratamiento de que yo creo que soy hipertensa. Esta cirugía me llevó a todo eso” Wendy Guevara

Aunque admitió que el proceso de recuperación ha sido muy difícil y ha limitado en cierta forma su vida, no se arrepiente de su decisión. Incluso le aconsejó a sus seguidores que, si tienen la oportunidad y así lo desean, se hagan “un cambio”.

“Si tienes la oportunidad de cambiarte y hacerte unos arreglitos. Se vale. Yo creo que ya se vale todo en esta vida”, manifestó.

¿Qué es la hipertensión, enfermedad que le detectaron a Wendy Guevara tras su cirugía?

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la hipertensión, enfermedad que padece Wendy Guevara, es una enfermedad crónica en la que aumenta la presión con la que el corazón bombea sangre a las arterias, para que circule por todo el cuerpo.

Los factores de riesgo son el sobrepeso y la genética. Se estima que, en México, hay aproximadamente 30 millones con esta condición. Los síntomas son:

Dolor de cabeza intenso

Mareo

Zumbido de oídos

Sensación de ver lucecitas

Visión borrosa

Dolor en el pecho y/o lumbar

Tobillos hinchados

