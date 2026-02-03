Muerte de Óscar Alvarado ‘Chino de Rancho': Esposa despide al cantante con triste mensaje: “se fue mi amor”

Un video publicado en redes sociales por María Ordaz, esposa de Óscar Alvarado ‘el Chino de Rancho’, quien murió recientemente, se ha convertido en uno de los homenajes más emotivos y compartidos de los últimos días. La grabación, difundida a través de TikTok, ha provocado una oleada de reacciones entre seguidores y colegas del medio musical.

“El Chino del Rancho”, cantante de regional mexicano, atacado en Durango / FB: Oscar Alvarado

¿Cómo fue el ataque que sufrió el cantante de regional mexicano, Óscar Alvarado, ‘el Chino de Rancho’?

Según los reportes, el hecho se registró alrededor de las 04:00 horas hace casi dos semanas, cuando Óscar Alvarado, conocido artísticamente como ‘el Chino del Rancho’, se retiraba de un restaurante acompañado de su esposa. En ese momento, se habría suscitado una discusión con varias personas en el exterior del salón, la cual escaló rápidamente de un intercambio verbal a un enfrentamiento físico.

Luego del altercado, uno de los involucrados se alejó del sitio; sin embargo, minutos después regresó presuntamente armado y realizó varias detonaciones en contra de Óscar Eduardo Alvarado. La agresión provocó pánico entre quienes se encontraban en el lugar, mientras que el atacante logró darse a la fuga.

Tras estar hospitalizado más de una semana, el intérprete mexicano perdió la vida, pues las balas impactaron en el área del tórax. La noticia llenó de tristeza a fans y seguidores que rápidamente le dieron el adiós en algunos comentarios.

Óscar Alvarado ,"el Chino del Rancho”, cantante atacado junto a su esposa: ¿Cuál es su estado de salud actual? / Redes sociales y canva

¿Cómo se despidió la esposa de Óscar Alvarado, ‘el Chino del Rancho’, del cantante?

Recientemente se difundió un video, con una duración aproximada de un minuto y medio, realizado por María Ordaz, esposa del fallecido cantante Óscar Alvarado ‘el Chino de Rancho’.

Compartido mediante TikTok, Ordaz presenta una recopilación de fotografías que recorren distintos momentos de la vida del cantante. Las imágenes muestran escenas familiares, recuerdos cotidianos y, principalmente, pasajes ligados a su carrera musical, donde se le observa con su guitarra, en presentaciones y convivencias que marcaron su camino como intérprete del regional mexicano, con el siguiente mensaje:

Se me fue mi amor, un hombre tan grande en todos los sentidos. Hasta siempre mi vida. María Ordaz, esposa de Óscar Alvarado

En el texto se destaca que su voz nació del campo y creció entre corridos, reflejando la vida, el esfuerzo y las raíces de la región.

“ Durango perdió una voz que nació del campo y se alzó hasta el cielo, corrido tras corrido, como un latido que nunca se olvida. (...) Oscar sembró música entre sombras y soles ”, se escucha en uno de los fragmentos del mensaje.

¿Qué canciones hizo Óscar Alvarado, ‘el Chino del Rancho’?

Óscar Eduardo Alvarado Gálvan, conocido artísticamente como ‘el Chino del Rancho’, era originario del estado de Durango y logró consolidarse como una figura destacada en el ámbito musical local y regional.

Su crecimiento se vio impulsado por una fuerte presencia en redes sociales y plataformas digitales, espacios en los que consiguió formar una base sólida de seguidores.

Dentro del género, el intérprete se distinguió por su propuesta musical, que incluyó tanto reinterpretaciones de otros artistas como composiciones propias. Entre los temas que alcanzaron mayor popularidad y número de reproducciones en diversas plataformas digitales destacan:



“Cuadro chico”, en colaboración con W. Corona; “California high”, también junto a W. Corona; y

“El grande de Chicago”.

