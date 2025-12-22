¿La Burrita Burrona se despide? Momo Guzmán hace triste anuncio de su personaje: “comenzar una nueva historia”

Tras cuatro años de éxito en redes sociales y escenarios de todo el país, Momo Guzmán confirmó que se despide definitivamente de Burrita Burrona, uno de los personajes más populares del entretenimiento digital en México. El anuncio se dio durante un show en vivo, donde el comediante habló del cierre de esta etapa y pidió a sus seguidores evitar mensajes de odio ante las versiones que han surgido alrededor del fin del proyecto.

La despedida ocurre en medio de una ola de especulaciones en redes sociales, particularmente sobre la relación profesional entre Momo Guzmán y Turbulence Queen, con quien desarrolló el concepto de la primera “mascotidrag” del país. Aunque el mensaje oficial estuvo marcado por la gratitud, el anuncio detonó rumores y preguntas entre los fans, quienes buscan entender qué pasará con el personaje y qué sigue para su creador.

Burrita Burrona / Instagram

¿Por qué Momo Guzmán deja al personaje de Burrita Burrona?

Durante su presentación del domingo 21 de diciembre, Momo Guzmán compartió con el público un mensaje emotivo en el que confirmó que dejará de interpretar a Burrita Burrona de manera definitiva. En sus palabras, explicó que se trata del cierre de un ciclo profesional tras varios años de trabajo continuo, aprendizaje y crecimiento personal.

El comediante recordó que desde niño tuvo interés por hacer reír y que esa esencia fue la base con la que construyó al personaje. A lo largo de cuatro años, Burrita Burrona se convirtió en un proyecto que lo acompañó en distintas etapas de su vida y carrera, permitiéndole conectar con miles de personas tanto en redes sociales como en presentaciones en vivo.

“Desde que era niño siempre me ha gustado hacer reír a los demás… han pasado cuatro años desde que inició este proyecto, en donde hemos vivido muchas cosas juntos, pero sin duda lo más lindo e invaluable ha sido conocerlos a todos ustedes” Momo Guzmán

Aunque no profundizó en las razones específicas detrás de su decisión, el artista señaló que entregó su corazón al proyecto durante estos años y que ahora considera necesario comenzar una nueva etapa profesional. En su despedida, reiteró que espera contar con el acompañamiento de su público en los próximos pasos de su carrera.

¿Qué pasó con la Burrita Burrona y su sociedad artística?

El anuncio del retiro de Burrita Burrona generó de inmediato una serie de especulaciones en redes sociales sobre un posible distanciamiento entre Momo Guzmán y Turbulence Queen, figura clave en el desarrollo del personaje. La Burrita Burrona no solo se consolidó como un fenómeno viral, sino también como una marca reconocida dentro del entretenimiento digital.

De acuerdo con los rumores que circulan en plataformas sociales, el conflicto estaría relacionado presuntamente con temas de derechos de autor y la titularidad legal del concepto y la marca. Se especula que el registro del personaje presuntamente pertenecería formalmente a Turbulence Queen, lo que habría complicado la continuidad del proyecto bajo una gestión independiente por parte de Guzmán.

Hasta el momento, ninguna de las partes ha emitido un posicionamiento detallado que confirme o desmienta estas versiones. Sin embargo, el mensaje de despedida de Momo Guzmán mantuvo un tono de agradecimiento y respeto hacia el proyecto y las personas involucradas, sin mencionar directamente conflictos legales o personales.Ante la conversación digital que se desató tras el anuncio, el comediante pidió expresamente a sus seguidores no generar mensajes de odio ni ataques hacia ninguna parte, subrayando que su despedida responde a una decisión personal y profesional.

Burrita Burrona / Captura de pantalla

¿Qué sigue para Momo Guzmán tras el adiós de Burrita Burrona?

Con la despedida oficial del personaje, Momo Guzmán adelantó que se encuentra listo para iniciar una nueva etapa en su carrera artística. Aunque no reveló detalles concretos sobre futuros proyectos, dejó claro que su intención es seguir creando y explorando nuevos caminos dentro del entretenimiento.

“Es momento de cerrar un ciclo en mi carrera, hoy aquí delante de todo mi público me despido de este personaje. Es momento de decir adiós y comenzar una nueva historia”, Momo Guzmán

Expresó durante su mensaje final, invitando a sus seguidores a acompañarlo en este proceso.

La Burrita Burrona se consolidó como la primera “mascotidrag” de México, un concepto que logró posicionarse gracias a su humor, su estilo directo y la cercanía con el público. Durante estos años, el personaje acumuló millones de visualizaciones, seguidores fieles y presentaciones en distintos foros, convirtiéndose en un referente dentro de la cultura digital.

