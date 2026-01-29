Óscar Alvarado: Estos fueron los planes que tenía para 2026 antes de ser atacado a tiros

La madrugada de este jueves 29 de enero se confirmó la muerte del cantante de corridos Óscar Alvarado, quien fue atacado a balazos luego de haber protagonizado una discusión con otro hombre días atrás. Aunque el intérprete recibió atención médica de manera urgente, finalmente perdió la vida, generando consternación entre sus seguidores y en el ámbito de la música regional mexicana.

Muere Óscar Alvarado / IG

¿Cómo fueron los últimos momentos de vida de Óscar Alvarado?

Días antes del ataque que le costó la vida, Óscar Alvarado se encontraba en plena promoción de su nuevo sencillo titulado “Pronto regreso”. A través de sus redes sociales, el cantante compartió un breve video que documentaba lo que sería su última gira de medios, en la que visitó distintos espacios dedicados a la música regional mexicana.

En el material publicado tanto en Instagram como en Facebook, se observan fotografías de su participación en el canal Video Rola, cuya sede se encuentra en Guadalajara. En dicha publicación, el intérprete escribió: “Presentando ‘Pronto Regreso’ en @videorolavr ÁNDELE!!”, acompañando el mensaje con imágenes de su entrevista y su presencia en el programa.

El tema “Pronto regreso” estaba dedicado a las personas que migran a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. En la sección de comentarios, seguidores del cantante destacaron su trayectoria y su constancia dentro del género, mientras que mensajes posteriores expresaban apoyo y deseos de recuperación tras conocerse que había sido hospitalizado.

¿Qué planes tenía Óscar Alvarado para este 2026?

En otra de sus publicaciones más recientes, Óscar Alvarado compartió un fragmento de la entrevista realizada en Video Rola, donde habló sobre los proyectos que tenía preparados para el inicio de este 2026. Durante la conversación, el cantante se mostró entusiasmado al detallar la agenda de presentaciones con las que arrancaría el año.

“Vamos a empezar con todo el 2026… arrancamos el día 2 de enero a unos eventos privados por acá (Guadalajara), vamos de regreso a Durango y fin de semana a Monterrey para empezar el año” Óscar Alvarado

El intérprete señaló que su agenda de trabajo para los primeros días del año sería intensa, con traslados constantes y múltiples compromisos, aunque destacó que se trataba de una dinámica que formaba parte de su vocación artística y que asumía con entusiasmo.

“Es pesado, pero como todo debes tener vocación… es un proceso muy bonito, empezar el año con trabajo”, mencionó durante la entrevista.

Óscar Alvarado ,"el Chino del Rancho”, cantante atacado junto a su esposa: ¿Cuál es su estado de salud actual? / Redes sociales y canva

¿Cuál era el significado de “Pronto regreso”, en el más reciente sencillo de Óscar Alvarado?

Además de hablar sobre su agenda laboral, Óscar Alvarado explicó el trasfondo de “Pronto regreso”, canción que promocionaba activamente en sus últimos días. El cantante recordó su experiencia personal en Estados Unidos, describiéndola como una etapa complicada de su vida.

De acuerdo con sus declaraciones, ese periodo fue determinante para decidir dedicar una canción a los inmigrantes que dejan su país con la intención de mejorar su situación económica y la de sus familias. A través del tema, buscaba reconocer el esfuerzo y las dificultades que enfrentan quienes migran.

Óscar Alvarado fue conocido por temas como “El Durangazo” y “Pronto regreso”, canciones que formaban parte de su repertorio dentro del género de corridos. Al momento de su fallecimiento, el cantante se encontraba activo en redes sociales, realizando promoción musical y compartiendo avances de su trabajo para este año.

