Wendy Guevara, tras experiencia con Marlon Colmenarez, ya no mantendrá a chacales ¡Los utilizará!

Wendy Guevara se ha caracterizado por llenar de obsequios costosos a sus galanes, como a Marlon Colmenarez, a quien hasta le regaló una camioneta, a pesar de que ellos siempre aseguran que solo fueron amigos.

Según nos dijo la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos, esto se acabó. “Los chacales son los chacales, bendita entre ellos, pero también hay que tomar distancia, porque todo quieren nuevo: Que Xbox, que tenis, que todo. Ahorita no estoy con eso. Quiero comprar propiedades para tener un futuro chin.... Por el momento solo resbalones”.

“Se me acercan más los hombres. Cuando es la fama y hay demasiadas cosas de por medio, muchos se te acercan y una tiene que ser más inteligente y decir: ‘Tú me utilizas, no’. ‘Nos utilizamos los 2 y nos vemos. Te pido tu taxi en la mañana y luego te veo’”. Wendy Guevara

¿Wendy Guevara quiere tener novio tras mala experiencia con Marlon Colmenarez?

Wendy Guevara nos explicó por qué no quiere una relación fija: “Por ahora no quiero un galán en mi vida. Quiero varios. Estoy joven y necesito probar muchas cosas, a ver cuál me convence más. Tengo amor para muchísimos hombres. Quien quiera venir a darme amor y me guste, yo también le doy. Quiero que sean guapos, divertidos, que jalen a todo. A mí me encanta la fiesta”.

Guevara descarta contraer matrimonio: “No me gustaría casarme en ningún momento de mi vida, pues son unos temas muy fuertes. Prefiero casarme con mi propia mente y mi corazón, para amarme a mí misma”.

Tener descendencia sí le llama la atención: “Hijos sí quisiera, pero después, con más tiempo. Ahorita lo que quiero hacer es mucho dinero y plata, y hacer una buena carrera. Que digan: ‘Wendy Guevara hizo una carrera bonita y a los que la criticaban les calló la boca’. Para los hijos me quiero esperar a cuando tenga 45 o 50 años. Un niño o niña me encantaría”.

¿Cómo ha sido para Wendy Guevara lidiar con la fama?

Wendy Guevara, conductora de La casa de los famosos México, reconoce que, con tantas ofertas de trabajo y tanto reconocimiento, ha perdido el piso: “A todos se nos ha subido. Es normal. Nadie está preparado para la fama. Yo creo que todo el mundo lo pierde, porque para la fama nadie nace aprendido, pero debes tener siempre los pies sobre la tierra y regresar a los lugares y raíces de donde eres: Tu familia y tus amigos de toda la vida, para que te digan ‘Tú eres esta persona, no en la que te estás convirtiendo’”.

Tiene un lema: “La fama es como la rueda de la fortuna, un momento estás arriba y luego abajo, pero aguas con los que vas a pisar cuando quieres subir, porque cuando bajas te los puedes encontrar. Poco a poco, mi gente me va poniendo los pies sobre la tierra. Con que conserves a tu familia y amigos de antes, con eso estás clavada en la tierra. A veces te desesperas y estás de nervios, porque tienes mucho trabajo y son temas que pasan, pero nada que no se remedie”, concluyó.

¿Quién es Wendy Guevara?

La influencer Wendy Guevara altó a la fama en 2017 con un video que se hizo viral por el cual, junto con su amiga Paola Suárez, adquirieron el mote de ‘las Perdidas’, y se convirtió en una importante creadora de contenido.

con un video que se hizo viral por el cual, junto con su amiga Paola Suárez, adquirieron el mote de ‘las Perdidas’, y se convirtió en una importante creadora de contenido. En 2023 ganó la primera temporada de La casa de los famosos México. Después tuvo su propio reality: Wendy, perdida pero famosa.

Después tuvo su propio reality: Wendy, perdida pero famosa. Fue conductora de las pregalas y posgalas de la tercera temporada de La casa de los famosos México.

También incursionó en esta faceta en Estados Unidos, en el programa Desiguales. Con su amigo Nicola Porcella creó el pódcast Cómplices del desmadre.

Cuenta con casi 8 millones de seguidores en Instagram.

