Wendy Guevara presta dinero a Momo Guzmán tras dejar la Burrita Burrona: esto se sabe de su nuevo proyecto

La salida de Iván “Momo” Guzmán del personaje de la Burrita Burrona continúa generando conversación en el mundo del entretenimiento digital. A varios días de que se confirmara su renuncia definitiva al proyecto que compartía con Turbulence Queen, nuevas declaraciones de Wendy Guevara volvieron a colocar el tema en el centro de la atención mediática, luego de que la influencer revelara que tuvo contacto directo con Guzmán y que incluso aceptó apoyarlo económicamente para una nueva etapa profesional.

Te puede interesar: Wendy Guevara, tras casi desmayarse por estornudar por su cirugía, revela fuerte regaño de su mánager

Momo Guzmán se despide de su personaje de la Burrita Burrona / Redes sociales

¿Por qué Wendy Guevara decidió prestar dinero a Momo Guzmán?

De acuerdo con lo relatado por Wendy Guevara, Iván “Momo” Guzmán se comunicó con ella tras volver de Nueva York y aprovechó el contacto para saldar una deuda económica que mantenía pendiente. La influencer explicó que el depósito correspondía a 15 mil pesos, cantidad que él le debía desde tiempo atrás.

“La Momo me acaba de depositar los 15 mil pesos que me debía. Llegó de Nueva York”, expresó Wendy en uno de los videos difundidos en sus redes sociales, donde habló del tema con un tono relajado. En ese mismo intercambio, detalló que Guzmán le solicitó nuevamente apoyo económico para poner en marcha un nuevo proyecto artístico, independiente de la Burrita Burrona.

Wendy Guevara confirmó que aceptó prestar el dinero solicitado, aunque dejó claro que lo haría estableciendo condiciones específicas. Entre ellas, mencionó que, en caso de que surgieran conflictos posteriores, exigiría que los derechos del nuevo personaje quedaran resguardados como garantía hasta que el adeudo quedara completamente liquidado. La influencer precisó que esta decisión fue personal y tomada de manera consciente, sin intermediarios.

Te puede interesar: Wendy Guevara casi se desmaya en plena transmisión en vivo, ¿más complicaciones por su cirugía estética?

¿Qué se sabe del nuevo proyecto de Momo Guzmán tras dejar la Burrita Burrona?

Según lo explicado por Wendy Guevara, Momo Guzmán le habría compartido el nombre del nuevo personaje que planea desarrollar, aunque ella prefirió no hacerlo público. Lo que sí confirmó es que se trataría de una nueva botarga o “mascotidrag”, con la que el creador buscaría iniciar una etapa distinta en su carrera artística.

Este movimiento ocurre luego de que Guzmán anunciara oficialmente su salida de la Burrita Burrona, personaje que interpretó durante aproximadamente cuatro años y que se consolidó como uno de los más reconocidos del entretenimiento drag mexicano. La despedida se llevó a cabo durante un show navideño en la Ciudad de México, donde el propio Momo habló de cerrar un ciclo y comenzar uno nuevo, sin hacer referencia directa a Turbulence Queen.

Desde entonces, han surgido diversas señales que apuntan a un distanciamiento entre ambos creadores. Entre ellas, la desaparición del perfil oficial de la Burrita Burrona en redes sociales, así como el hecho de que ambos dejaron de seguirse mutuamente en Instagram. A esto se suma la información de que Turbulence Queen cuenta con los derechos legales del registro de la marca Turbulence & Burrita Burrona, situación que habría influido en la disolución del proyecto conjunto.

Te puede interesar: ¿Wendy Guevara en riesgo tras cirugía estética? Influencer confiesa las duras secuelas del procedimiento

Burrita Burrona / Instagram

¿Cuál es el contexto legal y mediático tras la separación de Turbulence y Burrita Burrona?

El fin de la dupla Turbulence & Burrita Burrona no solo marcó un cambio artístico, sino también un escenario de incertidumbre legal y mediática. La titularidad de los derechos de la marca ha sido uno de los puntos más comentados, ya que limitaría la continuidad del personaje tal como se conocía hasta ahora.

En paralelo, seguidores y medios especializados han comenzado a especular sobre el rumbo que tomará Momo Guzmán en esta nueva etapa. En redes sociales han circulado bocetos, pistas visuales y nombres tentativos del nuevo personaje, algunos de los cuales han sido republicados por el propio Guzmán, lo que ha sido interpretado como una señal de que el proyecto ya se encuentra en desarrollo.

Entre los nombres que han surgido destaca el de Perrita Perrona, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial. También se ha mencionado la posible colaboración con otras figuras del entorno de las Amponas, como Ángel Guerrero, conocido por el personaje de la Loberrima, o Mamá Melanito, aunque estas versiones se mantienen únicamente en el terreno de la especulación.

Hasta ahora, Momo Guzmán no ha respondido directamente a las declaraciones de Wendy Guevara. Sin embargo, el creador ha adelantado en distintas publicaciones que próximamente compartirá su versión de los hechos relacionados con su salida de la Burrita Burrona. Lo que sí ha reiterado es que su carrera artística no se detiene, sino que entra en una nueva fase enfocada en la reinvención y en proyectos propios, alejados de su anterior personaje.

Te puede interesar: Wendy Guevara sorprende con aparición en la competencia junto a Luz Elena González: ¿nueva conductora de VLA?